Doanh nghiệp Việt ký loạt hợp tác tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc

Gian hàng Quốc gia Việt Nam tại hội chợ thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 9 (CIIE 2026) diễn ra từ ngày 5 – 10/11 tại Thượng Hải, với gần 3.400 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 180 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Năm nay, Gian hàng Quốc gia Việt Nam tại hội chợ có quy mô 132 m2, tập trung giới thiệu, quảng bá thành tựu và tiềm năng kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của đất nước.

Khu gian hàng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước nay tại CIIE, với tổng diện tích lên đến 1.000m2 của 80 doanh nghiệp chuyên ngành thực phẩm, đồ uống...

Thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tới đối tác quốc tế, đạt được những bản biên bản ghi nhớ (MOU) và cơ hội xuất khẩu lớn ngay trong những ngày đầu hội chợ.

Khu gian hàng thương mại Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan, tìm hiểu. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Theo đó, ngày 6/11, Vina T&T Group đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cùng MDL Commerce Group Co., Ltd. (hệ thống bán lẻ và phân phối thực phẩm tại Trung Quốc gắn liền với thương hiệu METRO).

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội đưa nông sản Việt Nam tiếp cận sâu hơn với hệ thống phân phối tại Trung Quốc.

Vina T&T Group ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cùng MDL Commerce Group Co., Ltd. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Sau hai ngày tham gia hội chợ, CTCP Mekong Herbals cũng đã kết nối với 3 đối tác lớn. Trong đó, một đối tác đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm phân phối các sản phẩm tốt cho sức khỏe và tìm kiếm nguồn rau củ quả sạch.

Một đối tác khác chuyên về dòng sản phẩm bột chế biến sâu, hàng cấp đông và bánh tráng đã lên kế hoạch sang Việt Nam khảo sát nhà máy, với nhu cầu nhập khẩu dự kiến lên đến 15 container/năm. Ngoài ra, một chuỗi phân phối thực phẩm chay lớn tại Trung Quốc cũng đã chủ động đặt lịch gặp mặt để trao đổi chuyên sâu, nhằm xúc tiến hợp tác.

Mekong Herbals ký kết Biên bản ghi nhớ ngay tại gian hàng. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Những kết quả bước đầu này không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp cho các doanh nghiệp, mà còn khẳng định vị thế và năng lực cung ứng chất lượng cao của ngành nông sản, thực phẩm chế biến Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội chợ CIIE 2026 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 10/11/2026, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội bứt phá hơn nữa cho đoàn Việt Nam, theo Cục Xúc tiến thương mại.

Ông Trần Huy Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải, Trung Quốc (áo vest kẻ) và ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (hàng trên, ngoài cùng bên trái) đến thăm Khu gian hàng doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Đánh giá về sự chuẩn bị tại hội chợ năm nay, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng cho rằng, Cục Xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp đã chuẩn bị chu đáo cũng như nỗ lực trong việc xây dựng một hình ảnh Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp.

Ông Trần Huy Hùng nhấn mạnh, CIIE 2026 là cầu nối chiến lược giúp tăng cường sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu.