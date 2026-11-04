Doanh nghiệp Việt nâng tầm giá trị thương hiệu quốc gia

Ngày 3/11, tại TPHCM, Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 được tổ chức, quy tụ hơn 250 lãnh đạo doanh nghiệp (DN), nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư trong khu vực. Với chủ đề “Chân trời mới, Tăng trưởng bền vững”, sự kiện tập trung thảo luận về năng lực cạnh tranh của Đông Nam Á và cơ hội phát triển của các tập đoàn đa quốc gia.