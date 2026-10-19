Doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh quảng bá nông sản, thực phẩm tại SIAL Paris 2026

Ảnh minh họa. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Hội chợ Quốc tế công nghiệp thực phẩm SIAL Paris 2026 diễn ra từ ngày 17-21/10 tại Trung tâm Hội chợ Paris Nord Villepinte (Pháp), thu hút đông đảo doanh nghiệp và nhà nhập khẩu quốc tế.

Tham gia hội chợ năm nay, Việt Nam có 38 doanh nghiệp do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức, với khu gian hàng quốc gia rộng 354 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay về diện tích trưng bày và số lượng doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp Việt Nam mang đến hội chợ nhiều mặt hàng chủ lực như gạo đặc sản, hạt điều, rau củ quả, hồ tiêu, quế, hồi, nước ép trái cây và trái cây cô đặc.

Bên cạnh sản phẩm truyền thống, nhiều doanh nghiệp chú trọng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, hữu cơ và tiện lợi, qua đó tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt tại châu Âu.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Pháp, đánh giá cao sự đổi mới về quy mô và hình thức tổ chức khu gian hàng Việt Nam.

Ông cho biết riêng đoàn của Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Công thương tới tham dự Hội chợ SIAL - hội chợ ẩm thực, thực phẩm lớn nhất châu Âu có đến 38 doanh nghiệp, tăng gần 30% cả về số lượng, cũng như là về diện tích.

Theo ông Sơn, chuyển hướng sang chế biến sâu là phù hợp với yêu cầu của thị trường châu Âu, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính bền vững và chất lượng sản phẩm.

Trong lĩnh vực gạo, Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) giới thiệu các sản phẩm cao cấp như VJ Burn, Ngọc Nương và các dòng sản phẩm VJ, hướng đến phân khúc khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng và dinh dưỡng.

Ông Đỗ Văn Thông, Giám đốc kinh doanh ngành gạo của Vinaseed, cho biết những sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ được định vị là những sản phẩm gạo cao cấp nhất của thị trường châu Âu.

Tập đoàn mong muốn cung ứng các giải pháp về dinh dưỡng như kiến tạo lòng tin hướng đến những đối tượng cao cấp, những thị trường có tính, thay vì chỉ là việc kinh doanh, sản xuất hạt gạo thông thường.

Vilaconic lần đầu tham gia SIAL Paris, giới thiệu gạo ST25, gạo Jasmine và hồ tiêu đóng gói theo tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Trợ lý Tổng giám đốc Vilaconic, hội chợ là dịp để doanh nghiệp kết nối lại với khách hàng hiện có và tìm kiếm đối tác mới.

Ông Hưng cho biết một trong những thách thức lớn đối với nông sản Việt Nam tại thị trường châu Âu là quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Doanh nghiệp đang phát triển các vùng trồng đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu nhằm bảo đảm chất lượng và nguồn cung ổn định.

Trong lĩnh vực gia vị, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) tham gia hội chợ cùng hơn 15 doanh nghiệp, tập trung quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác.

Chủ tịch VPSA Hoàng Thị Liên cho biết Việt Nam có thế mạnh về hồ tiêu, quế và tiềm năng phát triển các mặt hàng như nghệ, gừng, hồi, ớt. Tuy nhiên, xuất khẩu gia vị sang châu Âu trong năm 2026 gặp nhiều khó khăn. Theo bà, xuất khẩu của ngành sang toàn thị trường châu Âu giảm khoảng 3%, trong khi thị trường Đức giảm hơn 19% và Pháp giảm hơn 50%.

Ở chiều tích cực, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng quy định của thị trường nhập khẩu đang được cải thiện. Bà Hoàng Thị Liên cho biết trong năm 2026, ngành hồ tiêu và quế ghi nhận 4 cảnh báo từ thị trường châu Âu, gồm 2 cảnh báo đối với hồ tiêu và 2 đối với quế, giảm đáng kể so với hơn 50 cảnh báo trên phạm vi toàn thế giới trong năm trước.

Chủ tịch VPSA cho rằng doanh nghiệp cần tiếp cận hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng dài hạn, duy trì sự hiện diện qua nhiều kỳ hội chợ để xây dựng lòng tin và quan hệ đối tác.

Bà đề xuất cơ quan quản lý điều chỉnh chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại linh hoạt hơn, phù hợp với điều kiện thị trường và đặc thù từng ngành hàng, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sự hiện diện tại các thị trường chiến lược.

Bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, các công ty thương mại cũng đóng vai trò kết nối hàng hóa Việt Nam với hệ thống phân phối quốc tế. Bà Nguyễn Thị Nam Hà, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn quốc tế H.A.G Việt Nam, cho biết doanh nghiệp có thể hỗ trợ các nhà nhập khẩu mua số lượng nhỏ từ nhiều nhà sản xuất Việt Nam, sau đó đóng chung container để vận chuyển ra nước ngoài.

Sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam tại SIAL Paris 2026 cho thấy nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh chế biến sâu và mở rộng mạng lưới phân phối.

Để nâng cao sức cạnh tranh và phát triển xuất khẩu bền vững tại châu Âu, doanh nghiệp cần tiếp tục kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu và duy trì năng lực cung ứng ổn định./.