Doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng CPTPP để tìm nguồn nguyên liệu

Công ty Dệt may Kim Dung chuyên may quần áo thời trang tại Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây là vấn đề được các chuyên gia cùng nêu ra tại tọa đàm “Từ Made in Vietnam đến Made in CPTPP”, do Tạp chí Công thương (Bộ Công thương) tổ chức ngày 2-10.

Các đại biểu tham gia tọa đàm ngày 2-10. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và thương mại đa biên (Bộ Công thương), cho biết qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong CPTPP, đã có những doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp Việt Nam. Theo ông, CPTPP không chỉ là nơi để doanh nghiệp Việt Nam bán hàng mà còn là nguồn cung nguyên liệu để đảm bảo yêu cầu “Made in CPTPP”.

Trong ngành dệt may, việc tìm nguồn nguyên liệu phù hợp càng quan trọng. Theo quy định của CPTPP, để được hưởng thuế ưu đãi, một số sản phẩm dệt may phải sử dụng sợi và vải có nguồn gốc phù hợp từ các nước trong khối này.

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho biết, Việt Nam đã đáp ứng khá tốt khâu sản xuất sợi, nhưng sản xuất vải, nhuộm và hoàn thiện vải vẫn là điểm khó. Doanh nghiệp vì vậy phải tính lại nguồn nguyên liệu, xem loại nào có thể mua trong nước, loại nào có thể mua từ các nước CPTPP.

Theo bà Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương), việc đáp ứng điều kiện về xuất xứ không chỉ là việc của doanh nghiệp xuất khẩu. Doanh nghiệp còn phải biết rõ nguyên liệu mua từ đâu, nhà cung cấp nào và có đủ hồ sơ để chứng minh nguồn gốc khi cần. Việc này đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý chặt hơn từ khâu mua nguyên liệu đến khi sản phẩm được xuất khẩu.

Ông Ngô Chung Khanh cho rằng doanh nghiệp cần lập bản đồ nguồn cung, biết mình đang mua nguyên liệu ở đâu và nếu nguồn cung chính bị gián đoạn thì có thể mua thay thế từ đâu. Theo ông, quy định về xuất xứ của CPTPP có thể trở thành động lực để doanh nghiệp tính lại cách mua nguyên liệu, tăng liên kết với các nhà cung cấp trong nước và các nước trong khối.

Từ cách tiếp cận này, CPTPP không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng nơi bán hàng mà còn tạo thêm lựa chọn về nguồn nguyên liệu.

Đây được xem là một hướng để doanh nghiệp giảm rủi ro khi chuỗi cung ứng toàn cầu có biến động.