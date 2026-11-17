Doanh nghiệp Việt Nam nằm trong nhóm lạc quan nhất thế giới về triển vọng thương mại quốc tế, với 94% kỳ vọng hoạt động này tăng trưởng trong hai năm tới.

Phần lớn doanh nghiệp Việt đã tận dụng ít nhất một FTA

Theo Khảo sát Thương mại Toàn cầu 2026 do HSBC thực hiện với 10.000 lãnh đạo cấp cao tại doanh nghiệp thuộc 26 thị trường, tập trung vào các vấn đề thương mại, thuế quan, chuỗi cung ứng và công nghệ, Việt Nam cùng Philippines dẫn đầu về tỷ lệ doanh nghiệp lạc quan với triển vọng thương mại quốc tế trong hai năm tới, cùng đạt 94%, cao hơn mức bình quân 86% trên toàn cầu.

Dù có triển vọng tích cực, doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang chịu sức ép từ chi phí đầu vào. Thuế quan là yếu tố được các doanh nghiệp trong nước đề cập nhiều nhất, với tỷ lệ 52%, cao hơn đáng kể so với mức 43% trên toàn cầu. Chi phí năng lượng đứng thứ hai, với 49% doanh nghiệp lựa chọn, so với mức bình quân 44%.

Dù vậy, những điều chỉnh trong chuỗi cung ứng đang mang lại kết quả tích cực. Có 90% doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát cho biết những thay đổi này đã giúp cải thiện dòng tiền và vốn lưu động, cao hơn mức 78% toàn cầu.

Đáng chú ý, 97% doanh nghiệp Việt Nam cho biết các biện pháp ứng phó với bất định và gián đoạn thương mại đã phát huy hiệu quả, trong khi tỷ lệ này trên toàn cầu là 86%.

Mức độ tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) của doanh nghiệp Việt Nam cũng tương đối cao. Có tới 99,6% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết đang sử dụng ít nhất một FTA, so với mức 95% toàn cầu. Tuy nhiên, 97% vẫn gặp những rào cản khiến việc tận dụng các hiệp định này chưa thể mở rộng hơn, cao hơn mức 92% trên toàn cầu.

Về định hướng thị trường, doanh nghiệp Việt Nam đang gia tăng mức độ phụ thuộc vào thị trường trong nước nhiều nhất, với tỷ lệ 50%. Singapore và Thái Lan lần lượt đứng sau với 46% và 41%.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đang trở thành điểm đến được nhiều doanh nghiệp quốc tế chú trọng. Malaysia là thị trường có tỷ lệ doanh nghiệp gia tăng mức độ phụ thuộc vào Việt Nam cao nhất, với 32%, tiếp đến là Thái Lan (31%), Singapore và Hàn Quốc (cùng 29%).

Chi phí năng lượng trở thành áp lực lớn nhất toàn cầu

Trên phạm vi toàn cầu, năng lượng đã trở thành yếu tố gây áp lực lớn nhất lên cơ cấu chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong 6 tháng qua. Có 44% lãnh đạo doanh nghiệp tham gia khảo sát lựa chọn yếu tố này, nhỉnh hơn thuế quan (43%) và chi phí vận chuyển hàng hóa (41%).

Áp lực chi phí được dự báo chưa sớm hạ nhiệt. Có 68% lãnh đạo cho biết doanh nghiệp đã phải đối mặt với tình trạng tổng chi phí gia tăng, trong khi 72% dự kiến chi phí tiếp tục tăng trong hai năm tới. Đồng thời, 59% doanh nghiệp ghi nhận nhu cầu vốn lưu động tăng kể từ năm 2025.

Không chỉ chi phí đầu vào, những bất định trong hoạt động thương mại còn đe dọa doanh thu. Có tới 92% doanh nghiệp dự báo tình trạng chậm trễ hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu trong hai năm tới.

Trên phạm vi toàn cầu, năng lượng đã trở thành yếu tố gây áp lực lớn nhất lên cơ cấu chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong 6 tháng qua. Ảnh: Reuters.

Để bảo vệ biên lợi nhuận và duy trì năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp đang triển khai nhiều giải pháp khác nhau. Cải thiện hiệu quả và năng suất là biện pháp phổ biến nhất, được 53% lãnh đạo lựa chọn. Tiếp theo là đàm phán lại các thỏa thuận với nhà cung cấp (43%), hạch toán phần chi phí gia tăng vào biên lợi nhuận (38%) và chuyển chi phí sang khách hàng (36%).

Dù đối mặt với nhiều sức ép, niềm tin vào triển vọng thương mại quốc tế vẫn được duy trì. Có 86% lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu tin tưởng hoạt động thương mại quốc tế sẽ mở rộng trong hai năm tới.

Để tăng khả năng chống chịu trước những biến động, 88% doanh nghiệp đã hoặc đang có kế hoạch đa dạng hóa mạng lưới nhà cung cấp tại nhiều khu vực. Bên cạnh đó, 86% chú trọng bảo đảm nguồn cung năng lượng và tối ưu hóa các tuyến thương mại. Việc xây dựng chuỗi cung ứng khép kín hơn tại những khu vực trọng điểm hoặc tăng lượng hàng tồn kho cũng được 85% doanh nghiệp lựa chọn.

Những điều chỉnh này bước đầu mang lại hiệu quả khi 78% doanh nghiệp cho biết thay đổi trong chuỗi cung ứng đã giúp cải thiện dòng tiền và vốn lưu động.

Ông Vivek Ramachandran, Giám đốc Khối Giải pháp Thương mại Toàn cầu của HSBC, nhận định chi phí năng lượng đang trở thành yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp phải cân nhắc khi quản lý chuỗi cung ứng quốc tế. Theo ông, các doanh nghiệp đang ứng phó bằng cách bảo đảm nguồn cung năng lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng tính linh hoạt trong mô hình vận hành.

Thay vì chỉ phản ứng trước từng đợt tăng chi phí, doanh nghiệp đang điều chỉnh sâu hơn mạng lưới cung ứng, tuyến thương mại và nguồn cung để thích ứng với những bất định dài hạn. Trong bối cảnh này, khả năng quản lý thanh khoản, vốn lưu động và rủi ro ngày càng có ý nghĩa đối với năng lực cạnh tranh.

Doanh nghiệp tiếp tục dịch chuyển mạng lưới thị trường

Trước những biến động về thuế quan và chuỗi cung ứng, doanh nghiệp toàn cầu cũng đang điều chỉnh mức độ phụ thuộc vào các thị trường quốc tế.

Châu Âu là khu vực được doanh nghiệp lựa chọn nhiều nhất để gia tăng mức độ hiện diện, với tỷ lệ 48%, tăng từ 40% trong khảo sát trước đó của HSBC. Đông Nam Á đứng thứ hai với 44%, tăng từ 36%.

Mức độ phụ thuộc vào Bắc Á và Bắc Mỹ cũng tăng lên. Cụ thể, tỷ lệ doanh nghiệp gia tăng mức độ phụ thuộc vào Bắc Á đạt 38%, so với 32% trong khảo sát trước. Con số tương ứng tại Bắc Mỹ cũng tăng từ 32% lên 38%.

Đáng chú ý, xu hướng thu hẹp hoạt động tại Bắc Mỹ đang giảm dần. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết đã giảm mức độ phụ thuộc vào khu vực này trong 12 tháng qua giảm từ 22% xuống 16%. Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường được nhiều doanh nghiệp hướng tới. Có 30% doanh nghiệp toàn cầu dự kiến gia tăng mức độ phụ thuộc vào thị trường này, tăng so với mức 25% trong khảo sát năm trước.

Xu hướng này đặc biệt rõ nét trong ngành ôtô, khi 45% doanh nghiệp cho biết đang gia tăng mức độ phụ thuộc vào thị trường Bắc Mỹ. Trong khi đó, các doanh nghiệp công nghệ có xu hướng chú trọng châu Âu hơn, với 53% người tham gia khảo sát dự kiến gia tăng mức độ phụ thuộc vào khu vực này.