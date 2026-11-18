Trong giai đoạn 2026–2030, nhu cầu vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp ngày càng lớn nhằm mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng.

Bên cạnh vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp có thể huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu. Đây là những kênh quan trọng giúp đa dạng hóa nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn.

Tuy nhiên, để tiếp cận các nguồn vốn này, doanh nghiệp không chỉ cần có phương án kinh doanh hiệu quả mà còn phải chứng minh được năng lực tài chính và uy tín tín dụng. Trong đó, xếp hạng tín nhiệm giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng trả nợ và mức độ rủi ro của doanh nghiệp.

Ông Vũ Chí Dũng, Trưởng Ban Pháp chế – Đối ngoại, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh: BTC

Cùng với đó, quản trị công ty minh bạch, hiệu quả sẽ giúp nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và tạo thuận lợi khi huy động vốn.

Điều này cũng đòi hỏi Hội đồng quản trị (HĐQT) phải thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ tập trung đáp ứng các quy định, HĐQT cần chủ động xây dựng chiến lược huy động vốn, nâng cao chất lượng quản trị và củng cố uy tín tín dụng của doanh nghiệp.

Tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu Diễn đàn Thường niên lần thứ 9 (AF9), diễn ra vào ngày 18/11, ông Vũ Chí Dũng, Trưởng Ban Pháp chế – Đối ngoại, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, nâng cao chất lượng quản trị công ty không chỉ là yêu cầu đối với mỗi doanh nghiệp mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán.

Theo ông Dũng, những thay đổi của bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội cùng sự phát triển của thị trường vốn đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với quản trị công ty. Đây cũng là một trong những trọng tâm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường.

Trong khi đó, bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch VIOD cho rằng, giai đoạn phát triển mới đòi hỏi nguồn vốn đầu tư tập trung và dài hạn. Do đó, doanh nghiệp không thể chỉ phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng mà cần khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn trên thị trường, đặc biệt là cổ phiếu và trái phiếu.

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch VIOD. Ảnh: BTC

Tuy nhiên, phát triển thị trường vốn không chỉ dừng ở việc mở rộng quy mô hay gia tăng số lượng sản phẩm, mà còn phải chú trọng chất lượng tăng trưởng, minh bạch thông tin và quản trị rủi ro.

Theo bà Thanh, các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đặc biệt là nhà đầu tư có trách nhiệm, không chỉ quan tâm đến những chỉ số tài chính phản ánh kết quả kinh doanh trong quá khứ như lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng hay tỷ suất sinh lời trên vốn. Họ còn đánh giá tiềm năng tạo ra giá trị trong tương lai, hiệu quả sử dụng vốn, năng lực quản trị, khả năng kiểm soát rủi ro và mức độ thực hiện cam kết của doanh nghiệp.

“Muốn có nguồn vốn dài hạn thì phải xây dựng được niềm tin dài hạn. Niềm tin không chỉ đến từ kết quả kinh doanh mà còn được hình thành qua chất lượng quản trị, tính minh bạch và năng lực thực hiện cam kết của doanh nghiệp”, bà cho hay.

Vì vậy, bà cho rằng đã đến lúc doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi toàn diện tư duy về quản trị công ty. Thay vì chỉ thực hiện quản trị để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ pháp luật, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao chất lượng quản trị, coi đây là nền tảng thúc đẩy hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững.

“Quản trị công ty là khoản đầu tư vào năng lực cạnh tranh và giá trị dài hạn của doanh nghiệp. Đây chính là thông điệp của AF9 năm nay”, bà Thanh nói.

Diễn đàn Thường niên lần thứ 9 (AF9) với chủ đề “Gia tăng Giá trị Doanh nghiệp trên Thị trường Vốn: Xếp hạng Tín nhiệm và Quản trị Công ty” diễn ra vào ngày 3/12 tại TP HCM. Đây là sự kiện chuyên môn uy tín hàng đầu tại Việt Nam về Quản trị Công ty (QTCT) gắn với phát triển bền vững cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Diễn đàn Thường niên được VIOD tổ chức liên tục từ năm 2018 với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và sự đồng hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cùng các Sở Giao dịch Chứng khoán HNX, HOSE.

AF9 năm nay tập trung làm rõ vai trò của xếp hạng tín nhiệm và quản trị công ty trong việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư và gia tăng giá trị doanh nghiệp, lấy quản trị minh bạch và hiệu quả làm nền tảng cho phát triển bền vững.

AF9 dự kiến quy tụ khoảng 350 nhà lãnh đạo cấp cao của khoảng 250 doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng và doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, cùng đại diện các cơ quan quản lý, định chế tài chính, tổ chức xếp hạng tín nhiệm và các quỹ đầu tư trong nước, quốc tế.