Tọa đàm giao thương doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp khu vực tây nam Trung Quốc. (Ảnh: BTC)

Tọa đàm nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối trực tiếp cộng đồng doanh nghiệp hai bên hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông sản, phân phối, logistics, bất động sản công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ đầu tư.

Phát biểu tại tọa đàm, Cục trưởng Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú cho biết, hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%. Trong 10 tháng năm 2026, con số này đạt xấp xỉ 290 tỷ USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ và chiếm 28,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Riêng với tỉnh Vân Nam, kim ngạch thương mại Việt Nam-Vân Nam năm 2025 đạt 22,37 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,1 tỷ USD). Theo ông Vũ Bá Phú, kết quả này còn khiêm tốn so với quy mô thương mại hai nước, cho thấy dư địa hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên còn rất lớn, hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD.

Cục trưởng Xúc tiến thương mại nhấn mạnh vai trò của Vân Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc trong kết nối hai nền kinh tế, đồng thời cho rằng Hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, cửa khẩu số tại Lào Cai và tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đang triển khai sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy giao thương.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, Cục Xúc tiến thương mại đề xuất ba hướng phối hợp trọng tâm, gồm thường xuyên chia sẻ thông tin chính sách, thị trường và cơ hội đầu tư; tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại luân phiên tại Hà Nội và Côn Minh; tổng hợp nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp sau tọa đàm để tiếp tục hỗ trợ kết nối, hướng tới các hợp đồng và dự án thực chất.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương). (Ảnh: BTC)

Đại diện Liên minh Doanh nhân Vùng Vịnh Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao (Trung Quốc), ông Jesse Choi cho biết, khu vực tây nam Trung Quốc có thế mạnh về nông nghiệp, chế biến nông sản, chế tạo, logistics, kho bãi và vận tải, có nhiều lĩnh vực bổ trợ cho nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam.

Liên minh sẽ phát huy vai trò kết nối mạng lưới doanh nghiệp hai bên, hỗ trợ gia tăng giá trị thông qua nguồn lực tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp của Hồng Kông (Trung Quốc), đồng thời đồng hành tháo gỡ khó khăn trong quá trình hợp tác. Trung tâm hợp tác đưa doanh nghiệp Trung Quốc ra nước ngoài mang tên Sunwah đã được thành lập tại Côn Minh (Trung Quốc) và dự kiến tiếp tục được thành lập tại Hà Nội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tây nam Trung Quốc tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác và cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Tại tọa đàm, các doanh nghiệp Việt Nam như Kinh Bắc, Green i-Park, Viglacera và MP Logistics đã giới thiệu năng lực, hệ thống khu công nghiệp, bất động sản công nghiệp và các dự án logistics, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác, thu hút doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam. Hoạt động kết nối doanh nghiệp trực tiếp (B2B) được tổ chức theo ba nhóm ngành: xuất nhập khẩu, nông sản và phân phối; logistics, kho bãi và vận tải xuyên biên giới; bất động sản công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Các bên tập trung trao đổi về năng lực cung ứng, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, vận tải đa phương thức, kho lạnh, thủ tục thông quan, nhu cầu mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Kết thúc tọa đàm, đại diện hai bên thống nhất đầu mối liên hệ theo từng nhóm ngành, tiếp tục trao đổi nhu cầu và hỗ trợ kết nối sau chương trình, hướng tới hình thành các cơ hội hợp tác cụ thể. Cục trưởng Vũ Bá Phú nhấn mạnh, thành công của doanh nghiệp chính là động lực quan trọng đưa quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với khu vực tây nam Trung Quốc phát triển ổn định, cân bằng và bền vững.