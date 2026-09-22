Doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga kết nối mở rộng giao thương

Tạo thêm động lực cho hợp tác thương mại Việt Nam - Nga

Ngày 21/9, tại khách sạn Windsor Plaza, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) phối hợp với Học viện Ngoại thương Liên bang Nga (VAVT) - trực thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga tổ chức Chương trình Kết nối Giao thương Doanh nghiệp (B2B) Việt Nam - Liên bang Nga.

Hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và 29 doanh nghiệp đến từ Liên bang Nga đã tham gia Chương trình Kết nối Giao thương Doanh nghiệp (B2B) Việt Nam - Liên bang Nga.

Chương trình có sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp cùng đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ thương mại và hiệp hội doanh nghiệp hai nước. Đoàn doanh nghiệp Liên bang Nga gồm 29 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực, mang đến các sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu hợp tác đa dạng, qua đó tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Phát biểu tại phiên khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, cho biết quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga những năm gần đây tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữ vai trò quan trọng.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga những năm gần đây tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữ vai trò quan trọng.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, tiềm năng hợp tác thương mại giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Việc Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu được triển khai đã tạo thêm khuôn khổ thuận lợi cho hoạt động thương mại, góp phần giảm các rào cản thuế quan và tạo điều kiện để hàng hóa, dịch vụ của hai bên tiếp cận thị trường của nhau.

Trong bối cảnh nhu cầu đa dạng hóa thị trường và tìm kiếm đối tác mới ngày càng gia tăng, các chương trình kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga được kỳ vọng góp phần thúc đẩy trao đổi thông tin thị trường, tăng cường hiểu biết về nhu cầu của đối tác và mở rộng các cơ hội hợp tác kinh doanh.

Sự đồng hành của các cơ quan và tổ chức hỗ trợ

Các doanh nghiệp được hỗ trợ phiên dịch để trực tiếp trao đổi về sản phẩm, nhu cầu thị trường, năng lực cung ứng cũng như khả năng hợp tác.

Phiên khai mạc chương trình có sự tham dự và phát biểu của ông Ivan Gumnikov - Phó Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh; ông Ilya Koltygin - Trưởng Văn phòng đại diện Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC) tại Việt Nam; cùng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) và Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.

Sự tham gia của các cơ quan, tổ chức hỗ trợ thương mại và tài chính được kỳ vọng góp phần cung cấp thêm thông tin, kết nối nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong quá trình tìm kiếm đối tác, triển khai hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư.

Theo chương trình, sau phiên khai mạc diễn ra từ 8h30 đến 8h55, hoạt động kết nối B2B được tổ chức từ 9h00 đến 11h30 tại các bàn giao thương trong phòng hội nghị. Các doanh nghiệp được hỗ trợ phiên dịch để trực tiếp trao đổi về sản phẩm, nhu cầu thị trường, năng lực cung ứng cũng như khả năng hợp tác.

Hướng tới những thỏa thuận hợp tác cụ thể và bền vững

Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga thông qua các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, hội chợ, triển lãm và các hoạt động kết nối giao thương trong thời gian tới.

Không chỉ dừng ở hoạt động tìm kiếm đối tác, chương trình hướng tới thúc đẩy các cơ hội hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp hai nước, trong đó có xuất nhập khẩu hàng hóa, hợp tác sản xuất, gia công, nội địa hóa sản xuất, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ thống phân phối tại thị trường của nhau.

Việc doanh nghiệp hai bên có cơ hội gặp gỡ trực tiếp được kỳ vọng giúp rút ngắn quá trình tìm hiểu đối tác, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục trao đổi sau chương trình và tiến tới các thỏa thuận thương mại cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ khẳng định, Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga thông qua các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, hội chợ, triển lãm và các hoạt động kết nối giao thương trong thời gian tới.

Với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực, Chương trình Kết nối Giao thương Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga ngày 21/9 được xem là một hoạt động thiết thực nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác và góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương.

Sự kiện diễn ra vào ngày 21/9/2026 tại khách sạn Windsor Plaza, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) phối hợp cùng Học viện Ngoại thương Liên bang Nga (VAVT) tổ chức. Chương trình quy tụ hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và 29 doanh nghiệp Liên bang Nga tham gia kết nối, giao thương trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, thực phẩm, hóa chất, phân bón, cơ khí chế tạo, công nghệ thông tin, logistics, mỹ phẩm và du lịch nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại song phương.