Doanh nghiệp Việt đẩy mạnh tìm kiếm thị trường đa kênh
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc tìm kiếm đối tác, mở rộng nguồn cung và tiếp cận khách hàng đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam. Thay vì chỉ phụ thuộc vào những kênh phân phối truyền thống, nhiều doanh nghiệp đang chủ động kết hợp đa kênh để mở rộng cơ hội kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doanh-nghiep-viet-day-manh-tim-kiem-thi-truong-da-kenh-246261106162423233.htm