Doanh nghiệp Việt chuyển mình trước những thay đổi của thị trường

Trong cạnh tranh, thực lực và sự sáng tạo của mỗi doanh nghiệp mới quyết định kết quả. Ảnh: Minh Huy.

Ngày 29/9/2026, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức họp báo công bố Lễ hội Kỷ niệm 30 năm HVNCLC - “Tự hào và tiếp nối”.

Chia sẻ tại họp báo, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, nhấn mạnh doanh nghiệp nào hiểu, tôn trọng và tuân thủ những cam kết với người tiêu dùng thì doanh nghiệp đó dù cho khó khăn mấy cũng có thể vượt qua được khó khăn để phát triển.

“Doanh nghiệp Việt năng động, đồng thời chịu khó rút kinh nghiệm từ những thay đổi của thị trường và người tiêu dùng”, bà Hạnh đánh giá. Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp xanh, nhóm này bước vào thị trường trong bối cảnh cạnh tranh ở trình độ cao hơn và gay gắt hơn. Do đó, doanh nghiệp phải học nhanh, thay đổi nhanh để có thể đứng vững trên thị trường, thay vì trì hoãn hoặc sao chép đơn thuần.

Sau hơn 10 năm đồng hành với nhóm khởi nghiệp, bà Hạnh nhận thấy các doanh nhân trẻ có tinh thần ham học và sẵn sàng chia sẻ những điều đã học được. Theo bà, họ tin rằng trong cạnh tranh, thực lực và sự sáng tạo của mỗi doanh nghiệp mới quyết định kết quả.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trẻ không quá sợ thất bại và có khả năng phục hồi, tái khởi động trên con đường kinh doanh. Dù ít vốn và kinh nghiệm hơn, họ có lợi thế về năng lượng, tuổi trẻ, trong khi thị trường và lực lượng chuyên gia tư vấn hiện nay đã phát triển hơn so với thời điểm chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao bắt đầu.

Để tăng sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập, bà Hạnh cho rằng một hướng quan trọng là tận dụng tài nguyên bản địa kết hợp với công nghệ mới, qua đó tạo thêm giá trị cho sản phẩm Việt trên thị trường.

Dẫn ví dụ từ việc sử dụng dứa trong chế biến thực phẩm, bà Hạnh cho biết doanh nghiệp Việt đã phát triển nhiều phương thức chế biến như sấy dẻo, sấy thăng hoa, sấy đông khô; vỏ dứa được sử dụng để sản xuất chất tẩy rửa hữu cơ, trong khi sợi dứa được phát triển thành nguyên liệu cho ngành thời trang.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, thông tin tại buổi họp - Ảnh: HVNCLC.

“Doanh nghiệp ngày càng phát hiện thêm nhiều tính năng và giá trị mới từ tài nguyên bản địa. Đây cũng là hướng có nhiều tiềm năng khi Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng theo vùng địa lý và mùa vụ. Phát triển tài nguyên bản địa sẽ tiếp tục là hướng đi có hiệu quả, song điều quan trọng là phải đẩy mạnh nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm mới từ các nguồn tài nguyên này”.

Dù vậy, trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng tác động mạnh đến cách doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, bà Hạnh cho rằng áp lực từ kênh này không nên chỉ nhìn ở bài toán chi phí hay lợi nhuận trên từng đơn hàng. Đây là không gian mà doanh nghiệp Việt nên tham gia nếu muốn duy trì khả năng tiếp cận người tiêu dùng, song cách thức tham gia cần được tính toán phù hợp với từng ngành hàng và năng lực của doanh nghiệp.

“Thay vì xem khoản lỗ trên sàn thương mại điện tử hoàn toàn là hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp có thể coi đây là một phần chi phí để tiếp cận khách hàng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường”, bà Hạnh chia sẻ.

Dưới góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda), cho biết doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình B2C trên sàn thương mại điện tử hiện đều phải đối mặt với bài toán chi phí. Tại Vikoda, doanh nghiệp chủ động tách khoản “lỗ” trên sàn thương mại điện tử thành chi phí tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Theo bà Nga, thương mại điện tử giúp kích hoạt nhận diện, tăng độ phủ của thương hiệu, trong khi kênh phân phối truyền thống vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi, đóng góp vào dòng tiền và hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp. Vì vậy, hoạt động trên sàn thương mại điện tử không đặt mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận tức thời, mà được xem là một khoản đầu tư nhằm duy trì vị thế của thương hiệu trước áp lực cạnh tranh.

Các doanh nghiệp chia sẻ tại buổi họp báo - Ảnh: HVNCLC.

Trong bối cảnh đó, thay vì tổ chức một buổi lễ khép kín trong hội trường, Lễ hội Kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao được tổ chức trong không gian mở ngay giữa lòng Thành phố. Theo ban tổ chức, cách tổ chức này nhằm đưa các hoạt động đến gần hơn với người tiêu dùng, vốn là đối tượng gắn với quá trình bình chọn và phát triển của chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 8 - 11/10/2026 tại Công viên Lê Văn Tám, TP. Hồ Chí Minh, với các hoạt động trải nghiệm, triển lãm và tương tác dành cho người tiêu dùng.

Ban tổ chức cho biết một công trình trọng tâm của chương trình kỷ niệm là cuốn “Lịch sử kinh thương 30 năm Hàng Việt - Tự hào và tiếp nối”, với hơn 600 trang, ghi lại những chuyển động của thị trường Việt Nam qua câu chuyện doanh nghiệp, thương hiệu, người tiêu dùng và các chương trình trong ba thập niên.

Bên cạnh đó, chương trình có các hoạt động tương tác dành cho người tiêu dùng như “Passport Dấu ấn Hàng Việt”, cho phép khách tham gia trải nghiệm và tích lũy dấu mộc, cùng “Giờ vàng Hàng Việt” với các sản phẩm đồng giá 30.000 đồng hoặc giảm đến 30%, diễn ra hằng ngày.

Theo ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối ngoại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), nhìn lại 3 thập kỷ đồng hành cùng danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao, chương trình đã góp phần tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng, từ tâm lý “ưu tiên dùng hàng Việt vì tinh thần dân tộc” sang “tin dùng và tự hào vì chất lượng vượt trội”.