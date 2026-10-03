Doanh nghiệp Việt cần đổi tư duy để khai thác thị trường Mỹ

Vừa qua, tại TPHCM, Viện Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Doanh nghiệp – Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự đồng hành của Công ty TNHH Đầu tư Citizen Pathway tổ chức Hội thảo “Thị trường Hoa Kỳ 2026: Cơ hội, thách thức và các giải pháp đột phá cho doanh nghiệp Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cập nhật bối cảnh và xu hướng thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ; nhận diện các cơ hội, thách thức khi tiếp cận thị trường Hoa Kỳ; đồng thời trao đổi những vấn đề thực tiễn liên quan đến thuế, logistics, quản trị rủi ro và giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ.

Chương trình quy tụ các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nhân có kinh nghiệm trong các lĩnh vực đối ngoại, thương mại, thuế, đầu tư và logistics, qua đó mang đến những góc nhìn đa chiều và cơ hội trao đổi trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp.

Thị trường Mỹ mở ra cơ hội nhưng yêu cầu ngày càng cao

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc VCCI TPHCM, nhấn mạnh, kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, cánh cửa hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước được mở rộng hơn.

Theo ông Trần Ngọc Liêm, năm 2026, thương mại toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động và mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, thị trường Mỹ không còn là thị trường dễ tiếp cận đối với những sản phẩm chỉ dựa vào lợi thế giá thấp.

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc VCCI TPHCM phát biểu tại hội thảo.

“Đã đến lúc doanh nghiệp Việt Nam phải quyết liệt thay đổi tư duy: từ ‘bán những gì mình có’ sang xây dựng thương hiệu bền vững, từ tiếp cận thương mại thuần túy sang tham gia sâu vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh.

Phó Tổng Thư ký VCCI cho biết quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ còn nhiều dư địa phát triển. Việc thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện không chỉ là thắng lợi ngoại giao mà còn tạo ra bệ phóng thực chất, mở rộng không gian hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, như: công nghiệp chế tạo, dệt may, da giày, nông, lâm, thủy sản, kinh tế số, bán dẫn và năng lượng sạch.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng là thị trường có hệ thống tiêu chuẩn, pháp lý và các cơ chế bảo vệ thị trường chặt chẽ. Trong khi đó, việc các tập đoàn đa quốc gia và nhà bán lẻ Mỹ đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu đang tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn.

Doanh nghiệp cần lưu ý tiêu chuẩn xanh, phòng vệ thương mại

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung phân tích những vấn đề doanh nghiệp Việt cần lưu ý khi mở rộng hoạt động tại Mỹ, trong đó có yêu cầu về phát triển xanh và bền vững, phòng vệ thương mại và chi phí logistics.

Về tiêu chuẩn xanh, doanh nghiệp cần quan tâm đến các yêu cầu liên quan đến ESG, truy xuất nguồn gốc và dấu chân carbon. Đây ngày càng là những yếu tố gắn với khả năng tiếp cận và duy trì thị trường.

Các chuyên gia và diễn giả tham gia chương trình gồm PGS.TS Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông An Thế Dũng, nguyên Tham tán Thương mại tại Anh - Mỹ; bà Darlena Tran, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc IGH Tax Services; bà Hoàng Diệp Trúc, Tổng Giám đốc Citizen Pathway và ông Nguyễn Ngọc Thạch, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Smart Link Logistics.

Đối với phòng vệ thương mại, các doanh nghiệp có thể đối mặt với những vụ việc liên quan đến chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc điều tra chống lẩn tránh. Do đó, việc duy trì hệ thống kế toán, sổ sách minh bạch và khả năng chứng minh nguồn gốc, chuỗi cung ứng có ý nghĩa quan trọng.

Bên cạnh đó, những biến động trong chuỗi logistics, chi phí vận chuyển, tỷ giá, rủi ro pháp lý và quản trị dòng tiền cũng được chỉ ra là các vấn đề doanh nghiệp cần tính toán khi mở rộng hoạt động tại thị trường Mỹ.

Ba thay đổi trong cách tiếp cận thị trường Mỹ

Từ thực tế trên, ông Trần Ngọc Liêm cho rằng doanh nghiệp Việt cần thực hiện ba chuyển dịch trong tư duy kinh doanh.

Thứ nhất, chuyển từ xuất khẩu đơn thuần sang phát triển thị trường dài hạn. Doanh nghiệp cần nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng, xác định nhóm khách hàng mục tiêu và có cách tiếp cận phù hợp với từng bang của Hoa Kỳ.

Thứ hai, chuyển từ bán hàng sang xây dựng thương hiệu và uy tín. Cùng với chất lượng ổn định, doanh nghiệp cần chú trọng bảo vệ sở hữu trí tuệ, xây dựng câu chuyện thương hiệu gắn với yếu tố xanh và duy trì dịch vụ sau bán hàng.

Quang cảnh hội thảo.

Thứ ba, chuyển từ những giao dịch riêng lẻ sang xây dựng mạng lưới đối tác. Các doanh nghiệp có thể phát triển quan hệ với nhà phân phối tại địa phương, hiệp hội,⁷ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu đến phân phối qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

Trong khuôn khổ hội thảo, phiên thảo luận “Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh mới” cũng tập trung vào các vấn đề thực tiễn như cơ hội thương mại, thuế, cấu trúc giao dịch, logistics, kiểm soát chi phí, quản trị rủi ro và mở rộng thị trường.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng tăng cường trao đổi thông tin, kết nối chuyên gia với doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thêm những góc nhìn và kinh nghiệm thực tiễn để doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn trong quá trình nghiên cứu, tiếp cận và phát triển hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ.

Đại diện VCCI cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại chuyên sâu, cung cấp thông tin thị trường và hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, qua đó đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình mở rộng hoạt động tại Hoa Kỳ.