Doanh nghiệp Việt Nam đưa giải pháp xanh ra thị trường quốc tế

Triển lãm Eco Expo Asia 2026 diễn ra từ ngày 26-29/10 tại Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ khoảng 340 đơn vị triển lãm đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tham gia triển lãm, startup Việt Nam Upgreen giới thiệu các sản phẩm nội thất, vật liệu và quà tặng làm từ nhựa tái chế, hướng tới nâng cao giá trị sử dụng và tính thẩm mỹ của vật liệu tái chế. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm, tiếp cận đối tác quốc tế, đồng thời khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo và chủ động hội nhập trong xu hướng phát triển kinh tế xanh./.