Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc tăng cường kết nối giao thương tại Hội chợ CAEXPO 2026

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương đưa tin, thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2026, nhằm kết nối các khu công nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư và doanh nghiệp Trung Quốc, Bộ Công Thương giao Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc nhân dịp Hội chợ Thương mại Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) từ ngày 16 - 20/9/2026, với các hoạt động diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Tăng kết nối đầu tư, công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc

Theo chương trình, chiều ngày 17/9/2026, Đoàn tham dự Diễn đàn Giao thương, Đầu tư và Hợp tác công nghệ Việt Nam - Trung Quốc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế CAEXPO với sự phối hợp, hỗ trợ của Chính quyền Quảng Tây, Ban Thư ký CAEXPO, Liên minh Doanh nhân Vùng Vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao (Liên minh GBA) và Tập đoàn Sunwah. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của chương trình, thu hút sự quan tâm, tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam, Chính quyền Quảng Tây, Liên minh GBA, Ban Thư ký CAEXPO cùng đại diện các cơ quan quản lý, địa phương, khu công nghiệp, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực công nghệ, nội thất - gia dụng, dược phẩm, tài chính - ngân hàng, logistics… Sau Diễn đàn, các khu công nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam được bố trí giao thương trực tiếp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại)

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác kinh tế, thương mại không ngừng được mở rộng và đang từng bước lan tỏa sang các lĩnh vực mới như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, công nghệ số, công nghệ xanh. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 256,5 tỷ USD, tăng 24,8% so với năm 2024, và Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2026, thương mại hai chiều đạt khoảng 184,2 tỷ USD; cùng kỳ, Trung Quốc đăng ký đầu tư khoảng 3,69 tỷ USD vào Việt Nam và dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư mới với 849 dự án. Theo Thứ trưởng, những con số này cho thấy quan hệ kinh tế hai nước đang mở rộng từ thương mại sang đầu tư, sản xuất và liên kết chuỗi cung ứng.

Thứ trưởng cũng cho biết, với vị trí liền kề Việt Nam, Quảng Tây là cửa ngõ quan trọng trong giao thương giữa hai nước và là cầu nối giữa ASEAN với Trung Quốc. Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với định hướng ưu tiên dòng vốn chất lượng cao, gắn với chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi cung ứng, Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, đẩy mạnh kết nối trực tiếp giữa khu công nghiệp, doanh nghiệp và nhà đầu tư, hướng tới những dự án cụ thể, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư và liên kết sản xuất với doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Công Thương Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc, Chính quyền Quảng Tây và các tổ chức liên quan để tiếp tục làm cầu nối hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn còn có ông Jonathan Choi, Chủ tịch Liên minh GBA và đại diện lãnh đạo Chính quyền Quảng Tây. Trong khuôn khổ Diễn đàn, Cục Xúc tiến thương mại và Liên minh GBA đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại. Cũng tại Diễn đàn, Tập đoàn Sunwah, Tập đoàn Dược phẩm Liuzhou (Quảng Tây) và Hiệp hội Xúc tiến Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

Với phần trình bày của các diễn giả đến từ Cục Xúc tiến thương mại, UBND tỉnh An Giang và các doanh nghiệp Trung Quốc, các đại biểu tham dự đã nắm bắt được thêm những thông tin về môi trường, cơ hội đầu tư tại Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng, cũng như kinh nghiệm mở rộng sang thị trường Việt Nam của doanh nghiệp Trung Quốc và mô hình logistics không phát thải carbon trong kỷ nguyên AI. Bên cạnh phần giới thiệu các khu công nghiệp, doanh nghiệp tham gia Đoàn của Câu lạc bộ Khu công nghiệp phát triển Công Thương Việt Nam, phiên thảo luận bàn tròn về đầu tư vào lĩnh vực công nghệ tại các khu công nghiệp Việt Nam đã mang đến những trao đổi về xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng, chính sách thu hút FDI của Việt Nam và nhu cầu hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa doanh nghiệp hai nước.

Mở rộng kết nối giữa khu công nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp

Tiếp theo chương trình, sáng ngày 18/9/2026, Đoàn tham dự Hội nghị Xúc tiến hợp tác quốc tế Khu Thí điểm Thương mại tự do Trung Quốc (Quảng Tây) năm 2026 với sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại Trung Quốc, Chính quyền Quảng Tây, đại diện cấp cao Malaysia cùng các khu thương mại tự do, khu công nghiệp của Trung Quốc và các nước ASEAN. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Bá Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại đã giới thiệu tới các đại biểu môi trường đầu tư tại Việt Nam. Hội nghị cũng là dịp để các bên chia sẻ về xu hướng hợp tác quốc tế giữa các khu công nghiệp, công bố các kết quả trọng tâm, ký kết các thỏa thuận hợp tác và kết nối doanh nghiệp.

Hội nghị Xúc tiến hợp tác quốc tế Khu Thí điểm Thương mại tự do Trung Quốc (Quảng Tây) (Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại)

Chiều cùng ngày, Đoàn tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các Khu công nghiệp ASEAN và giao lưu kết nối dự án tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế CAEXPO. Tại đây, các khu công nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam và các nước ASEAN đã được cập nhật thông tin về các dịch vụ tài chính, bảo hiểm hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài, môi trường đầu tư tại ASEAN và trực tiếp kết nối với các doanh nghiệp Trung Quốc có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài. Sau Hội nghị, Đoàn tham quan Khu gian hàng Sunwah Titan tại Hội chợ.

Sáng ngày 19/9/2026, các thành viên Đoàn tham gia những hoạt động theo nhóm. Đại diện một số khu công nghiệp Việt Nam tham dự Chương trình Đối thoại giữa Khu Hợp tác Công nghiệp Trung Quốc - ASEAN và các Khu công nghiệp ASEAN năm 2026, trong đó đại diện Kinh Bắc đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển, vận hành khu công nghiệp, Kinh Bắc và Green i-Park tham gia lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. Các doanh nghiệp thương mại tham dự Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc và giao thương trực tiếp với các doanh nghiệp, nhà thu mua Trung Quốc. Các thành viên còn lại tham quan, khảo sát một số trung tâm, khu công nghiệp và doanh nghiệp về trí tuệ nhân tạo tại Nam Ninh.

Chiều cùng ngày, Đoàn tham dự Chương trình giao thương với Hiệp hội xúc tiến hợp tác doanh nghiệp Khu vực Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao tại Quảng Tây. Bên cạnh những thông tin về xu hướng đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam và chính sách thu hút đầu tư mới của Việt Nam, các khu công nghiệp, doanh nghiệp hai bên đã giới thiệu về đơn vị, nhu cầu, dự án đầu tư cụ thể và trao đổi trực tiếp về cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Các khu công nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam và các nhà đầu tư, doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao việc tổ chức thực hiện chương trình, các hoạt động của Đoàn đã diễn ra thành công tốt đẹp, có kết quả, hiệu quả thiết thực và hy vọng sẽ nhận được nhiều hỗ trợ theo các chương trình như trên từ phía các cơ quan nhà nước để có cơ hội tìm hiểu, kết nối và mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và Trung Quốc.