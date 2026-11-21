Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Mai Liên)

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Hà Nội thuộc Sở Tài chính Hà Nội chủ trì; Công ty CP Đào tạo phát triển DGroup thực hiện, phối hợp với Viện Doanh Trí, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA), Câu lạc bộ CEO 1983 và các đơn vị liên quan.

Tham dự Tọa đàm có đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế - tài chính, lãnh đạo doanh nghiệp cùng đông đảo doanh nhân.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, cho biết dịp cuối năm là thời điểm để doanh nghiệp đánh giá kết quả hoạt động năm 2026, đồng thời rà soát cơ hội, thách thức và xây dựng định hướng kinh doanh cho năm 2027.

Theo ông, trong bối cảnh kinh tế, địa chính trị và chính sách thương mại toàn cầu có nhiều biến động, doanh nghiệp đang chịu áp lực về dòng tiền, mở rộng thị trường và năng lực cạnh tranh. Vì vậy, ưu tiên trước mắt là bảo đảm dòng tiền, tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường kết nối, hợp lực giữa các doanh nghiệp để vượt qua khó khăn và tạo đà tăng trưởng.

Ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, phát biểu khai mạc. (Ảnh: Mai Liên)

Tại phần tham luận, các chuyên gia tập trung phân tích ba vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với kế hoạch kinh doanh năm 2027.

Với chủ đề “Thị trường 2027 - Doanh nghiệp Việt nên chọn cơ hội nào?”, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI), phân tích triển vọng thị trường, những cơ hội và thách thức mới, đồng thời gợi mở hướng lựa chọn thị trường phù hợp với năng lực của doanh nghiệp.

Ở góc độ tài chính, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế - tài chính, trao đổi về quản trị thanh khoản, xây dựng cấu trúc vốn và chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính cho kế hoạch tăng trưởng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và ứng phó với những biến động khó lường.

Chuyên gia trình bày tham luận về việc ứng dụng AI nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. (Ảnh: Mai Liên)

Trong khi đó, với chủ đề “Từ chuyển đổi số đến ứng dụng AI - Bắt đầu từ đâu để tăng năng suất thực?”, TS. Nguyễn Hữu Thái Hòa, chuyên gia tư vấn chiến lược doanh nghiệp, đề cập cách thức đưa công nghệ vào các quy trình kinh doanh, hướng tới cải thiện hiệu suất và tạo ra giá trị có thể đo lường.

Bên cạnh các tham luận, phiên Tọa đàm chuyên sâu “Doanh nghiệp Việt 2027 - Từ lựa chọn thị trường đến quyết định đầu tư” tạo diễn đàn để các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi về chiến lược thị trường, quyết định đầu tư và khả năng thích ứng trước những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Phiên thảo luận có sự tham gia của nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh; TS. Võ Trí Thành; TS. Nguyễn Trí Hiếu; TS. Nguyễn Hữu Thái Hòa cùng ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn CNCTech, Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Trung Kiên, Viện trưởng Viện Chiến lược công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ CEO 1983.

Các chuyên gia, diễn giả trao đổi tại phiên Tọa đàm. (Ảnh: Mai Liên)

Chia sẻ tại chương trình, bà Lê Thị Dung, Viện trưởng Viện Doanh Trí, Tổng Giám đốc Công ty CP Đào tạo phát triển DGroup, Chủ tịch Câu lạc bộ CEO 1983, cho rằng điều doanh nghiệp cần trước thềm năm 2027 không dừng lại ở việc tiếp nhận thêm thông tin dự báo mà quan trọng hơn là chuyển hóa thông tin thành những quyết định cụ thể.

Theo bà, mỗi doanh nghiệp cần xác định rõ thị trường trọng tâm, những nguồn lực tài chính cần bảo vệ và các công đoạn có thể ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu suất. Đây là những bước đi thiết thực, góp phần xây dựng năng lực tăng trưởng dài hạn.

Nữ doanh nhân cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Những trao đổi tại tọa đàm cần được tiếp nối bằng hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và các chương trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế.