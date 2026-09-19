Doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội tại CAEXPO 2026

Với vị trí địa lý gần gũi, Việt Nam hết sức coi trọng Hội chợ CAEXPO, luôn cử đoàn đại biểu cấp cao và tham gia các kỳ hội chợ với quy mô lớn nhất trong các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tại kỳ hội chợ lần này, Việt Nam có 120 doanh nghiệp tham dự, hơn 200 gian hàng với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú. Đây là minh chứng sống động thể hiện quyết tâm và mong muốn của Việt Nam đóng góp ngày càng nhiều hơn vào thúc đẩy xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển giữa ASEAN và Trung Quốc.

Các địa phương cũng như các doanh nghiệp Việt Nam tham gia CAEXPO đều mong muốn tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh, chất lượng cao của mình.

Gian trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Lê Trung Hồ cho biết, thông qua hội chợ lần này, tỉnh An Giang cũng mong muốn đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đặc biệt tỉnh cũng mời 12 doanh nghiệp của địa phương để tham gia hội chợ, trong đó có 8 doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng hợp tác với các đối tác, để đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. Tỉnh An Giang cũng đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm có thế mạnh, tiềm năng của địa phương như gạo, trái cây, thủy sản…

Những mặt hàng này trong thời gian qua, tỉnh cũng đã không ngừng tìm kiếm thị trường và mở rộng thị trường, do đó tỷ trọng xuất khẩu ở các thị trường Mỹ, Australia, New Zealand và châu Âu cũng đạt được kết quả khả quan.

“Đến hội chợ lần này, chúng tôi mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với các địa phương của Trung Quốc cũng như các nước trong khu vực ASEAN” ông Lê Trung Hồ thông tin.

Là một địa phương giáp với Trung Quốc, Quảng Ninh cũng có nhiều doanh nghiệp tham gia Hội chợ CAEXPO lần này. Trong số đó, có những doanh nghiệp đã tham gia hội chợ nhiều năm liên tiếp, với mong muốn đưa sản phẩm chất lượng cao của mình, như sản phẩm chè đến với thị trường khó tính và đặc biệt có thế mạnh và truyền thống lâu đời về chè như Trung Quốc.

Các sản phẩm trưng bày tại CAEXPO lần thứ 23 của các doanh nghiệp Quảng Ninh.

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Giám đốc thương hiệu trà Việt Tú, Quảng Ninh, cho biết đây là lần thứ 3 doanh nghiệp của bà tham dự hội chợ CAEXPO. Sau 2 năm đầu tiên tham gia với mục đích là thăm dò, tìm hiểu thị trường và trưng bày giới thiệu với người tiêu dùng Trung Quốc sản phẩm trà chất lượng cao của Việt Nam.

Đến nay, sau 3 kỳ tham dự hội chợ, thương hiệu trà Việt Tú đã được người tiêu dùng của đất nước tỷ dân đón nhận. Trong năm nay, sản phẩm trà chất lượng cao của Việt Tú đã được chính thức cấp phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường có thế mạnh và có nhiều thương hiệu trà nổi tiếng thế giới như Trung Quốc.

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Giám đốc thương hiệu trà Việt Tú, Quảng Ninh giới thiệu hương vị trà đặc sản Việt Nam.

Bà Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ: “Một số dòng trà đặc sản mà Việt Tú mang sang giới thiệu như Hồng Mật Đường Hoa, Bạch Mẫu Đơn Đường Hoa và dòng trà Shan Tuyết như Bạch Kim San…, hương vị rất là thơm, thanh khiết, dịu ngọt, cực kỳ hợp với dòng trà cấp cao của Trung Quốc. Khi khách hàng Trung Quốc uống thì họ rất là bất ngờ, họ không nghĩ là Việt Nam có trà cao cấp như thế và sau đó họ trở thành khách hàng quen thuộc của thương hiệu chè Việt Tú”.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc sau khi tham quan các gian hàng Việt Nam, anh Đặng Quang Trác, một người dân tại thành phố Nam Ninh, cho biết: “Tôi thấy sản phẩm của Việt Nam rất phong phú và đa dạng, rất hấp dẫn. Trong đó, những sản phẩm để lại ấn tượng mạnh nhất đối với tôi là các sản phẩm từ sầu riêng, như sầu riêng sấy và bánh sầu riêng, cũng như cà phê và trà... Đặc biệt là sau khi được thưởng thức thương hiệu trà của Việt Nam, tôi rất ấn tượng vì hương vị thơm, thanh khiết của nó”.

Việc các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam luôn tích cực tham gia các kỳ hội chợ CAEXPO cho thấy đây là nơi tin cậy để tiến hành các hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm đối tác thương mại, giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Qua đó, tăng cường thu hút đầu tư, đưa các sản phẩm có thế mạnh, chất lượng cao của Việt Nam thâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc cũng như các nước ASEAN.