Doanh nghiệp Việt đẩy mạnh tìm kiếm thị trường đa kênh

Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy, CPI bình quân 10 tháng tăng 4,57%, áp lực giá cả vẫn hiện hữu. Việc giảm thuế xăng về 0% và hạ giá điện 2% được kỳ vọng góp phần giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, bài toán ứng phó với những cú sốc năng lượng vẫn cần giải pháp căn cơ hơn.