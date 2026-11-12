Doanh nghiệp Việt muốn xuất khẩu gelatin sang EU cần đáp ứng điều kiện gì?

Doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu vỏ viên nang dược phẩm làm từ gelatin và collagen có nguồn gốc động vật sang EU cần lưu ý các yêu cầu về điều kiện quốc gia, cơ sở sản xuất và chứng nhận đối với từng lô hàng. (Ảnh minh họa)

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết, thời gian gần đây, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến hoạt động xuất khẩu vỏ viên nang dược phẩm làm từ gelatin và collagen có nguồn gốc động vật sang thị trường EU.

Qua trao đổi với Tổng vụ Sức khỏe và An toàn của EU, Thương vụ cho biết, việc xuất khẩu các sản phẩm gelatin và collagen từ quốc gia ngoài EU phải tuân thủ Quy định thực thi của Ủy ban châu Âu (EU) 2021/405, cụ thể tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20.

Quy định này ban hành danh mục các quốc gia được phép xuất khẩu một số loại động vật và hàng hóa vào EU tại các phụ lục chi tiết. Hiện Việt Nam chưa có tên trong danh sách các nước được chấp thuận xuất khẩu gelatin và collagen sang thị trường này.

Để được đưa vào danh sách chấp thuận, Việt Nam cần đưa ra các đảm bảo chính thức rằng hàng hóa xuất khẩu đáp ứng đầy đủ yêu cầu và quy định của EU. Theo đó, quốc gia phải trải qua quá trình đánh giá và được đưa vào danh sách được phép xuất khẩu trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Sau khi được cấp phép, quốc gia có thể đề xuất các cơ sở sản xuất để đưa vào hệ thống TRACES-NT. Đồng thời, mỗi lô hàng xuất khẩu phải đi kèm giấy chứng nhận gelatin chuyên biệt theo quy định.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết, hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công Thương đang tích cực làm việc với phía EU để tiến hành các thủ tục đánh giá, đưa Việt Nam vào danh sách các nước được phép xuất khẩu sản phẩm gelatin sang thị trường này.

Doanh nghiệp có thể tham khảo Quy định thực thi của Ủy ban châu Âu (EU) số 2021/405 ngày 24/3/2021 về danh mục các quốc gia thứ ba hoặc khu vực thuộc quốc gia thứ ba được phép đưa vào Liên minh một số loại động vật và hàng hóa dành cho con người tiêu thụ.