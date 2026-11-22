Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Chiều 21/11, tại Hà Nội, tọa đàm "Doanh nghiệp Việt 2027: Củng cố nội lực - Kết nối - Tạo đà tăng trưởng" diễn ra với trọng tâm là những vấn đề then chốt trong xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2027, từ lựa chọn thị trường, quản trị dòng tiền, huy động vốn đến nâng cao năng suất và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp TP Hà Nội thuộc Sở Tài chính Hà Nội chủ trì; CTCP Đào tạo Phát triển DGroup thực hiện, phối hợp với Viện Doanh Trí, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA), Câu lạc bộ CEO 1983 và các đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOIBA, cho biết cuối năm là thời điểm doanh nghiệp nhìn lại kết quả năm 2026, nhận diện cơ hội và thách thức để xây dựng định hướng kinh doanh cho năm 2027.

Theo ông Minh, bài toán đặt ra không chỉ là xác định mục tiêu tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, mà quan trọng hơn là tìm giải pháp duy trì hoạt động, bảo toàn nguồn lực và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động khó lường.

Ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOIBA phát biểu khai mạc. Ảnh: Ban tổ chức.

Ông Minh cho rằng khó khăn của doanh nghiệp không đến từ một yếu tố riêng lẻ: biến động chính trị, dịch bệnh, xung đột, chính sách thuế quan và những thay đổi của kinh tế vĩ mô đang tạo sức ép đồng thời lên hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong khi nhiều doanh nghiệp còn phải giải quyết những vấn đề rất cụ thể như dòng tiền, khả năng mở rộng thị trường, chi phí vận hành và năng lực cạnh tranh khi tham gia chuỗi cung ứng trong nước cũng như quốc tế.

Theo ông, khả năng duy trì dòng tiền cần được doanh nghiệp đặt ở vị trí ưu tiên, cùng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tối ưu chi phí và cải thiện năng lực quản trị.

Không gian thị trường mở rộng, dữ liệu trở thành yếu tố kết nối

Trình bày tham luận "Thị trường 2027 - Doanh nghiệp Việt nên chọn cơ hội nào?", TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI), cho rằng thế giới đang trải qua nhiều biến động, từ xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng đến những thay đổi về thương mại, năng lượng và công nghệ.

Điểm khác biệt so với các cuộc khủng hoảng trước đây là các quốc gia và doanh nghiệp nói nhiều hơn về cơ hội, khát vọng phát triển và những mục tiêu dài hạn: không chỉ Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, nhiều nền kinh tế trong khu vực cũng xác lập những tầm nhìn tương tự. Theo ông, tư duy ứng phó khủng hoảng đang thay đổi, từ chống chọi và vượt qua sang chuẩn bị năng lực để nắm bắt cơ hội sau biến động.

Với Việt Nam, TS Võ Trí Thành dẫn số liệu cho thấy không gian thị trường đang mở rộng: Theo Cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2026, xuất khẩu của Việt Nam đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước; riêng thị trường Mỹ đạt 159,4 tỷ USD, chiếm gần 32% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tuy vậy, đằng sau mức tăng trưởng xuất khẩu tích cực, doanh nghiệp vẫn chịu sức ép về biên lợi nhuận do chi phí đầu vào, logistics và chi phí phân phối gia tăng.

Theo TS Võ Trí Thành, không gian phát triển của doanh nghiệp không còn giới hạn ở mặt đất hay các hoạt động kinh tế thực, mà mở rộng xuống lòng đất, lên không gian vũ trụ, không gian tầm thấp và đặc biệt là thế giới số.

Ranh giới giữa các ngành kinh tế ngày càng linh hoạt: bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, những yếu tố xuyên ngành như kinh tế số, kinh tế xanh, công nghiệp văn hóa, công nghệ sáng tạo và kinh tế chăm sóc sức khỏe đang mở ra cơ hội kinh doanh mới.

Cách tiếp cận cũng chuyển từ chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị sang hệ sinh thái, trong đó dữ liệu là yếu tố kết nối những lĩnh vực tưởng chừng không liên quan, giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu khách hàng, kết nối đối tác và mở rộng sang lĩnh vực mới.

TS Võ Trí Thành trình bày tham luận tại sự kiện. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Ở góc độ chính sách, TS Võ Trí Thành nêu bốn nhóm phản ứng của Chính phủ trước biến động bên ngoài, gồm kết nối với thế giới bên ngoài thông qua quan hệ đối tác và vốn xã hội, giữ ổn định kinh tế vĩ mô gắn với tăng khả năng chống chịu, hỗ trợ doanh nghiệp qua thuế, phí, kích cầu và giảm chi phí, và xây dựng nền tảng dài hạn về thể chế, hạ tầng chiến lược, công nghệ, nguồn nhân lực và tài chính.

Theo ông, doanh nghiệp cũng cần tự rà soát năng lực kết nối, quản trị rủi ro, khả năng nắm bắt cơ hội từ thị trường và chính sách, đồng thời đầu tư cho phát triển lâu dài.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng doanh nghiệp cần bắt kịp chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, vì đây đã là yêu cầu của thị trường và định hướng chính sách; chậm thay đổi có thể khiến doanh nghiệp mất lợi thế cạnh tranh, thu hẹp cơ hội tham gia chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế. Cùng với đó là thay đổi tư duy, từ chờ tiếp nhận, bổ sung nguồn lực sang đồng hành, cùng Nhà nước tạo ra giá trị.

"Lãnh đạo doanh nghiệp cần dành nhiều thời gian hơn cho việc tìm cách tạo giá trị mới, bởi nếu chỉ tập trung vào tuân thủ và kiểm soát rủi ro, doanh nghiệp giữ được sự an toàn nhưng khó có bước phát triển đột phá," TS Võ Trí Thành nói.

Giữ dòng tiền, ứng dụng AI có kiểm soát

Nếu thị trường tạo ra cơ hội thì dòng tiền là yếu tố để biến cơ hội thành giá trị. Với tham luận "Giữ dòng tiền, chủ động nguồn vốn cho kế hoạch tăng trưởng", TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, làm rõ các vấn đề về quản trị thanh khoản, cấu trúc vốn và chuẩn bị nguồn lực tài chính.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, thực tế hiện nay có tình trạng nhiều doanh nghiệp doanh thu tăng nhưng dòng vốn lại không có; dòng vốn tắc nghẽn do hai nguyên nhân chính, thứ nhất là bán hàng nhưng khách nợ hoặc thanh toán chậm, thứ hai là sản xuất đầy kho nhưng tiêu thụ chậm. Lời khuyên của chuyên gia là doanh nghiệp cần quản trị dòng tiền hiệu quả.

Ở góc độ công nghệ, TS Nguyễn Hữu Thái Hòa, chuyên gia tư vấn chiến lược doanh nghiệp, trình bày tham luận "Từ chuyển đổi số đến ứng dụng AI - Bắt đầu từ đâu để tăng năng suất thực?", gợi mở cách đưa công nghệ vào các quy trình kinh doanh có thể đo lường hiệu quả.

Ông chia sẻ phương thức thiết lập hệ thống quản lý để kiểm soát rủi ro trong phát triển, cung cấp và sử dụng AI, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp chỉ sử dụng công cụ AI được phê duyệt, tuyệt đối không nhập dữ liệu mật, dữ liệu hạn chế vào dịch vụ chưa được phép và phải kiểm chứng đầu ra với nguồn gốc.

Các diễn giả thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Ba tham luận trên được nối tiếp bằng phiên tọa đàm chuyên sâu "Doanh nghiệp Việt 2027 - Từ lựa chọn thị trường đến quyết định đầu tư", nơi các diễn giả trao đổi về mối liên hệ giữa lựa chọn thị trường, quản trị tài chính, ứng dụng công nghệ và quyết định đầu tư. Phiên tọa đàm do bà Lê Thị Dung, Viện trưởng Viện Doanh Trí, điều phối.

Tại tọa đàm, bà Lê Thị Dung cho rằng điều doanh nghiệp cần trước thềm năm 2027 không chỉ là thêm thông tin dự báo, mà là khả năng chuyển thông tin thành quyết định. "Chúng tôi mong mỗi doanh nghiệp sau tọa đàm xác định rõ hơn ba việc: thị trường nào cần tập trung, dòng tiền nào phải bảo vệ và công đoạn nào có thể ứng dụng công nghệ để nâng hiệu suất", bà Lê Thị Dung nói.

Theo bà, những thay đổi nhỏ như vậy có thể tạo ra năng lực tăng trưởng dài hạn, và kết nối giữa các chuyên gia, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp chỉ có ý nghĩa khi những trao đổi được nối tiếp bằng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và các hoạt động hỗ trợ cụ thể.

Viện Doanh Trí kỷ niệm 4 năm thành lập, ra mắt Cộng đồng Doanh Trí

Tối cùng ngày 21/11, Viện Doanh Trí tổ chức chương trình kỷ niệm 4 năm thành lập với chủ đề "4 năm một hành trình - Kết nối tri thức, kiến tạo tương lai", đồng thời ra mắt Cộng đồng Doanh Trí.

Bà Lê Thị Dung, Viện trưởng Viện Doanh Trí phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ban tổ chức.

Chia sẻ tại chương trình, bà Lê Thị Dung, Viện trưởng Viện Doanh Trí, cho biết nhu cầu được tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác của doanh nhân không dừng lại khi các khóa đào tạo kết thúc, bởi những bài toán quản trị vẫn phát sinh trong hoạt động hằng ngày. Cộng đồng Doanh Trí được lập ra để duy trì sự đồng hành đó một cách thường xuyên, thay vì chỉ trong khuôn khổ từng khóa học hay chương trình riêng lẻ.

Cộng đồng Doanh Trí xác định năm giá trị cốt lõi gồm Tri thức, Chính trực, Đồng hành, Hợp tác và Phụng sự, và dự kiến triển khai các hình thức sinh hoạt chuyên đề, gặp gỡ chuyên gia, tham quan, kiến tập doanh nghiệp, xúc tiến kết nối và các chương trình đồng hành theo nhu cầu hội viên.

Tại chương trình, Viện giới thiệu định hướng hoạt động, cơ cấu nhân sự nòng cốt, Ban Cố vấn, Hội đồng Chuyên gia và Ban Điều hành Cộng đồng Doanh Trí, đồng thời ra mắt Website và Ứng dụng Viện Doanh Trí phục vụ truyền thông, chia sẻ tri thức, cập nhật hoạt động và kết nối thành viên.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Viện Doanh Trí thực hiện ký kết hợp tác với 3 đối tác gồm CTCP Truyền thông đa phương tiện Cuộc sống số (DIGILIFE), MTH Corporation và CTCP Kết nối số Việt Nam, nhằm tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác.

Viện Doanh Trí ra mắt ngày 27/11/2022, theo đuổi định hướng kết nối tri thức với thực tiễn quản trị và kinh doanh, thúc đẩy sự liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà trường và doanh nghiệp. Các hoạt động tọa đàm, mentoring, đào tạo, tư vấn và kết nối của Viện từng bước hình thành mạng lưới chuyên gia, doanh nhân và đối tác đồng hành. Năm 2026, Viện triển khai các nội dung trao đổi về dòng tiền và nguồn vốn, lòng trung thành của khách hàng trong thời đại AI, mentoring doanh nghiệp và nhiều chương trình giao lưu chuyên môn.