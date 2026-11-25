Nhiều sản phẩm của Việt Nam đã chinh phục được thị trường EFTA. Ảnh: Anh Đức

Khối EFTA gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Dù không phải một liên minh thuế quan đồng nhất, bốn quốc gia này có điểm chung là mức thu nhập cao, sức mua lớn và nhu cầu đáng kể đối với những sản phẩm chất lượng, an toàn, có nguồn gốc minh bạch.

Trong khi EFTA có thế mạnh về công nghệ cao, tài chính, dược phẩm và năng lượng, Việt Nam lại có lợi thế về sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản và hàng công nghiệp tiêu dùng. Sự bổ trợ về cơ cấu kinh tế tạo dư địa để hai bên mở rộng trao đổi thương mại, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của nhau.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây không chỉ là cơ hội mở rộng thêm một thị trường xuất khẩu mà còn là khả năng tiếp cận nhóm khách hàng có sức mua cao, sẵn sàng chi trả cho sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và phát triển bền vững. Nông sản, thủy sản chế biến, thực phẩm, dệt may, da giày và đồ gỗ đều có những phân khúc tiềm năng nếu doanh nghiệp xây dựng được chiến lược tiếp cận phù hợp.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ và những gián đoạn chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường càng mang ý nghĩa chiến lược.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế VCCI chia sẻ, trong một thế giới đầy biến động thì đa dạng hóa thị trường không còn là lựa chọn tăng trưởng thuần túy mà đã trở thành chiến lược sinh tồn nhằm giảm thiểu rủi ro và gia tăng sức chống chịu cho nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. VEFTA chính là một khuôn khổ hợp tác ổn định, minh bạch và có thể dự báo.

Bên cạnh đó, việc mở rộng quan hệ thương mại với EFTA còn giúp doanh nghiệp phân tán rủi ro, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống và chủ động hơn trước những biến động bên ngoài.

Dù có nhiều dư địa, thị trường EFTA không phải đích đến dễ dàng. Điểm khó nằm ở chỗ, người tiêu dùng và nhà nhập khẩu tại khu vực này không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn đặc biệt coi trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Điều đó đặt ra áp lực lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về vốn, công nghệ và năng lực quản trị. Không ít đơn vị vẫn sản xuất theo đơn hàng, chưa xây dựng được hệ thống kiểm soát chất lượng đồng bộ, thiếu chứng nhận quốc tế và chưa đủ khả năng duy trì nguồn cung ổn định trong dài hạn.

Một thách thức khác là quy tắc xuất xứ. Ưu đãi thuế quan chỉ được hiện thực hóa khi hàng hóa đáp ứng đầy đủ điều kiện của hiệp định. Nếu phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu từ những nguồn không đáp ứng quy tắc xuất xứ, doanh nghiệp có thể bỏ lỡ lợi ích thuế quan dù sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Đồng thời, nếu tiếp tục cạnh tranh chủ yếu bằng giá rẻ, gia công hoặc xuất khẩu sản phẩm có hàm lượng chế biến thấp, doanh nghiệp khó khai thác hết tiềm năng của một thị trường có sức mua cao. Lợi thế chi phí có thể giúp hàng hóa thâm nhập ban đầu, nhưng chất lượng, uy tín và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn mới quyết định việc có giữ được khách hàng hay không.

Theo các chuyên gia, muốn khai thác hiệu quả VEFTA, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy từ tận dụng ưu đãi thuế quan để tăng đơn hàng sang xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Trước hết, cần đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng. Với nông sản, thủy sản, thay vì tập trung xuất khẩu nguyên liệu hoặc sản phẩm sơ chế, doanh nghiệp cần đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến, đóng gói và phát triển những dòng sản phẩm phù hợp với phân khúc tiêu dùng cao cấp. Xây dựng thương hiệu riêng cũng là yêu cầu quan trọng để giảm phụ thuộc vào gia công và cạnh tranh bằng giá.

Cùng với đó, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc phải trở thành yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức sản xuất. Doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ vùng nguyên liệu, quy trình chế biến, sử dụng năng lượng, quản lý chất thải và điều kiện lao động. Việc đáp ứng tiêu chuẩn không nên chỉ là giải pháp đối phó khi có đơn hàng mà phải được tích hợp ngay từ khâu đầu tư và hoạch định sản xuất.

Một hướng đi khác là chủ động nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, quản trị tốt hồ sơ nguyên liệu và chứng từ xuất xứ để tận dụng tối đa ưu đãi của hiệp định. Đồng thời, doanh nghiệp cần nghiên cứu đặc điểm từng quốc gia thành viên EFTA, bởi nhu cầu tiêu dùng, hệ thống phân phối và phương thức tiếp cận thị trường tại Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein không hoàn toàn giống nhau. Việc xây dựng quan hệ lâu dài với nhà nhập khẩu, nhà phân phối bản địa sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí thâm nhập và ổn định đầu ra.

Ở góc độ chính sách, hoạt động xúc tiến thương mại cần chuyển từ quảng bá sản phẩm đơn thuần sang hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp các hệ thống phân phối và đối tác đầu tư. Cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng cần tăng cường cung cấp thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định nhập khẩu, tư vấn pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các chứng nhận quốc tế.

Đặc biệt, cần tận dụng quan hệ với EFTA để mở rộng hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản trị trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch và logistics. Đây là con đường giúp doanh nghiệp Việt Nam không chỉ bán được hàng mà còn nâng cấp năng lực sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế.