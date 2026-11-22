Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia kinh tế, tài chính và quản trị doanh nghiệp. (Ảnh trong bài: Đ.Chi)

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp thành phố Hà Nội thuộc Sở Tài chính Hà Nội chủ trì; Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển DGroup thực hiện, phối hợp với Viện Doanh Trí, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA), Câu lạc bộ CEO 1983 và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, doanh nghiệp cần ưu tiên giữ vững dòng tiền, tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, tăng cường liên kết, hợp lực và tìm kiếm những thị trường ngách phù hợp là hướng đi quan trọng để tạo nền tảng tăng trưởng trong năm 2027.

Ông Trần Văn Minh phát biểu tại hội thảo.

Phân tích triển vọng thị trường, chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) nhận định, dù đối mặt với biến động địa chính trị, thuế quan và đứt gãy chuỗi cung ứng, kinh tế thế giới vẫn duy trì tăng trưởng dương, mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp.

Theo ông Thành, doanh nghiệp cần mở rộng tư duy tiếp cận thị trường sang không gian vật lý đa tầng, không gian số và dữ liệu; chú trọng những lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp văn hóa, kinh tế chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, cần phân biệt rõ chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị để nâng cao vị thế, khả năng tạo giá trị. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và năng lực quản trị rủi ro cũng cần được duy trì như những định hướng chiến lược ngay cả trong giai đoạn khó khăn.

Ở góc độ tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia Kinh tế Tài chính cấp cao cho biết, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn thiếu hụt dòng tiền dù doanh thu tăng hoặc có lãi. Nguyên nhân thường đến từ khách hàng thanh toán chậm, hàng tồn kho khó tiêu thụ hoặc vốn bị dồn vào các khoản đầu tư dài hạn, khiến nguồn vốn lưu động bị ứ đọng.

Để cải thiện tình trạng này, ông Hiếu khuyến nghị doanh nghiệp thường xuyên theo dõi tuổi nợ phải thu, phải trả, chủ động cân đối dòng tiền đầu vào và đầu ra, đánh giá sức khỏe tài chính và khả năng chịu đựng rủi ro. Theo chuyên gia, quản trị dòng tiền cần được xem là nhiệm vụ thường xuyên, bởi lợi nhuận trên sổ sách chưa đồng nghĩa với khả năng thanh toán và duy trì hoạt động an toàn.

Các chuyên gia, doanh nhân chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm thực tiễn tại phiên tọa đàm.

Bên cạnh thị trường và tài chính, ứng dụng AI cũng là vấn đề được quan tâm. Chuyên gia tư vấn chiến lược doanh nghiệp Nguyễn Hữu Thái Hòa cho rằng, chuyển đổi số đang dịch chuyển mạnh sang chuyển đổi AI, song doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng nguy cơ lộ lọt dữ liệu khi sử dụng các công cụ AI dùng chung. Theo ông, doanh nghiệp cần phân loại dữ liệu theo mức độ an toàn, tách bạch thông tin cá nhân với tài sản thông tin của tổ chức, tránh đưa tài liệu nội bộ và dữ liệu nhạy cảm lên những nền tảng chưa được kiểm soát. Việc sử dụng AI cũng cần có quy trình, từ xác định vai trò, thiết kế câu lệnh (prompt) đến thử nghiệm và tinh chỉnh. Về lâu dài, doanh nghiệp nên xây dựng các ứng dụng, trợ lý AI chuyên biệt phù hợp với đặc thù ngành nghề và hoạt động của mình.

Trong khuôn khổ hội thảo còn diễn ra phiên tọa đàm chuyên sâu “Doanh nghiệp Việt 2027 - Từ lựa chọn thị trường đến quyết định đầu tư”, tập trung trao đổi về triển vọng thị trường, năng lực tài chính và định hướng đầu tư. Thông qua những góc nhìn đa chiều từ chuyên gia và doanh nhân, phiên tọa đàm góp phần giúp doanh nghiệp nhận diện cơ hội, đánh giá rủi ro và có thêm cơ sở thực tiễn để lựa chọn hướng đi, phân bổ nguồn lực phù hợp.

Để tạo nền tảng tăng trưởng trong năm 2027, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới tư duy quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Giữ vững dòng tiền, lựa chọn đúng thị trường, kiểm soát rủi ro và ứng dụng công nghệ gắn với hiệu quả thực tế sẽ là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp củng cố sức chống chịu, mở rộng dư địa phát triển bền vững.