Các đại biểu tham và doanh nghiệp tham gia Tọa đàm giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp khu vực Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Chiều 20/11, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) phối hợp với Phân hội Tây Nam thuộc Liên minh Doanh nhân Vùng Vịnh Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cau (GBA Alliance) tổ chức Tọa đàm giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Tọa đàm diễn ra cùng ngày với Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc, thu hút khoảng 40 đại biểu mỗi bên.

Mở rộng kết nối tới khu vực Tây Nam

Mở đầu tọa đàm, ông Jesse Choi, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Sunwah, Tổng Giám đốc khu vực ASEAN, Phó Chủ tịch thường trực GBA Alliance cho biết chuyến làm việc tại Côn Minh là bước tiếp theo trong hợp tác giữa Liên minh Doanh nhân Vùng Vịnh Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao và Cục Xúc tiến thương mại.

Trong những năm qua, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu kinh tế-thương mại, kết nối doanh nghiệp tại Việt Nam và nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Tháng 9/2026, hai bên ký biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư; chuyến đi Côn Minh mở rộng hợp tác tới khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Trước đó, ngày 17/11, Liên minh là đơn vị đồng tổ chức Diễn đàn Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Vùng Vịnh lớn Trung Quốc tại Thâm Quyến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn; Chủ tịch Liên minh, Tiến sỹ Thái Quán Thâm phát biểu khai mạc.

Theo ông Jesse Choi, khu vực Tây Nam Trung Quốc có thế mạnh về nông nghiệp, chế biến nông sản, chế tạo, logistics, kho bãi, vận tải và dịch vụ hỗ trợ đầu tư, có thể bổ trợ cho các lĩnh vực hoạt động của đoàn doanh nghiệp Việt Nam.

Liên minh dự kiến đảm nhận ba vai trò gồm “siêu kết nối” mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc; “siêu gia tăng giá trị” thông qua nguồn lực của Liên minh và mạng lưới tài chính, dịch vụ chuyên nghiệp của Hồng Kông; “siêu đối tác” theo sát nhu cầu, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc để đưa kết quả giao lưu thành các dự án khả thi.

Trung tâm hợp tác đưa doanh nghiệp Trung Quốc ra nước ngoài mang tên Sunwah đã được thành lập tại Côn Minh và dự kiến tiếp tục được thành lập tại Hà Nội, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Tây Nam tìm hiểu thị trường, tìm đối tác và đầu tư tại Việt Nam.

Ông Jesse Choi cho biết thêm Tập đoàn Sunwah đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1970 và sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Thương mại Việt Nam-Vân Nam còn nhiều dư địa

Phát biểu tại tọa đàm, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại nhấn mạnh hướng tới không chỉ tăng quy mô mà còn nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của hợp tác thương mại. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Theo số liệu của Cục Hải quan, Bộ Tài chính, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%. Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch đạt xấp xỉ 290 tỷ USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ và chiếm 28,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Riêng xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc trong 10 tháng đạt 5,42 tỷ USD, chiếm gần hai phần ba kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước.

Theo ông Vũ Bá Phú, Vân Nam và khu vực Tây Nam là cửa ngõ chiến lược kết nối hai nền kinh tế, đồng thời kết nối Trung Quốc với ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam-Vân Nam đạt 22,37 tỷ nhân dân tệ, còn khiêm tốn so với quy mô thương mại hai nước, cho thấy dư địa lớn để hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD.

Cục trưởng nêu hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, cửa khẩu số tại Lào Cai cùng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đang triển khai là những động lực quan trọng.

“Chúng ta cần hướng tới không chỉ tăng quy mô mà còn nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của hợp tác,” ông Vũ Bá Phú nói.

Cục Xúc tiến thương mại đề xuất phối hợp với Liên minh và các cơ quan hữu quan của Vân Nam theo ba hướng: Thường xuyên chia sẻ thông tin chính sách, thị trường, cơ hội đầu tư, với Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Côn Minh là đầu mối hỗ trợ; tổ chức đoàn xúc tiến luân phiên tại Hà Nội và Côn Minh, kết nối doanh nghiệp qua các hội chợ lớn tại Việt Nam và Hội chợ Trung Quốc-Nam Á; tổng hợp nhu cầu của từng doanh nghiệp sau tọa đàm để tiếp tục hỗ trợ kết nối, hướng tới hợp đồng và dự án thực chất.

Mời gọi hợp tác khu công nghiệp, logistics

Tại tọa đàm, bốn doanh nghiệp Việt Nam phát biểu giới thiệu hoạt động và nhu cầu hợp tác. Bà Hà Thị Thu, Phó Giám đốc Kinh doanh Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, giới thiệu về doanh nghiệp và hệ thống khu công nghiệp của tổng công ty.

Bà Đặng Thị Hiệp, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Green i-Park cho biết doanh nghiệp được thành lập năm 2019, hoạt động trong lĩnh vực khu công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản thương mại và năng lượng tái tạo.

Green i-Park đang phát triển bốn khu công nghiệp với quỹ đất công nghiệp khoảng 1.200 ha ở miền Bắc và 2.000 ha ở miền Nam. Theo bà Hiệp, các khu công nghiệp đều nằm trong khu kinh tế, được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và thuận tiện kết nối cảng biển, sân bay, đường cao tốc. Doanh nghiệp cũng quy hoạch quỹ đất nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và khu lưu trú cho chuyên gia.

Đại diện Green i-Park mời doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam khảo sát, đồng thời cam kết đồng hành từ khâu tìm hiểu cơ hội, thực hiện thủ tục pháp lý đến xây dựng và đưa dự án vào sản xuất.

Các doanh nghiệp giới thiệu hoạt động, thế mạnh và cơ hội hợp tác. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Ông Đặng Thế Nam, Giám đốc Kinh doanh thị trường Trung Quốc, Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera đã giới thiệu về Viglacera và nhu cầu kết nối, xúc tiến doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư thuê đất xây dựng nhà máy tại Việt Nam.

Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tổng Công ty Cổ phần MP Logistics giới thiệu về hiệp hội, doanh nghiệp và mời gọi hợp tác đầu tư một số dự án logistics.

Tiếp đó, doanh nghiệp hai bên trao đổi trực tiếp tại các bàn tròn giao thương theo ba nhóm chủ đề. Tại mỗi bàn, doanh nghiệp giới thiệu hoạt động, thế mạnh và cơ hội hợp tác; các nhu cầu cụ thể được đối tác phù hợp phản hồi trực tiếp.

Nhóm xuất nhập khẩu, nông sản và phân phối trao đổi về nhu cầu thị trường, năng lực cung ứng, tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc và kênh phân phối. Nhóm logistics, kho bãi và vận tải xuyên biên giới thảo luận về tuyến vận tải, vận tải đa phương thức, kho lạnh, thủ tục thông quan và phối hợp cửa khẩu. Nhóm bất động sản công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ đầu tư tập trung vào hạ tầng khu công nghiệp, nhu cầu mặt bằng, thủ tục đầu tư và dịch vụ hỗ trợ khảo sát.

Kết thúc tọa đàm, đại diện hai bên ghi nhận các đề xuất cần tiếp tục trao đổi và thống nhất đầu mối liên hệ sau chương trình. Mỗi nhóm ngành có đầu mối phụ trách để doanh nghiệp tiếp tục trao đổi về định hướng hợp tác. Liên minh và Phân hội Tây Nam tiếp tục giữ liên hệ với Cục Xúc tiến thương mại cùng doanh nghiệp để hỗ trợ kết nối.

“Thành công của doanh nghiệp chính là động lực quan trọng đưa quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc phát triển ổn định, cân bằng và bền vững,” Cục trưởng Vũ Bá Phú nhấn mạnh./.