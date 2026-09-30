Doanh nghiệp Việt nâng năng lực xuất khẩu trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Chương trình SheTrades và UPS Women Exporters Programme, ngày 30/9 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Sáng kiến SheTrades của Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) và Quỹ UPS Foundation tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam thông qua xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và tuân thủ thương mại toàn cầu”.

Ông Đào Việt Anh - Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bộ Công Thương

Phát biểu tại hội thảo, ông Đào Việt Anh, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại cho biết: Kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, cạnh tranh trên thị trường quốc tế ngày càng gay gắt. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số và thương mại điện tử, các yêu cầu đối với doanh nghiệp xuất khẩu cũng không ngừng thay đổi.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tuân thủ các quy định của thị trường nhập khẩu, phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ số đang trở thành những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường.

Theo ông Đào Việt Anh, Cục Xúc tiến thương mại luôn coi việc đồng hành cùng các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển trong triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hội thảo là hoạt động cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực xuất khẩu, chủ động thích ứng với những yêu cầu mới của thương mại toàn cầu và tận dụng hiệu quả cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia giới thiệu chương trình xúc tiến thương mại và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Cục Xúc tiến thương mại; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng giá trị thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế trong kỷ nguyên số; cập nhật yêu cầu tuân thủ thương mại tại thị trường Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và khu vực nội Á.

Doanh nghiệp cũng được đào tạo thực hành về chăm sóc khách hàng, theo dõi hiệu quả kinh doanh, tối ưu hóa SEO sản phẩm và chiến lược giao tiếp với khách hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Ông Đào Việt Anh nhấn mạnh: Những năm qua, Cục Xúc tiến thương mại cùng ITC và UPS Việt Nam đã duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, nhằm nâng cao năng lực hội nhập và mở rộng thị trường quốc tế.

Tiếp nối những kết quả đó, Dự án ITC SheTrades và UPS Việt Nam được đánh giá là sáng kiến thiết thực, giúp doanh nghiệp tiếp cận kiến thức mới, nâng cao năng lực quản trị, phát triển thương hiệu, tăng cường khả năng tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng hiệu quả các công cụ số trong sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, song nhiều doanh nghiệp vẫn gặp rào cản khi tham gia thương mại quốc tế do hạn chế về kỹ năng, tài chính, mạng lưới kinh doanh và khả năng tiếp cận thị trường.

Tại Việt Nam, Chương trình SheTrades và UPS Women Exporters Programme do ITC phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại triển khai, hướng tới nâng cao mức độ sẵn sàng xuất khẩu của MSMEs thông qua hỗ trợ kỹ thuật, chuyển đổi số và mở rộng tiếp cận thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Bộ Công Thương

Ông Đào Việt Anh bày tỏ tin tưởng, với sự đồng hành của các chuyên gia, diễn giả và đối tác trong nước cũng như quốc tế, hội thảo sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích, kinh nghiệm thực tiễn và góc nhìn mới, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu Việt Nam ngày càng vững mạnh và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Ông cũng mong muốn các doanh nghiệp tích cực trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời tận dụng tốt cơ hội kết nối với các chuyên gia, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và đối tác để mở rộng hợp tác, phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Bùi Hoàng Phương, Đồng sáng lập, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Toàn Mỹ (TMICORP) cho hay: Thành lập năm 2019, hoạt động trong lĩnh vực nông sản và thực phẩm, hiện xuất khẩu sang các thị trường Trung Đông, Nga, Đông Âu, EU, Mỹ và Nam Mỹ, TMICORP quyết định tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới xuất phát từ nhận thức rõ vai trò của kênh này, cùng nhu cầu tối ưu hóa nhân sự, tiết kiệm chi phí marketing và tìm kiếm khách hàng xuất khẩu.

Đặc biệt, với một doanh nghiệp chưa có nhiều mối quan hệ để kết nối đối tác nhưng muốn nhanh chóng mở rộng khách hàng và thị trường, sàn thương mại điện tử là lựa chọn phù hợp.

Hành trình đưa sản phẩm ra thị trường toàn cầu của TMICORP bắt đầu từ việc hoàn thiện sản phẩm, cập nhật các chứng chỉ như ISO 22000:2018 về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và đăng ký với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Doanh nghiệp cũng tích cực tham gia các hội thảo để học hỏi kinh nghiệm, xây dựng gian hàng trên Alibaba.com và tham gia các chương trình đào tạo, tư vấn chuyên sâu.

Nhờ đó, TMICORP đã xây dựng được gian hàng quốc tế chuyên nghiệp, phát triển bộ sản phẩm mang thương hiệu riêng TMIFoods, đồng thời tham gia sâu hơn vào khâu sản xuất nhằm giảm giá thành và nâng cao năng lực của nhà máy. Đến nay, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 30 quốc gia, với hơn 4.000 khách hàng hoạt động mỗi năm; doanh thu tăng trưởng từ 50-100%.

Bà Bùi Hoàng Phương cho rằng: Thế giới không ngừng thay đổi và khả năng thích ứng là yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp. Xuất khẩu hiện nay đã thuận lợi hơn nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các công cụ số. Do đó, doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng thời điểm để gia nhập xu thế chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế.