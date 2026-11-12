Doanh nghiệp Việt Nam - Hải Nam (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội hợp tác mới

Sáng 12/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Hiệp hội Thương mại số Hải Nam (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Theo số liệu đến hết tháng 7/2026, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đạt 1,4 tỷ USD, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025. Các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm công nghiệp nhẹ tiếp tục là những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường này.

Trong khuôn khổ hội nghị, Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư (Cục Xúc tiến thương mại) và Hiệp hội Thương mại số Hải Nam (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Nội dung hợp tác hướng đến việc tăng cường phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối thương mại, ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.