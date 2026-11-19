Doanh nghiệp kết nối giao thương tại Hội chợ PLMA 2026. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Hội chợ Quốc tế thực phẩm và đồ uống Private Label Show 2026 (PLMA 2026) là sự kiện quốc tế chuyên ngành nhãn hàng riêng được tổ chức thường niên tại Mỹ bởi Hiệp hội các Nhà sản xuất Nhãn hàng riêng.

Năm nay, hội chợ diễn ra từ ngày 15 - 17/11/2026, quy tụ hơn 3.200 doanh nghiệp đến từ hơn 75 quốc gia, vùng lãnh thổ, tạo cơ hội kết nối giao thương giữa các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ tại thị trường Mỹ và khu vực Bắc Mỹ.

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) ngày 19/11 thông tin, Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam đã có mặt tại hội chợ, nhằm quảng bá các sản phẩm thực phẩm, đồ uống có thế mạnh xuất khẩu, thúc đẩy kết nối giao thương và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh tại Mỹ và khu vực Bắc Mỹ.

Tại đây, các doanh nghiệp đã giới thiệu nhiều sản phẩm đa dạng như thực phẩm chế biến, gạo, gia vị, tương ớt, các loại nước sốt, đồ uống, bánh kẹo, trái cây đông lạnh và các sản phẩm chế biến từ nông sản, trái cây nhiệt đới.

Lễ khai cắt băng khai mạc Khu gian hàng Việt Nam tại Hội chợ PLMA 2026. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Theo ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Việt Nam có lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản phong phú và năng lực sản xuất, chế biến ngày càng phát triển.

Trong bối cảnh thị trường nhãn hàng riêng ngày càng mở rộng, ông cho rằng Hội chợ PLMA 2026 là cơ hội thiết thực để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các nhà bán lẻ, nhà nhập khẩu và đối tác thu mua quốc tế, thúc đẩy hợp tác sản xuất, phát triển sản phẩm theo yêu cầu và từng bước khẳng định vị thế là đối tác cung ứng tin cậy tại thị trường Bắc Mỹ.

Doanh nghiệp kết nối giao thương tại Hội chợ PLMA 2026. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Theo thống kê sơ bộ, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương tại Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam đã ghi nhận những kết quả tích cực, với trung bình mỗi doanh nghiệp tiếp đón và làm việc với hơn 30 lượt khách hàng tiềm năng, bao gồm các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác thu mua quốc tế.

Về triển vọng hợp tác, mỗi doanh nghiệp dự kiến có cơ hội ký kết từ 1 – 3 hợp đồng kinh doanh trong thời gian tới. Những kết quả bước đầu này cho thấy sự quan tâm của các đối tác quốc tế đối với sản phẩm thực phẩm và đồ uống Việt Nam, mở ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu và phát triển thị trường tại Mỹ và khu vực Bắc Mỹ.

Việc tổ chức Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam tại PLMA 2026 là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, tiếp tục khẳng định nỗ lực của Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến thương mại trong việc hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng quốc tế.