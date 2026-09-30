Doanh nghiệp Việt Nam có thêm hướng tiếp cận dòng vốn Singapore

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và MAS, VNX và SGX ký biên bản ghi nhớ về phát triển sản phẩm DR tại trụ sở VNX. Ảnh: SSC.

Ngày 30/9, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có cuộc làm việc với ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành Khối Thị trường vốn của Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS). Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về các định hướng tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối thị trường vốn giữa Việt Nam và Singapore.

Bà Vũ Thị Chân Phương đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của MAS đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời cho rằng dư địa hợp tác giữa 2 cơ quan còn lớn trong bối cảnh thị trường vốn 2 nước ngày càng tăng cường kết nối.

Trao đổi về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR), Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đề nghị MAS tiếp tục phối hợp và chia sẻ thông tin về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành cũng như các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường Singapore.

Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán, việc kết nối giữa các Sở Giao dịch, doanh nghiệp và định chế trung gian của hai nước sẽ tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái hỗ trợ phát hành và niêm yết DR. Sản phẩm này được kỳ vọng mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn hai chiều giữa Việt Nam và Singapore

Ủy ban Chứng khoán cũng mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường, qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn 2 nước.

Ông Lim Tuang Lee hoan nghênh sự hợp tác giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), đặc biệt trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm DR.

Theo đại diện MAS, để DR vận hành hiệu quả cần có sự tham gia đồng bộ của các thành viên thị trường, trong đó có ngân hàng lưu ký, tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ. Thông tin về đặc điểm, cơ chế vận hành và phương thức sử dụng sản phẩm cũng cần được cung cấp đầy đủ, minh bạch tới các thành viên thị trường và nhà đầu tư.

Trước đó, VNX và SGX đã trao đổi thông tin, phối hợp với các thành viên thị trường 2 nước để nghiên cứu khả năng phát triển, phát hành và niêm yết sản phẩm DR.

Ngay sau cuộc họp giữa Ủy ban Chứng khoán và MAS, VNX và SGX đã ký biên bản ghi nhớ về phát triển sản phẩm DR tại trụ sở VNX. Thỏa thuận tạo khuôn khổ để 2 sở giao dịch tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm và tăng cường kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam và Singapore.

Bên cạnh DR, Ủy ban Chứng khoán cũng đề nghị MAS chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý thị trường tài sản mã hóa. Cơ quan quản lý Việt Nam quan tâm đến khung pháp lý, mô hình tổ chức và quản lý sàn giao dịch, cơ chế giám sát thị trường, cũng như các giải pháp phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nhà quản lý cũng muốn tham khảo kinh nghiệm của Singapore trong xây dựng hệ thống giám sát kết nối với thị trường, lựa chọn mô hình tổ chức thị trường tài sản mã hóa phù hợp, cơ chế quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và khả năng kết nối với thị trường quốc tế.

Ông Lim Tuang Lee cho biết MAS sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Ủy ban Chứng khoán, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin chuyên môn về quản lý thị trường tài sản mã hóa.