Doanh nghiệp Việt khánh thành nhà máy liên doanh UAV tại Hoa Kỳ

Lễ khánh thành nhà máy được tổ chức vào ngày 21/9/2026, với sự tham dự của đại diện chính quyền khu vực, đối tác liên doanh TJ Aerospace cùng các doanh nghiệp, chuyên gia và khách mời tại Nam California.

Nhà máy UAV tại Garden Grove là sự kết hợp giữa các thế mạnh của 2 bên. Trong đó, CT UAV là đơn vị nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và ứng dụng UAV trong 16 lĩnh vực trọng điểm như vận tải, hậu cần, viễn thông, nông, lâm, ngư nghiệp, an ninh, quốc phòng, xây dựng, năng lượng, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường, tín chỉ carbon…

Trong khi đó, TJ Aerospace có khoảng 20 năm kinh nghiệm xuất sắc về tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng cơ khí chính xác ngành hàng không, chuyên sản xuất nhiều loại cấu kiện, linh kiện phục vụ chuỗi cung ứng của những tên tuổi lớn trong ngành hàng không – quốc phòng như Boeing và Lockheed Martin…

Sau một năm chuẩn bị, nhà máy liên doanh lắp ráp UAV tại Garden Grove chính thức đi vào hoạt động.

Liên doanh CTJ cùng đặt mục tiêu đưa ra thị trường trên 100 UAV các loại từ Drone đến e-VTOL mỗi ngày khi vận hành. Ngay sau lễ khánh thành, CTJ đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng.

Không chỉ là cộng hưởng về kinh nghiệm, sự đóng góp hài hòa trong liên doanh cũng giúp các bên tiết giảm nguồn lực, giảm chi phí sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh quốc tế. Trong liên doanh, CT UAV đóng góp công nghệ, máy móc thiết bị, ngân sách, đồng thời đảm nhiệm vai trò phát triển sản phẩm, và thương hiệu TJ Aerospace đóng góp mặt bằng, ngân sách và máy móc cùng các mối quan hệ có sẵn tại Hoa Kỳ.

Sau nhà máy đầu tiên này tại Nam California, CT UAV tiếp tục hướng tới việc thành lập 1 trung tâm R&D tại khu vực bờ Tây và triển khai hệ thống phân phối rộng rãi tại các bang trọng điểm của Hoa Kỳ.

Lễ khánh thành nhà máy được tổ chức vào ngày 21/9, với sự tham dự của đại diện chính quyền khu vực, đối tác liên doanh TJ Aerospace cùng các doanh nghiệp, chuyên gia và khách mời tại Nam California.

Trước đó vào ngày 2/9/2026, trong sự kiện CT Group chính thức tách thành Tập đoàn Bất động sản & Hạ tầng CT Homes và Tập đoàn Công nghệ cao CT Group Hi-Tech, CT UAV đã hé lộ kế hoạch niêm yết trên thị trường Nasdaq vào năm 2027. Đây cũng hứa hẹn là một niêm yết rất nóng khi ngành UAV đang được tất cả các nước, các thị trường chứng khoán hết sức quan tâm và những doanh nghiệp sở hữu năng lực đặc biệt như CT UAV thường được đánh giá vốn hóa có thể lên đến 25 - 30 lần vốn điều lệ.

Hiện nay CT UAV cũng đang mở rộng cánh cửa hợp tác cho các đối tác chiến lược từ các ngân hàng đầu tư, các nhà khoa học, các nhà cung cấp, đến các nhân tài Việt Nam và quốc tế.