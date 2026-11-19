Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển mạnh mẽ, len sâu vào mọi mặt của đời sống và trở thành động lực định hình lại nền kinh tế toàn cầu, việc làm chủ và ứng dụng hiệu quả công nghệ này đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi quốc gia, doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Việt không cần tự xây AI, nhưng phải biết dùng AI

Tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư và trình diễn công nghệ REVO AI Summit diễn ra vào chiều 19/11, ông Vương Quốc Thắng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết: AI không còn là câu chuyện của tương lai, mà đã trở thành một công nghệ có tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Ông Vương Quốc Thắng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: VV

Theo ông, AI đang thay đổi phương thức sản xuất, quản trị doanh nghiệp, thương mại, tài chính, giáo dục, y tế, logistics và nhiều lĩnh vực khác.

“Vì vậy, quốc gia nào làm chủ được công nghệ và ứng dụng AI hiệu quả thì quốc gia đó có lợi thế lớn trong cạnh tranh toàn cầu”, Đại biểu Vương Quốc Thắng nhấn mạnh.

Đối với Việt Nam, đây vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức, đòi hỏi phải có tư duy đổi mới, chính sách phù hợp và sự chủ động tham gia vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Trước mắt, theo đại biểu, Việt Nam cần thúc đẩy AI trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa.

“Không nhất thiết doanh nghiệp nào cũng phải tự xây dựng những nền tảng AI quy mô lớn, nhưng mỗi doanh nghiệp cần xác định được AI có thể giải quyết vấn đề gì trong hoạt động của mình”, ông nói.

AI phải đi vào thực tiễn, tạo ra giá trị thực tiễn, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị, tăng năng suất và giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được hỗ trợ để có cơ hội tiếp cận công nghệ, nguồn vốn, chuyên gia và các nền tảng AI với chi phí hợp lý.

Bên cạnh đó, Đại biểu Vương Quốc Thắng cho rằng, Việt Nam cần tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với nguồn lực và cơ hội quốc tế.

Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: VV

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, không một doanh nghiệp nào có thể phát triển bền vững nếu chỉ hoạt động trong một không gian thị trường hạn chế. Vì vậy, Việt Nam cần mở rộng kết nối với các quốc gia, các trung tâm công nghệ, các quỹ đầu tư, các tổ chức nghiên cứu, các chuyên gia và mạng lưới doanh nghiệp quốc tế.

“Tôi đánh giá cao vai trò của những tổ chức có khả năng kết nối các nguồn lực này, tạo ra cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với tri thức, công nghệ, vốn đầu tư và thị trường toàn cầu”, Đại biểu Vương Quốc Thắng nói.

Ngoài ra, Việt Nam cần xây dựng môi trường hợp tác minh bạch, bình đẳng và cùng phát triển.

“Đó cũng chính là tinh thần của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; lấy khoa học, công nghệ làm động lực chính để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới”, ông nói.

Chính sách cởi mở mở đường cho doanh nghiệp AI phát triển

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Phạm Văn Đại, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Revo AI cho rằng, AI không chỉ là một xu hướng công nghệ nhất thời. AI đang tạo nên một cuộc cách mạng sâu sắc, thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và cách con người tương tác với thế giới.

Ông Phạm Văn Đại, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Revo AI. Ảnh: VV

Theo ông, tại Việt Nam, hệ thống Nghị định, Thông tư và các quy định hiện hành của Chính phủ đang tạo hành lang pháp lý tương đối thông thoáng, mở ra nhiều điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Ông tiết lộ, nhiều đối tác quốc tế đã trở về Việt Nam, cùng doanh nghiệp trong nước và các nhà quản lý tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

"Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút của môi trường đầu tư cũng như tiềm năng phát triển công nghệ tại Việt Nam", ông nói.

Trước câu hỏi Việt Nam cần điều chỉnh chính sách như thế nào để thu hút và hấp thụ hiệu quả hơn các nguồn lực quốc tế, ông Đại cho hay, các quy định và điều kiện hiện nay đã khá cởi mở.

Đặc biệt, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đang mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ tham gia. Ông cho biết Revo AI đã đăng ký thành công tư cách thành viên tại Trung tâm và dự kiến triển khai các hoạt động đầu tư tại đây trong thời gian tới.

"Chúng tôi mong muốn đưa trí tuệ nhân tạo AI đến gần hơn với doanh nghiệp và cuộc sống; ứng dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến để tạo ra giá trị thiết thực, giúp con người làm việc hiệu quả hơn, doanh nghiệp vận hành hiệu quả và xã hội phát triển mạnh mẽ hơn", ông Đại nói.