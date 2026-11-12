Doanh nghiệp Việt Nam đồng hành cùng Campuchia trong chuyển đổi số

Metfone Express là bước đi tiếp theo của Metfone trong hành trình xây dựng hạ tầng số toàn diện và hạ tầng logistics hiện đại cho Campuchia. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia (MoEYS), Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) và Công ty Viettel Cambodia (Metfone) đã ký một thỏa thuận ba bên nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đại học tại Campuchia.

Thỏa thuận này được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Hang Chuon Naron, Hiệu trưởng AUF Slim Khalbous, Tổng Giám đốc Công ty Viettel Cambodia Cao Mạnh Đức ký ngày 11/11.

Sự kiện diễn ra bên lề Hội nghị Khoa học Pháp ngữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương (CSFAP) lần thứ nhất, được tổ chức từ ngày 10-12/11 tại Viện Công nghệ Campuchia với chủ đề “Khoa học và Cộng đồng Pháp ngữ vì hòa bình và sự ổn định bền vững”.

Thỏa thuận trên thiết lập khuôn khổ hợp tác nhằm hiện đại hóa giáo dục đại học thông qua quản trị số, phát triển học tập kỹ thuật số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như nâng cao năng lực thông qua các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức. Thỏa thuận cũng hướng tới việc mở rộng các cơ hội thực tập, việc làm và học bổng cho sinh viên.

Theo thỏa thuận này, ba bên sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực hợp tác chính.

Thứ nhất là hiện đại hóa quản trị số thông qua việc số hóa các tài liệu và quy trình hành chính, công tác tuyển sinh và quản lý sinh viên, cũng như phát triển và triển khai các hệ thống quản lý thông tin cho các cơ sở giáo dục đại học.

Thứ hai là thúc đẩy học tập kỹ thuật số và ứng dụng AI thông qua số hóa tài liệu giảng dạy và tài nguyên học tập, phát triển các nền tảng học tập trực tuyến (e-learning), đồng thời khai thác AI như một công cụ hỗ trợ ra quyết định, theo dõi kết quả học tập và cung cấp hướng dẫn học tập cho sinh viên.

Tiếp theo là đào tạo và chia sẻ kiến thức, đặc biệt là trong các lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và AI, hướng tới đối tượng là giảng viên, nhân viên hành chính và sinh viên. Sáng kiến này nhằm tăng cường năng lực công nghệ, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế số tại Campuchia.

Lĩnh vực thứ tư hướng tới việc mở rộng các cơ hội thực tập, việc làm và học bổng thông qua việc kết nối sinh viên đủ điều kiện với các vị trí thực tập và cơ hội nghề nghiệp; xây dựng các chương trình học bổng nhằm thu hút và bồi dưỡng tài năng trẻ; đồng thời cung cấp dịch vụ định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển chuyên môn, thông qua các trung tâm việc làm tại các cơ sở giáo dục đại học sử dụng tiếng Pháp.

Sự hợp tác nói trên được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục, giảng dạy và học tập; đồng thời trang bị cho sinh viên và cử nhân Campuchia những kiến thức cùng kỹ năng công nghệ cần thiết để thích ứng với những tiến bộ công nghệ nhanh chóng và các yêu cầu ngày càng thay đổi nhiều của thị trường lao động./.