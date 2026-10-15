Doanh nghiệp Việt cần nền tảng dữ liệu vững chắc để phát triển AI

Ngày 15/10, tại sự kiện báo chí thường niên 2026, Synology đã cập nhật những xu hướng và thách thức về dữ liệu trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời chia sẻ cách xây dựng nền tảng phù hợp để khai thác AI hiệu quả và bền vững hơn.

91% người tham gia tại Việt Nam cho rằng, hạ tầng đáp ứng cho việc triển khai AI có vai trò quan trọng đối với hiệu quả quy trình và năng suất làm việc. Ảnh minh họa

Theo khảo sát của Synology, 91% người tham gia tại Việt Nam cho rằng, hạ tầng đáp ứng cho việc triển khai AI có vai trò quan trọng đối với hiệu quả quy trình và năng suất làm việc. AI càng được ứng dụng rộng, yêu cầu đối với dữ liệu càng cao. Doanh nghiệp không chỉ cần dữ liệu đủ chất lượng và dễ khai thác, mà còn phải kiểm soát được cách dữ liệu được sử dụng trong toàn hệ thống.

“AI tạo ra giá trị khi giúp con người làm việc tốt hơn và cho phép doanh nghiệp phản hồi hiệu quả hơn trước nhu cầu của khách hàng”, ông Antoine Yang, Quản lý Synology khu vực Đông Nam Á cho biết. “Trọng tâm của chúng tôi là giúp các tổ chức duy trì những lợi ích đó khi quy mô ứng dụng ngày càng mở rộng, với nguồn dữ liệu mà họ có thể tin cậy và một phương án phục hồi đáng tin cậy khi xảy ra gián đoạn”.

AI tạo ra giá trị khi giúp con người làm việc tốt hơn và cho phép doanh nghiệp phản hồi hiệu quả hơn trước nhu cầu của khách hàng.

Biến tham vọng AI thành hiện thực đòi hỏi một nền tảng dữ liệu vững chắc, nhưng quá trình xây dựng nền tảng này cũng đặt ra nhiều thách thức. Theo khảo sát của Synology, 56,7% người tham gia tại Việt Nam cho rằng bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu là một thách thức trong quá trình ứng dụng AI, qua đó trở thành mối quan tâm được lựa chọn nhiều nhất. Chất lượng và khả năng tiếp cận dữ liệu, cùng chi phí triển khai, đứng ngay sau đó. Kết quả cho thấy doanh nghiệp cần đồng thời giải quyết bài toán về mức độ tin cậy của dữ liệu và chi phí triển khai AI.

Những ưu tiên này cũng được phản ánh trong kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp. Khoảng 75% người tham gia khảo sát tại Việt Nam ưu tiên hạ tầng tại chỗ hoặc mô hình kết hợp giữa hệ thống nội bộ và điện toán đám mây để đáp ứng các yêu cầu dữ liệu liên quan đến AI, trong khi 71,3% coi tăng cường bảo mật dữ liệu là một trong những ưu tiên hàng đầu khi nâng cấp hạ tầng.

Theo Synology, xu hướng này cho thấy hạ tầng tại chỗ vẫn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược AI của doanh nghiệp, bởi mô hình này giúp các tổ chức duy trì quyền kiểm soát trực tiếp đối với thông tin nhạy cảm, đồng thời chủ động lựa chọn cách các dịch vụ đám mây được tích hợp vào hoạt động của mình. Bên cạnh chất lượng dữ liệu, khả năng duy trì và phục hồi hoạt động khi xảy ra sự cố cũng trở thành một yêu cầu quan trọng. Khảo sát cho thấy, 97,6% người tham gia tại Việt Nam cho biết tổ chức của họ đã triển khai các công cụ bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên, chỉ 19,1% rất tự tin rằng họ có thể nhanh chóng phục hồi sau một cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, đồng thời vẫn bảo vệ được dữ liệu sao lưu. Khoảng cách này cho thấy việc đã có quy trình sao lưu chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp thực sự tin tưởng vào khả năng phục hồi dữ liệu.

“Khi doanh nghiệp mở rộng hạ tầng dữ liệu, họ cũng cần có sự tin tưởng rằng các dịch vụ thiết yếu có thể được phục hồi khi xảy ra gián đoạn”, ông Henry Nguyễn, Quản lý Kinh doanh Synology Việt Nam cho biết.

Các doanh nghiệp nhận thức được rằng cần phải đầu tư hạ tầng dữ liệu, khả năng phục hồi an ninh mạng và cách sử dụng AI tại nơi làm việc.

Dựa trên kết quả khảo sát và kinh nghiệm hỗ trợ các môi trường dữ liệu doanh nghiệp, Synology xác định ba ưu tiên chính trong chương trình đầu tư của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, gồm hạ tầng dữ liệu phù hợp với nhu cầu xử lý công việc nhưng vẫn bảo đảm thông tin được an toàn và dễ quản lý; khả năng chống chịu trước rủi ro an ninh mạng với các bản sao lưu được bảo vệ và khả năng phục hồi đã được kiểm chứng; cùng AI trong môi trường làm việc nhằm nâng cao năng suất nhưng vẫn duy trì khả năng kiểm soát dữ liệu doanh nghiệp.

Để tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro an ninh mạng, các thiết bị Synology ActiveProtect kết hợp hạ tầng sao lưu chuyên dụng với khả năng quản lý tập trung, cơ chế bảo vệ dữ liệu không thể bị chỉnh sửa và tính năng cô lập tự động nhằm giúp bảo toàn các bản sao phục hồi khi hệ thống vận hành bị tấn công hoặc xâm nhập.

Phiên bản hệ điều hành mới ActiveProtect Manager 2.0 mở rộng khả năng hỗ trợ sang nhiều nền tảng doanh nghiệp hơn, trong đó có Nutanix AHV và Proxmox VE, qua đó cho phép doanh nghiệp bảo vệ nhiều hệ thống CNTT hơn trên cùng một nền tảng. Synology cũng tiếp tục mở rộng dòng ActiveProtect Series với DP5200, thiết bị 1U mới mang đến lựa chọn nhỏ gọn để bảo vệ nhiều loại hệ thống và tác vụ khác nhau mà không phải trả phí thuê bao định kỳ.

Trong năm 2026, Synology giới thiệu loạt giải pháp hạ tầng dữ liệu mới, trong đó có PAS7700, giải pháp lưu trữ SSD NVMe đầu tiên của hãng được thiết kế cho các hệ thống và tác vụ trọng yếu. Bên cạnh đó là thế hệ mới của các dòng FS và RS, được cải thiện hiệu năng so với thế hệ trước để đáp ứng các nhu cầu lưu trữ phổ thông. Cùng với phần cứng mới, Synology Tiering và các công nghệ giảm dung lượng dữ liệu trên DSM 7.4 cũng giúp doanh nghiệp phân bổ và sử dụng tài nguyên lưu trữ hiệu quả hơn.

Synology Office Suite cung cấp nền tảng cộng tác được triển khai ngay trên hạ tầng của doanh nghiệp, tích hợp AI để hỗ trợ chỉnh sửa tài liệu, tạo nội dung thuyết trình và tìm công thức trong bảng tính. Synology ChatPlus và Meet mở rộng trải nghiệm cộng tác sang nhắn tin nhóm và họp trực tuyến. Trong khi đó, thiết bị giám sát Synology DVA7400 ứng dụng AI để hỗ trợ phát hiện và tìm kiếm, qua đó giúp các bộ phận điều tra sự cố hiệu quả hơn. Những khả năng này cho phép doanh nghiệp ứng dụng AI vào các nhu cầu vận hành cụ thể và đánh giá giá trị của công nghệ trong chính quy trình làm việc của mình.

Cùng với các sản phẩm được ra mắt trong năm nay, những giải pháp sắp tới thể hiện định hướng của Synology trong việc cung cấp nền tảng dữ liệu an toàn, có khả năng phục hồi và mở rộng, giúp doanh nghiệp tự tin hơn khi đẩy mạnh ứng dụng AI.

“Khi doanh nghiệp có thể tin tưởng vào cách dữ liệu của mình được quản lý và bảo vệ, họ sẽ có vị thế tốt hơn để biến các sáng kiến AI thành những kết quả kinh doanh bền vững”, ông Henry Nguyễn, Quản lý Kinh doanh Synology Việt Nam nhấn mạnh.