Doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội tại CIIE 2026

Từ ngày 5-10/11/2026, Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 9 (CIIE 2026) diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế đáng chú ý, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Với chủ đề “Thời đại mới, chia sẻ tương lai”, CIIE 2026 có diện tích trưng bày hơn 370.000 m², quy tụ gần 3.400 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 290 doanh nghiệp thuộc danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ với hai nội dung chính là Gian hàng quốc gia Việt Nam và Khu gian hàng thương mại.

Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 9 (CIIE 2026) diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc.

80 doanh nghiệp tham gia khu gian hàng Việt Nam

Điểm đáng chú ý tại CIIE năm nay là quy mô Khu gian hàng thương mại Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay, với diện tích khoảng 1.000 m², quy tụ 80 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.

Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ rau củ quả chế biến, nước giải khát, sữa, yến, gia vị, nước chấm, bánh kẹo đến các sản phẩm từ gạo, cà phê, trà, mật ong và thực phẩm đóng lon.

Tham gia hội chợ có nhiều doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu và thương hiệu trên thị trường như Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, Công ty cổ phần Mekong Herbals, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu VINA T&T, Công ty cổ phần Công nghệ chế biến sản xuất Banaco...

Việt Nam mang đến CIIE 2026 nhiều sản phẩm thế mạnh, mở rộng cơ hội kết nối và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh các doanh nghiệp, khu gian hàng còn có sự tham gia của một số địa phương và tổ chức ngành hàng, gồm Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tây Ninh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Lắk cùng Hiệp hội Rau quả Việt Nam.

Trong khi đó, Gian hàng quốc gia Việt Nam có diện tích 132 m², tập trung giới thiệu thành tựu, tiềm năng kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Qua đó, hoạt động tham gia hội chợ không chỉ hướng tới quảng bá sản phẩm riêng lẻ mà còn giới thiệu hình ảnh, năng lực sản xuất và tiềm năng hợp tác kinh tế của Việt Nam.

Các mặt hàng Việt Nam mang đến CIIE 2026 chủ yếu thuộc nhóm ngành hàng có thế mạnh, trong đó chú trọng những sản phẩm đã qua chế biến. Bao bì được đầu tư hiện đại, hình thức bắt mắt, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường Trung Quốc.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, khu gian hàng Việt Nam đã thu hút đông đảo khách tham quan đến tìm hiểu sản phẩm và giao dịch. Đây là cơ hội để doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với đối tác, nắm bắt nhu cầu thị trường và tìm kiếm khả năng đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối tại Trung Quốc.

Một trong những gian hàng của doanh ngiệp Việt Nam trưng bày tại CIIE 2026.

Kết hợp xúc tiến trực tiếp và thương mại điện tử

Một điểm mới trong hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam tại CIIE 2026 là việc kết hợp quảng bá trực tiếp tại hội chợ với các giải pháp thương mại điện tử xuyên biên giới.

Trong khuôn khổ hội chợ, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với nền tảng thương mại điện tử Douyin E-commerce tổ chức phiên Mega Livestream trên nền tảng Douyin, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông sản, thực phẩm Việt Nam tới người tiêu dùng Trung Quốc.

Thông qua hình thức này, doanh nghiệp có thêm kênh tiếp cận khách hàng bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương truyền thống. Việc đưa sản phẩm lên nền tảng thương mại điện tử cũng mở ra khả năng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, mở rộng phạm vi quảng bá và tìm kiếm cơ hội kinh doanh trên môi trường số.

CIIE là hội chợ cấp quốc gia do Bộ Thương mại Trung Quốc và Chính quyền nhân dân thành phố Thượng Hải phối hợp tổ chức. Được tổ chức lần đầu vào năm 2018, hội chợ là sáng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy xây dựng nền kinh tế thế giới mở và đóng góp vào tiến trình toàn cầu hóa kinh tế.

Đối với Việt Nam, việc tham gia CIIE thường niên có ý nghĩa trong việc duy trì hiện diện thương mại tại một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng. Không chỉ tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn là dịp tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối và thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch.

Việc kết hợp gian hàng trưng bày với hoạt động livestream trên nền tảng thương mại điện tử cho thấy phương thức xúc tiến thương mại đang được mở rộng theo hướng đa kênh. Đây cũng là hướng tiếp cận cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam từng bước thích ứng với sự thay đổi trong phương thức tiêu dùng, phân phối và giao dịch thương mại tại thị trường Trung Quốc.

Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 9 (CIIE 2026) diễn ra từ ngày 5-10/11/2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc, với diện tích trưng bày hơn 370.000 m², quy tụ gần 3.400 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 290 doanh nghiệp thuộc danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Việt Nam tham gia với khu gian hàng thương mại rộng 1.000 m², quy tụ 80 doanh nghiệp.