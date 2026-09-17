Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xe thương mại tại Thái Lan

Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai của Công ty Cổ phần Kim Long Motor. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Cùng với xu hướng mở rộng hoạt động kinh doanh tại các thị trường ASEAN, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tại Thái Lan, không chỉ trong lĩnh vực xuất khẩu, phân phối mà còn hướng tới hợp tác đầu tư và sản xuất. Trong xu hướng này, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế đang từng bước mở rộng hoạt động tại Thái Lan, trước mắt đưa các dòng xe buýt thương hiệu Kim Long vào thị trường, đồng thời phát triển xe buýt điện và nghiên cứu kế hoạch sản xuất, lắp ráp tại Thái Lan.

Theo đó, ngày 15/9, tại Bangkok, Kim Long Motor đã phối hợp với Công ty KIJSETTHI Mobility tổ chức lễ ra mắt các mẫu xe buýt thương hiệu KIM LONG tại thị trường Thái Lan. Đây là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng hoạt động quốc tế của doanh nghiệp, sau khi hai bên ký thỏa thuận cung ứng 1.000 xe buýt vào tháng 12/2025. Những chiếc xe đầu tiên được xuất khẩu sang Thái Lan từ tháng 3/2026.

Từ tháng 4/2026, KIJSETTHI Mobility trở thành nhà phân phối được ủy quyền của Kim Long Motor tại Thái Lan, đồng thời triển khai hệ thống bán hàng và dịch vụ sau bán hàng tại thị trường này. Theo kế hoạch, Kim Long Motor đặt mục tiêu bán 300 xe trong năm đầu tiên.

Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp tập trung đưa các dòng xe thương mại sử dụng động cơ đốt trong đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và xe điện vào thị trường Thái Lan. Ngày 10/9, Kim Long Motor đã bàn giao lô 9 xe buýt đô thị thuần điện KIMLONGB30-EV cho Công ty TNHH INNOPOWER của Thái Lan.

Theo định hướng hợp tác, Kim Long Motor và KIJSETTHI Mobility triển khai kế hoạch theo 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung phát triển thị trường, mạng lưới phân phối, dịch vụ sau bán hàng và hoàn thiện sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng tại Thái Lan.

Ở giai đoạn tiếp theo, Kim Long Motor dự kiến chuyển từ xuất khẩu xe nguyên chiếc (CBU) sang sản xuất, lắp ráp theo phương thức CKD tại Thái Lan. Hai bên dự kiến thành lập liên doanh để triển khai nhà máy, với tỷ lệ nội địa hóa từ 50% trở lên. Mục tiêu trong giai đoạn 2027-2030 là đưa Thái Lan trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu chiến lược của KIM LONG MOTOR tại ASEAN, đồng thời phát triển chuỗi cung ứng và công nghiệp hỗ trợ tại địa phương.

Đối với Kim Long Motor, việc mở rộng sang Thái Lan không chỉ nhằm tìm kiếm thị trường tiêu thụ mà còn hướng tới xây dựng năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng tại khu vực. Đây cũng là bước phát triển đáng chú ý của một doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực ôtô thương mại khi từng bước chuyển từ xuất khẩu sản phẩm sang hợp tác phân phối, sản xuất và hướng tới xuất khẩu trong khu vực.

Kim Long Motor hiện tập trung sản xuất các dòng xe thương mại, gồm xe buýt, xe tải và xe sử dụng năng lượng mới.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp đang đầu tư Khu công nghiệp sản xuất ôtô Kim Long Motor tại thành phố Huế, đồng thời phát triển hệ sinh thái xe điện.

Tháng 1/2026, Kim Long Motor công bố hợp tác với tập đoàn BYD của Trung Quốc để phát triển nhà máy sản xuất pin dành cho xe thương mại tại miền Trung Việt Nam với vốn đầu tư 130 triệu USD. Nhà máy dự kiến sản xuất pin phục vụ các dòng xe điện thương mại như xe buýt, xe tải và xe buýt cỡ nhỏ.

Việc Kim Long Motor mở rộng hoạt động tại Thái Lan, trong đó hướng tới sản xuất, lắp ráp và xuất khẩu, cho thấy tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất ôtô tại ASEAN.

Đồng thời, hoạt động này góp phần tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan./.