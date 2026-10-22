Doanh nghiệp Việt đón cơ hội từ làn sóng thu mua toàn cầu

Các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm hiểu sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu tại các buổi kết nối để rót vốn

Tại diễn đàn “Đẩy mạnh liên kết hướng đến xuất khẩu xanh” diễn ra ngày 22/10 trong khuôn khổ HCMC Export 2026 tại WTC Expo Becamex, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh nhận định, các tiêu chuẩn môi trường, phát triển bền vững và xuất khẩu xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành điều kiện quyết định năng lực cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường quốc tế.

Việc Liên minh châu Âu áp dụng Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), cùng những yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) từ các nhà mua hàng quốc tế, đang tạo sức ép lớn đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, đây cũng là động lực thúc đẩy chuỗi cung ứng Việt Nam đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Trong xu hướng đó, sự hiện diện của các tập đoàn bán lẻ toàn cầu như Walmart mở thêm cơ hội để hàng Việt tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế.

Ông Scott Humanek, Giám đốc cấp cao Nhóm Vận hành công nghệ, Dịch vụ Hoàn tất đơn hàng của Walmart cho biết, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 quốc gia cung ứng hàng hóa lớn nhất cho hệ thống Walmart tại Mỹ, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm thông qua các cảng biển lớn như TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Theo ông Scott Humanek, nền tảng Walmart Marketplace cho phép doanh nghiệp Việt Nam bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng Mỹ. Doanh nghiệp có thể vận chuyển container nguyên chuyến (FCL) từ Việt Nam vào hệ thống kho Walmart Fulfillment Services (WFS) tại Mỹ. Đồng thời, phương án vận chuyển hàng lẻ (LCL) giúp doanh nghiệp quy mô nhỏ giảm chi phí logistics và thuận lợi hơn khi tiếp cận thị trường này.

Tuy nhiên, cơ hội từ các nhà mua hàng toàn cầu chỉ có thể chuyển thành đơn hàng thực tế khi doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về chất lượng, năng lực cung ứng và phát triển bền vững. Trong đó, khả năng tiếp cận vốn và ứng dụng công nghệ đóng vai trò quan trọng.

Bà Mã Thanh Loan, Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ Doanh nghiệp Tư vấn TP. Hồ Chí Minh (HOCA) cho rằng, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy về sở hữu vốn, nâng cao tính minh bạch trong quản trị và báo cáo tài chính để tiếp cận các nguồn lực đầu tư.

Theo bà Loan, nguồn vốn xanh dành cho chuyển đổi số và phát triển bền vững có thể mang lại điều kiện giải ngân thuận lợi cùng mức lãi suất cạnh tranh. Các quỹ đầu tư tư nhân cũng có khả năng rót vốn từ 3-100 triệu USD vào những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng tốt. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng phương án huy động vốn, thay vì chỉ tìm kiếm nguồn tài trợ khi dòng tiền cạn kiệt hoặc không còn tài sản thế chấp.

Ở góc độ chuỗi cung ứng, ông Alberto Vettoretti, Giám đốc điều hành cấp cao của Ascentium nhận định, Việt Nam có lợi thế nhờ khả năng thu hút FDI và sự phát triển của các ngành công nghệ, sản xuất. Đây là nền tảng để doanh nghiệp trong nước mở rộng vai trò trong chuỗi cung ứng tại ASEAN và châu Á.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia hệ sinh thái sản xuất, xuất khẩu quốc tế thông qua cung ứng linh kiện, sản phẩm trung gian. Một số doanh nghiệp cũng mở rộng đầu tư ra nước ngoài, trong đó có Singapore.

Theo ông Alberto Vettoretti, doanh nghiệp cần kết hợp giao thương trực tiếp với các nền tảng kết nối trực tuyến (offline-to-online), giúp sản phẩm Made in Vietnam tiếp cận nhiều đối tác quốc tế, mở rộng mạng lưới khách hàng và nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.

Từ thực tế này, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt khó đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế nếu tiếp tục hoạt động riêng lẻ. Thay vào đó, cần hình thành hệ sinh thái liên kết từ nguyên liệu, sản xuất, công nghệ đến logistics và tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn chuỗi cung ứng.

Ông Lê Văn Danh nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu xanh và nâng tầm giá trị hàng Việt, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, cơ quan quản lý và đối tác quốc tế. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trong bối cảnh các tập đoàn toàn cầu đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao tiêu chuẩn phát triển bền vững, cơ hội của doanh nghiệp Việt không chỉ nằm ở gia tăng đơn hàng mà còn ở khả năng nâng cấp vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.