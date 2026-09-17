Doanh nghiệp, viện trường được đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

Phòng sạch, Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi đào tạo và nghiên cứu về bán dẫn. Ảnh: Giang Huy

Ngày 16-9, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 392/TB-BKHCN về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.

Đợt kêu gọi đề xuất dành cho doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức khoa học và công nghệ và cá nhân. Chương trình được triển khai theo Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 6-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, doanh nghiệp và cá nhân cũng có thể trực tiếp đề xuất nhiệm vụ, bên cạnh các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và tổ chức khoa học và công nghệ.

Theo Thông báo số 392/TB-BKHCN, đề xuất nhiệm vụ được xây dựng theo một trong hai trường hợp.

Thứ nhất, là các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ làm cơ quan chủ quản tại Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 6-5-2026.

Thứ hai, là các nhiệm vụ nhằm phát triển công nghệ, sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30-4-2026.

Đối với trường hợp thứ hai, nhiệm vụ đề xuất không thuộc các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho 9 bộ, ngành và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm cơ quan chủ quản.

9 bộ, ngành gồm: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Như vậy, đợt kêu gọi lần này vừa tiếp nhận đề xuất đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi Bộ Khoa học và Công nghệ được giao làm cơ quan chủ quản, vừa mở rộng đề xuất đối với các công nghệ, sản phẩm trong danh mục chiến lược nhưng chưa thuộc nhiệm vụ đã giao cho các bộ, ngành và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hồ sơ đề xuất thực hiện theo Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 1-7-2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình.

Các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức khoa học và công nghệ và cá nhân có đề xuất gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30-9-2026.