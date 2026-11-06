Doanh nghiệp Việt lập kỷ lục quy mô tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc

Gian hàng doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Theo thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), hội chợ năm nay có chủ đề “Thời đại mới, chia sẻ tương lai”, quy mô trưng bày đạt trên 370.000 m2 của gần 3.400 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này có 290 doanh nghiệp trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, Cục đã tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ CIIE 2026 với 2 nội dung chính: Gian hàng quốc gia và Khu gian hàng thương mại.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, khu gian hàng Việt Nam đã thu hút đông đảo khách đến tìm hiểu và giao dịch.

Gian hàng Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Năm nay, Gian hàng Quốc gia Việt Nam tại hội chợ có quy mô 132 m2, tập trung giới thiệu, quảng bá thành tựu và tiềm năng kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của đất nước.

Khu gian hàng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước nay tại CIIE, với tổng diện tích lên đến 1.000m2 của 80 doanh nghiệp chuyên ngành thực phẩm, đồ uống... Các doanh nghiệp tham gia có năng lực xuất khẩu tốt, thương hiệu uy tín, chất lượng như Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Tiến Thịnh, Mekong Herbals, VINA T&T, Banaco...

Hội chợ còn có sự góp mặt của gian hàng chung một số địa phương, hiệp hội Việt Nam như Đồng Nai, Tây Ninh, Đăk Lăk và Hiệp hội Rau quả.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại đi thăm gian hàng Việt Nam tại hội chợ. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Hàng hóa Việt Nam mang đến CIIE tập trung vào các ngành hàng thế mạnh, có hàm lượng chế biến sâu, hướng đến phân khúc thị trường tỷ dân như rau củ quả chế biến, nước giải khát, cà phê, trà, mật ong, thực phẩm đóng lon…

Các sản phẩm không chỉ có chất lượng tốt mà còn được chú trọng vào khâu đóng gói bao bì hiện đại, bắt mắt, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường Đông Á này.

Trong khuôn khổ Hội chợ, Cục Xúc tiến thương mại còn hợp tác cùng nền tảng thương mại điện tử Douyin E-commerce tổ chức phiên Mega Livestream trên nền tảng Douyin.

Mục tiêu nhằm quảng bá và phân phối sản phẩm nông sản - thực phẩm Việt Nam, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận rộng rãi người tiêu dùng Trung Quốc thông qua kênh thương mại điện tử.

Cục trưởng Vũ Bá Phú trong phiên Mega Livestream trên nền tảng Douyin, quảng bá các sản phẩm nông sản - thực phẩm Việt Nam. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Việc Việt Nam tham gia Hội chợ CIIE thường niên không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia về kinh tế, đầu tư và du lịch mà còn là cơ hội tốt để tăng cường xuất khẩu chính ngạch và bền vững sang thị trường tỷ dân này.

Đồng thời, quảng bá thương hiệu và hình ảnh doanh nghiệp Việt tới Trung Quốc và các nước trên thế giới, qua đó thu hút đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường và mở rộng kinh doanh.

CIIE là hội chợ cấp quốc gia do Bộ Thương mại Trung Quốc, Chính quyền nhân dân thành phố Thượng Hải phối hợp tổ chức.

Hội chợ là sáng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhằm thúc đẩy xây dựng nền kinh tế thế giới mở, đóng góp vào toàn cầu hóa kinh tế.