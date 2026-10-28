Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thịt lợn sang Philippines lưu ý khuyến nghị khẩn

Doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn sang Philippines chú ý phối hợp điều tra phòng vệ thương mại

Theo đó, hàng hóa bị điều tra là thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; một số loại phụ phẩm ăn được và mỡ lợn. Các nhóm mã HS tham khảo gồm 0203, 0206 và 0209; phạm vi sản phẩm cụ thể được xác định theo mã AHTN tại Thông báo của Philippines.

Giai đoạn điều tra từ năm 2021 đến hết tháng 8/2026. Theo Đạo luật số 8800 năm 2000 của Philippines về các biện pháp tự vệ, DA cho rằng có bằng chứng ban đầu về khả năng hàng nhập khẩu gia tăng gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành chăn nuôi lợn nội địa. Việc khởi xướng chưa đồng nghĩa với kết luận cuối cùng hoặc quyết định áp dụng biện pháp tự vệ.

Để chủ động theo dõi và ứng phó với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất khẩu sản phẩm liên quan sang Philippines khẩn trương xác định tư cách bên liên quan, thời hạn và phương thức nộp bình luận, chứng cứ hoặc bản trả lời câu hỏi điều tra;

Rà soát số liệu sản xuất, xuất khẩu, mã hàng, lượng hàng và trị giá xuất khẩu sang Philippines giai đoạn 2021 - 8/2026; chuẩn bị tài liệu chứng minh lợi ích và quan điểm của doanh nghiệp khi cần thiết.

Đồng thời, theo dõi các thông báo tiếp theo, hợp tác với cơ quan điều tra trong phạm vi phù hợp, tuân thủ yêu cầu về thời hạn và bảo mật thông tin; chủ động liên hệ với Cục Phòng vệ thương mại để được hướng dẫn, hỗ trợ.