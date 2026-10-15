Doanh nghiệp Việt Nam trở lại Hội chợ Du lịch quốc tế TTG Rimini 2026

Từ ngày 14-16/10, Hiệp hội Văn hóa và du lịch Việt Nam tại châu Âu (VNCT) tiếp tục điều phối gian hàng chung đại diện cho du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế TTG Travel Experience ở Rimini, Italy, với sự hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp lữ hành, đại diện hàng không trong nước và đối tác địa phương.

TTG Travel Experience là hội chợ thương mại quốc tế về du lịch lớn nhất và quan trọng nhất tại quốc gia Nam Âu này, được Tập đoàn Triển lãm Italy (IEG) tổ chức thường niên tại Trung tâm Triển lãm Rimini.

Hội chợ diễn ra theo hình thức B2B, dành riêng cho các chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành du lịch. Sự kiện quy tụ hàng nghìn nhà triển lãm, hàng chục nghìn lượt khách tham quan chuyên ngành và hàng trăm đại diện điểm đến từ hơn 70 quốc gia.

Gian hàng chung của Việt Nam năm nay có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, gồm Authentic Asia, Bellasia, Mekong Image Travel & Events, Seasia Travel, MST - doanh nghiệp Italy hoạt động trong lĩnh vực đại diện hàng không, và Vietnam Airlines Italy.

Theo đánh giá từ VNCT, việc các doanh nghiệp quay trở lại TTG Rimini sau thành công của hội chợ 2025 đã phản ánh tiềm năng phát triển của thị trường Italy, khẳng định tính hiệu quả của hoạt động tiếp xúc trực tiếp với hệ thống phân phối du lịch tại địa phương.

Thị trường du lịch Italy hiện ghi nhận những bước tăng trưởng đáng chú ý đối với Việt Nam, đặc biệt sau khi đường bay thẳng Hà Nội-Milan do Vietnam Airlines vận hành chính thức đi vào hoạt động. Đại diện Vietnam Airlines Italy cho biết, hiệu suất sử dụng ghế trung bình trên đường bay này hiện đạt mức ấn tượng, trên 80%.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VNCT đứng ra tổ chức không gian kết nối thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam tại TTG Rimini. Khác với những chương trình xúc tiến du lịch sử dụng nguồn ngân sách công, gian hàng năm nay hoàn toàn được vận hành từ nguồn kinh phí đóng góp trực tiếp của những doanh nghiệp tham gia, cùng sự phối hợp và hỗ trợ chuyên môn từ phía VNCT.

Theo Chủ tịch VNCT Lê Y Linh, việc nhiều doanh nghiệp Việt Nam chủ động quyết định quay lại TTG là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả kinh doanh tại thị trường Italy. Ngoài hoạt động giao thương tại gian hàng, VNCT đã lên kế hoạch tổ chức chuỗi kết nối chuyên sâu với các nhà điều hành tour, đại lý lữ hành, báo chí, blogger chuyên ngành, đại diện hàng không cùng các đối tác du lịch tại vùng Emilia-Romagna nhằm mở rộng mạng lưới giao thương giữa hai quốc gia.

Mục tiêu dài hạn của VNCT là tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành đón khách (inbound) của Việt Nam để củng cố vị thế tại châu Âu, đồng thời mở ra điểm tựa kết nối cho các đơn vị đang tìm kiếm cơ hội khai phá thị trường tiềm năng này./.