Dù 96% doanh nghiệp dự kiến tăng lương trong năm 2027 và gần một nửa có kế hoạch mở rộng tuyển dụng, việc tìm kiếm nhân sự đáp ứng yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn vẫn là thách thức lớn của thị trường lao động Việt Nam.

Theo Khảo sát Lương 2027 do Robert Walters – tập đoàn tư vấn tuyển dụng toàn cầu công bố ngày 25/11, có tới 78% doanh nghiệp tại Việt Nam gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên vừa có chuyên môn vừa có kinh nghiệm thực tiễn. Tình trạng thiếu hụt thể hiện rõ ở các vị trí cấp cao và quản lý, trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao tiếp tục gia tăng.

Trong đó, những nhóm năng lực khó tuyển dụng nhất là lãnh đạo và quản lý con người, chiếm 47%; kinh doanh và phát triển thương mại chiếm 37%; phân tích dữ liệu chiếm 33%. Đây cũng là những năng lực có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thực tế này diễn ra khi nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng. GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng trên 8%, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký trong cùng kỳ đạt gần 35 tỷ USD. Các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, sản xuất công nghệ cao, chuỗi cung ứng và logistics tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm.

Trước nhu cầu nhân lực ngày càng tăng, 96% doanh nghiệp được khảo sát dự kiến điều chỉnh tăng lương trong năm 2027. Trong đó, 91% có kế hoạch tăng từ 3% trở lên và 35% sẵn sàng tăng trên 7% để giữ chân nhân sự chủ chốt. Mức điều chỉnh lương chung của thị trường dự kiến dao động từ 5-10%.

Bên cạnh đó, 47% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng quy mô nhân sự từ 5% trở lên, trong đó 14% dự kiến tăng trên 10%. Tuy nhiên, việc tăng ngân sách lương và mở rộng tuyển dụng chưa đồng nghĩa doanh nghiệp dễ dàng tìm được người phù hợp. Áp lực giữ chân nhân sự cũng ngày càng lớn khi 71% doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ nghỉ việc tự nguyện cao hơn dự kiến.

Theo ông Phạm Tuấn Phúc - Giám đốc Điều hành Robert Walters Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế tiếp tục tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, kỹ thuật, bán dẫn, sản xuất và chuỗi cung ứng. Nhu cầu tập trung rõ nét ở nhóm chuyên gia kỹ thuật và nhân sự quản lý từ trung đến cao cấp.

Một xu hướng đáng chú ý khác là năng lực hiểu biết và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng trở thành yêu cầu cơ bản trong nhiều lĩnh vực như tài chính, nhân sự, chuỗi cung ứng, vận hành kinh doanh và marketing. Theo khảo sát, AI hiện chưa dẫn đến làn sóng cắt giảm nhân sự quy mô lớn mà chủ yếu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu suất của đội ngũ hiện có, đồng thời thúc đẩy đầu tư công nghệ.

Ở phía người lao động, thị trường cũng ghi nhận tâm lý lạc quan nhưng thận trọng. Có 84% người được khảo sát tin tưởng vào triển vọng ngành nghề, 74% sẵn sàng đón nhận cơ hội mới trong 12 tháng tới, trong đó 43% đang chủ động tìm việc. Khi chuyển sang vị trí mới, người lao động kỳ vọng mức tăng lương 15-25%, thậm chí lên tới 30% ở những lĩnh vực tăng trưởng nhanh như bán dẫn, AI, chuỗi cung ứng và quản trị vận hành.

Tuy nhiên, lương thưởng không phải yếu tố duy nhất quyết định việc gắn bó. Khảo sát ghi nhận 35% người lao động đánh giá cao chế độ làm việc linh hoạt, 35% chú trọng cân bằng công việc và cuộc sống, 32% quan tâm đến lãnh đạo minh bạch, hỗ trợ và 27% ưu tiên lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Theo Robert Walters, để giải quyết bài toán nhân lực trong năm 2027, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược thu hút và giữ chân người giỏi, đầu tư đào tạo, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ hiện tại, đồng thời minh bạch cơ hội phát triển nghề nghiệp và cải thiện trải nghiệm làm việc.

Thách thức lớn nhất của thị trường lao động Việt Nam trong năm tới vì vậy không chỉ nằm ở nhu cầu tuyển dụng tăng cao, mà còn ở khả năng tìm kiếm, phát triển và giữ chân đội ngũ nhân sự đủ năng lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi của doanh nghiệp.