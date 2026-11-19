Qua đó nhằm thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu điều Việt Nam với các nhà nhập khẩu, phân phối và chế biến thực phẩm tại Đức và châu Âu.

Ông Đặng Hoàng Giang, Tổng Thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Vũ Hiệp/PV TTXVN tại Đức

Hội thảo do Thương vụ Việt Nam tại Đức phối hợp với Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tổ chức, với sự tham dự của bà Đặng Thị Thanh Phương, Tham tán thương mại Việt Nam tại Đức; ông Đặng Hoàng Giang, đại diện VINACAS; đại diện các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Đức, châu Âu, cùng 15 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu điều của Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đặng Hoàng Giang cho biết Việt Nam hiện là một trong những trung tâm chế biến và xuất khẩu nhân điều hàng đầu thế giới. Năm 2025, Việt Nam xuất khẩu gần 800.000 tấn sản phẩm nhân điều, đạt kim ngạch khoảng 5,4 tỷ USD, tới 111 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 2006 đến nay, Việt Nam liên tục chiếm hơn 80% tổng lượng nhân điều xuất khẩu toàn cầu. Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của thị trường châu Âu, đặc biệt là Đức và Hà Lan, những trung tâm nhập khẩu, phân phối và tái xuất nhân điều của khu vực.

Bà Đặng Thị Thanh Phương, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Vũ Hiệp/PV TTXVN tại Đức

Bên cạnh việc duy trì thế mạnh xuất khẩu nhân điều truyền thống, ngành điều Việt Nam đang đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển các sản phẩm như điều rang, điều tẩm vị, đồ ăn nhẹ, sản phẩm hữu cơ và các mặt hàng có giá trị gia tăng cao.

Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) do VINACAS dẫn chiếu, năm 2025, Đức nhập khẩu khoảng 85.000 tấn nhân điều, trị giá 618 triệu USD, trong đó Việt Nam chiếm khoảng 66%. Hà Lan nhập khẩu khoảng 47.000 tấn, trị giá 357 triệu USD. Đây không chỉ là những thị trường tiêu thụ quan trọng mà còn là cửa ngõ giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động phân phối sang các nước châu Âu khác.

Bà Nicole Schauer, chuyên gia thuộc Chương trình Xúc tiến Nhập khẩu Đức (IPD) và Liên đoàn Bán buôn, Ngoại thương, Dịch vụ Đức (BGA) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Vũ Hiệp/PV TTXVN tại Đức

Phát biểu khai mạc, bà Đặng Thị Thanh Phương đánh giá châu Âu là thị trường quan trọng nhưng cũng có những yêu cầu ngày càng cao đối với sản phẩm nhập khẩu, không chỉ về chất lượng và an toàn thực phẩm mà còn về truy xuất nguồn gốc, tính bền vững, nguồn cung có trách nhiệm và tuân thủ các quy định về môi trường, bao bì.

Bà khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác với các đối tác Đức và châu Âu không chỉ trong quan hệ mua bán mà còn trong phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ. Đồng thời, bà nhấn mạnh vai trò của các hội chợ quốc tế chuyên ngành như Anuga và Fi Europe trong việc tiếp cận người mua, nhà phân phối, nhà sản xuất thực phẩm, nắm bắt xu hướng thị trường và phát triển các quan hệ đối tác kinh doanh lâu dài.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Đức. Ảnh: Vũ Hiệp/PV TTXVN tại Đức

Một nội dung quan trọng của hội thảo là phần trình bày của bà Nicole Schauer, chuyên gia về tìm nguồn cung ứng và thị trường thuộc Tổ chức xúc tiến nhập khẩu của Đức (IPD), về thị trường nguyên liệu thực phẩm Đức, tập trung vào nhu cầu, yêu cầu đối với sản phẩm hạt điều và những vấn đề doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi tiếp cận thị trường này. Những thông tin, tư vấn thực tiễn của chuyên gia giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn yêu cầu của người mua, từ đó chủ động điều chỉnh sản phẩm, tiêu chuẩn và chiến lược kinh doanh nhằm thâm nhập hoặc mở rộng thị trường Đức.

Bên cạnh các nội dung trao đổi chuyên môn, hội thảo còn tổ chức giới thiệu doanh nghiệp, kết nối giao thương trực tiếp (B2B) giữa đoàn doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Đức và quốc tế. Được tổ chức trong khuôn khổ Fi Europe (Food Ingredients Europe) - một trong những hội chợ thương mại quốc tế hàng đầu thế giới về nguyên liệu thực phẩm và đồ uống, sự kiện góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp ngành điều Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp Đức và châu Âu. Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Dan On Foods và Công ty August Topfer & Co. (GmbH & Co.) KG của Đức đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Ban tổ chức cùng các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Vũ Hiệp/PV TTXVN tại Đức

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Lưu Bảo Hoa, Tổng giám đốc Công ty Dan On Foods cho biết Đức và châu Âu là thị trường mới của công ty. Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu, bên cạnh yếu tố giá cả và chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp còn phải chú trọng bảo vệ môi trường trong toàn bộ quá trình sản xuất, từ bao bì, xử lý phụ phẩm, chất thải đến sử dụng năng lượng, đồng thời kiểm soát và cắt giảm lượng khí thải ra môi trường.

Trong khi đó, bà Nicole Schauer đánh giá hạt điều Việt Nam có nhiều tiềm năng tăng trưởng nhờ thị trường tiêu thụ lớn và nhu cầu tiếp tục gia tăng. Theo bà, hạt điều Việt Nam có chất lượng cao, hương vị thơm ngon, được chế biến bằng hệ thống máy móc hiện đại, có sự đồng đều về chất lượng sản phẩm. Bà cho rằng để phát huy hơn nữa những lợi thế này, doanh nghiệp cần xây dựng và thực hiện các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đồng thời bảo đảm các yêu cầu an toàn trong toàn bộ quá trình sản xuất, từ trang trại đến nhà máy chế biến.