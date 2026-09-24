Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên khai trương nhà máy liên doanh UAV tại Mỹ

CT UAV cùng với đối tác TJ Aerospace khánh thành nhà máy liên doanh lắp ráp UAV tại Garden Grove, California.

Lễ khánh thành nhà máy này được tổ chức vào ngày 21/9/2026, với sự tham dự của đại diện chính quyền khu vực, đối tác liên doanh TJ Aerospace cùng các doanh nghiệp, chuyên gia và khách mời tại Nam California.

“Đội ngũ chúng tôi phải làm việc xuyên đêm liên tục để chuẩn bị cho việc khánh thành nhà máy ngày hôm nay”, bà Lilly Le, Giám đốc phát triển kinh doanh liên doanh CTJ chia sẻ.

Nhà máy UAV tại Garden Grove là sự kết hợp tuyệt vời giữa các thế mạnh vượt trội của 2 bên. Trong đó, CT UAV là đơn vị xuất sắc về nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và ứng dụng UAV trong 16 lĩnh vực trọng điểm như vận tải, hậu cần, viễn thông, nông, lâm, ngư nghiệp, an ninh, quốc phòng, xây dựng, năng lượng, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường, tín chỉ carbon…

Trong khi TJ Aerospace có khoảng 20 năm kinh nghiệm xuất sắc về tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng cơ khí chính xác ngành hàng không, chuyên sản xuất nhiều loại cấu kiện, linh kiện phục vụ chuỗi cung ứng của những tên tuổi lớn trong ngành hàng không - quốc phòng như Boeing và Lockheed Martin…

Sự kết hợp hài hòa giữa 2 năng lực đặc biệt này tạo nên năng lực phát triển rất mạnh mẽ trong ngành UAV.

Không chỉ là cộng hưởng về kinh nghiệm, sự đóng góp hài hòa trong liên doanh cũng giúp các bên tiết giảm nguồn lực, giảm chi phí sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh quốc tế.

Trong liên doanh, CT UAV đóng góp công nghệ, máy móc thiết bị, ngân sách, đồng thời đảm nhiệm vai trò phát triển sản phẩm, và thương hiệu TJ Aerospace đóng góp mặt bằng, ngân sách và máy móc cùng các mối quan hệ có sẵn tại Hoa Kỳ.

Sau một năm chuẩn bị, nhà máy liên doanh lắp ráp UAV tại Garden Grove chính thức đi vào hoạt động. Liên doanh CTJ cùng đặt mục tiêu đưa ra thị trường trên 100 UAV các loại từ Drone đến e-VTOL mỗi ngày khi vận hành.

Ngay sau lễ khánh thành, CTJ đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng từ Sở PCCC đến các trang trại và trường học.

Sau nhà máy đầu tiên này tại Nam California, CT UAV tiếp tục hướng tới việc thành lập 1 trung tâm R&D tại khu vực bờ Tây và triển khai hệ thống phân phối rộng rãi tại các bang trọng điểm của Hoa Kỳ.

Trước đó vào ngày 2/9/2026, trong sự kiện CT Group chính thức tách đôi thành Tập đoàn Bất động sản & Hạ tầng CT Homes và Tập đoàn Công nghệ cao CT Group Hi-Tech, CT UAV đã hé lộ kế hoạch niêm yết trên thị trường Nasdaq vào năm 2027.

Đây cũng hứa hẹn là một niêm yết rất nóng khi ngành UAV đang được tất cả các nước, các thị trường chứng khoán hết sức quan tâm và những doanh nghiệp sở hữu năng lực đặc biệt như CT UAV thường được đánh giá vốn hóa có thể lên đến 25 - 30 lần vốn điều lệ.

Hiện nay CT UAV cũng đang mở rộng cánh cửa hợp tác cho các đối tác chiến lược từ các ngân hàng đầu tư, các nhà khoa học, các nhà cung cấp, đến các nhân tài Việt Nam và quốc tế.

Các doanh nghiệp như FPT, HERA, Viettel, CT UAV... đang tham gia vào quá trình hình thành hệ sinh thái UAV phục vụ kinh tế tầm thấp.

Một trong những lĩnh vực được kỳ vọng phát triển nhanh là logistics. Khi thương mại điện tử tăng trưởng, nhu cầu giao hàng trong ngày, thậm chí trong vài giờ, ngày càng lớn.

Trong khi đó, hạ tầng giao thông mặt đất tại các đô thị có nguy cơ quá tải và chi phí vận chuyển ngày càng tăng.

Việt Nam được đánh giá có tiềm năng đạt quy mô 10 tỷ USD nhờ tốc độ đô thị hóa, địa hình phân mảnh và nhu cầu tự động hóa trong các lĩnh vực như nông nghiệp, năng lượng, xây dựng và cứu hộ, cứu nạn.

Với việc xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, sản xuất UAV đang thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghệ, sản xuất, vận hành và dịch vụ để biến không gian trên không thành một phần của nền kinh tế.

Tại Việt Nam nhiều đơn vị bắt đầu thử nghiệm UAV. Ngày 23/6, UBND tỉnh Điện Biên đã cấp phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế tầm thấp sử dụng phương tiện bay không người lái (UAV) trên địa bàn tỉnh.

Đây được xem là bước đi tiên phong nhằm khai thác tiềm năng của kinh tế không gian tầm thấp, tạo cơ sở thực tiễn để hoàn thiện cơ chế, chính sách cho lĩnh vực mới này.

Một số đơn vị bưu chính như VNPost cũng đã thử nghiệm trong việc dùng UAV giao hàng hay một số bệnh viện cũng đã thử nghiệm để vận chuyển sinh phẩm y tế.