Doanh nghiệp Việt nâng tầm giá trị thương hiệu quốc gia
Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư công nghệ và xây dựng thương hiệu theo những chuẩn mực quốc tế. Mỗi thương hiệu Việt vươn xa không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, mà còn góp phần khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam trong thời đại mới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doanh-nghiep-viet-nang-tam-gia-tri-thuong-hieu-quoc-gia-246261104092701748.htm