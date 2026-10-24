Doanh nghiệp Việt bảo vệ dữ liệu trong kỷ nguyên AI

Câu chuyện bảo vệ dữ liệu được các chuyên gia công nghệ và đại diện doanh nghiệp đem ra mổ xẻ tại Synology Solution Day 2026, sự kiện diễn ra trong tháng 10/2026 tại TP HCM với hơn 500 khách hàng doanh nghiệp, đối tác và chuyên gia công nghệ thông tin tham dự. Trong lúc AI định hình lại cách các tổ chức vận hành, câu hỏi họ cùng đặt ra là làm sao mở rộng năng lực lưu trữ, xử lý thông tin mà vẫn giữ được hoạt động liên tục trước những rủi ro an ninh mạng ngày một phức tạp.

Các phiên trao đổi xoay quanh khả năng mở rộng hạ tầng lưu trữ, bảo vệ dữ liệu trước mối đe dọa an ninh mạng, ứng dụng AI vào môi trường làm việc và nâng hiệu quả quản trị hệ thống. Điểm gặp nhau của các diễn giả nằm ở cách nhìn dữ liệu như một tài sản gắn chặt với sự liên tục và hiệu quả kinh doanh, chứ không đơn thuần là nguồn tài nguyên phục vụ công nghệ.

Ông Antoine Yang, Quản lý Synology khu vực Đông Nam Á, cho rằng khi quy mô ứng dụng AI tăng lên, doanh nghiệp càng phải giữ được nguồn dữ liệu đáng tin cậy cùng phương án phục hồi dữ liệu phù hợp để dùng tới mỗi khi hoạt động bị gián đoạn.

Chuyên gia chia sẻ giải pháp bảo vệ dữ liệu và phục hồi dữ liệu cho doanh nghiệp tại Synology Solution Day 2026

Bảo vệ dữ liệu không dừng ở việc sao lưu định kỳ

Dữ liệu phình to khiến hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp ngày càng rối rắm, khi thông tin được lưu và xử lý trên nhiều nền tảng, ở nhiều địa điểm, cùng lúc phục vụ sản xuất, quản lý lẫn cộng tác nội bộ. Bài toán bảo vệ dữ liệu vì thế đòi hỏi doanh nghiệp kiểm soát chặt hơn và giữ thông tin luôn ở trạng thái sẵn sàng.

Mối lo lớn nhất đến từ các cuộc tấn công mạng, nhất là mã độc tống tiền (ransomware), vốn có thể nhắm cả vào hệ thống sao lưu thay vì dừng ở dữ liệu đang dùng, khiến việc khôi phục gặp nhiều trắc trở. Với những tổ chức dựa nhiều vào hạ tầng số, một sự cố dữ liệu có thể kéo theo gián đoạn hoạt động, làm sụt năng suất và chất lượng dịch vụ.

Theo các chuyên gia, giữ bản sao lưu là việc cần làm nhưng chưa đủ để doanh nghiệp sớm quay lại vận hành bình thường sau sự cố. Năng lực phục hồi dữ liệu còn tùy vào độ an toàn của bản sao lưu, mức sẵn sàng của hạ tầng và chất lượng các phương án ứng phó được chuẩn bị từ trước.

Phân quyền truy cập, ngăn bản sao lưu bị sửa hoặc xóa trái phép, kiểm thử khôi phục định kỳ và giám sát tập trung vì vậy ngày càng giữ vai trò lớn trong chiến lược bảo vệ dữ liệu. Thay vì đợi sự cố xảy ra mới chạy theo xử lý, doanh nghiệp nên chủ động đánh giá các kịch bản rủi ro và xác định trước cách duy trì những hoạt động thiết yếu, đúng như lẽ phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Bảo vệ dữ liệu từ bài toán kỹ thuật thành chuyện vận hành

Tại phiên tọa đàm "Ứng dụng vào thực tiễn: Thảo luận cùng các chuyên gia trong ngành", những thách thức về quản trị, bảo vệ dữ liệu và phục hồi dữ liệu được soi chiếu từ góc nhìn của các tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngồi chung bàn thảo luận có ông Phạm Trung Thành, Chuyên gia Tư vấn Bảo mật tại NCS; ông Bùi Đình Giang, Giám đốc Chuyển đổi số, Trưởng ban An toàn, Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số tại PVTRANS; cùng ông Phan Văn Sang, chuyên gia hệ thống công nghệ thông tin tại Tôn Đông Á.

Tọa đàm về bảo vệ dữ liệu và phục hồi dữ liệu trước nguy cơ ransomware tại doanh nghiệp

Các diễn giả nhắc tới làn sóng ransomware gia tăng và yêu cầu chuẩn bị năng lực phục hồi dữ liệu trước khi sự cố ập đến. Khối lượng dữ liệu ngày càng lớn, cộng với mô hình vận hành trải ra nhiều địa điểm, cũng buộc doanh nghiệp tính lại cách tổ chức, quản trị và bảo vệ hạ tầng công nghệ thông tin.

Nhìn từ góc vận hành, bảo vệ dữ liệu không còn là việc riêng của bộ phận kỹ thuật mà gắn với khả năng duy trì hoạt động của cả tổ chức. Khi hệ thống thông tin phục vụ thẳng cho quy trình kinh doanh, bất kỳ trục trặc nào cũng có thể lan sang nhiều bộ phận, đòi hỏi đội ngũ công nghệ và các đơn vị vận hành phối hợp nhịp nhàng.

Phiên tọa đàm cũng bàn tới vai trò của AI trong giám sát an ninh và hỗ trợ vận hành hệ thống. Công nghệ giúp tăng sức phân tích, nhận diện bất thường và hỗ trợ xử lý sự cố, song AI cũng có thể bị lợi dụng để khiến các cuộc tấn công tinh vi hơn, nên quản trị rủi ro và sự giám sát của con người càng trở nên cần thiết.

Từ những góc nhìn được chia sẻ, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp nên coi bảo vệ dữ liệu là một phần của chiến lược bảo đảm hoạt động liên tục, thay vì chỉ chăm chăm sắm thêm công cụ hay nới rộng dung lượng lưu trữ.

Bảo vệ dữ liệu làm nền tảng khai thác AI bền vững

AI mở ra nhiều cơ hội nâng năng suất, tối ưu hoạt động, nhưng cũng đẩy cao đòi hỏi về chất lượng, tính toàn vẹn và khả năng kiểm soát dữ liệu. Khi ứng dụng AI ăn sâu vào quy trình làm việc, doanh nghiệp phải quản lý tốt dữ liệu đầu vào, kiểm soát quyền truy cập và chuẩn bị phương án phục hồi dữ liệu cho các hệ thống trọng yếu, bởi đó là những yếu tố quyết định trực tiếp mức tin cậy và hiệu quả khi đưa công nghệ vào sử dụng.

Ông Henry Nguyễn, Quản lý Kinh doanh Synology Việt Nam

Ông Henry Nguyễn, Quản lý Kinh doanh Synology Việt Nam, nhấn mạnh rằng chỉ khi doanh nghiệp tin vào cách dữ liệu của mình được quản lý và bảo vệ, các sáng kiến AI mới có thể biến thành kết quả kinh doanh bền vững.

Đòi hỏi với hạ tầng dữ liệu vì thế đã vượt khỏi chuyện lưu trữ và xử lý thông tin đơn thuần. Theo các chuyên gia tại sự kiện, năng lực quản trị, bảo vệ dữ liệu và phục hồi dữ liệu cần lớn lên song song với quá trình ứng dụng AI, để doanh nghiệp chủ động trước rủi ro, giữ hoạt động ổn định và đặt nền móng cho tăng trưởng dài hạn.