Hoạt động vận tải hành khách bằng ô-tô trên địa bàn Hà Nội.

Yêu cầu rà soát, điều chỉnh giá cước

Theo mức giá tham khảo tại thị trường Vùng 1 (Hà Nội), xăng E10 RON 95-III hiện ở mức 19.100 đồng/lít, giảm 740 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II ở mức 18.570 đồng/lít, giảm 820 đồng/lít; dầu diesel ở mức 26.340 đồng/lít, giảm 480 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn Hà Nội.

Trước diễn biến này, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Văn bản số 29462/SXD-VT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô-tô khẩn trương rà soát chi phí đầu vào, xây dựng phương án điều chỉnh giá cước phù hợp.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 30-35% giá thành vận tải. Các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá đã công bố, không để xảy ra tình trạng giá cước tăng nhanh khi giá xăng, dầu tăng nhưng chậm điều chỉnh khi chi phí giảm.

Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Phòng Kiểm tra phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp tự ý tăng giá sai quy định; Phòng Vận tải có trách nhiệm đôn đốc doanh nghiệp kê khai giá và theo dõi việc áp dụng biểu giá cước mới.

Doanh nghiệp còn thận trọng trước biến động nhiên liệu

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các doanh nghiệp vẫn đang thận trọng trước biến động của thị trường nhiên liệu.

Hoạt động kinh doanh vận tải bằng taxi trên địa bàn Thủ đô. (Ảnh: Tô Thế)

Ông Nguyễn Duy Hồng, Giám đốc Điều hành Taxi Group (Công ty cổ phần Taxi Hà Nội), cho biết, biểu giá cước hiện hành của đơn vị được xây dựng từ tháng 2/2026, khi giá xăng dao động khoảng 21.000-22.000 đồng/lít. Trong những kỳ điều hành sau đó, dù giá nhiên liệu có thời điểm tăng mạnh, doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vé để chia sẻ khó khăn với khách hàng. Hiện Taxi Group tiếp tục theo dõi thị trường và chỉ tính toán điều chỉnh khi giá xăng, dầu duy trì ở mức thấp ổn định.

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Bằng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội, cho biết đến nay chưa có đơn vị thành viên nào đăng ký hoặc lập kế hoạch giảm giá cước.

Theo ông Đỗ Văn Bằng, nguyên nhân chủ yếu là đợt giảm giá vừa qua tập trung ở mặt hàng xăng, trong khi dầu diesel, nhiên liệu chính của xe khách tuyến cố định và xe tải hàng hóa, vẫn ở mức cao, từ 26.340 đến 27.000 đồng/lít. Bên cạnh đó, so với giai đoạn trước tháng 2/2026, khi giá nhiên liệu khoảng 17.000-20.000 đồng/lít, mặt bằng giá hiện tại vẫn cao hơn từ 30% đến gần 40%.

Giá nhiên liệu giảm, nhưng các doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội vẫn chưa có phương án điều chỉnh giảm giá cước cụ thể.

Bài toán giảm giá cước vẫn chưa có lời giải

Thực tế cho thấy, dù giá một số mặt hàng xăng, dầu đã giảm, giá cước vận tải trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa có sự điều chỉnh tương ứng. Trong khi doanh nghiệp còn cân nhắc tác động của giá nhiên liệu đến tổng chi phí vận hành, người sử dụng dịch vụ vẫn chưa được hưởng lợi rõ rệt từ biến động giảm giá đầu vào.

Sự khác biệt về cơ cấu nhiên liệu và chi phí giữa các loại hình vận tải khiến việc điều chỉnh giá cước không thể thực hiện đồng loạt. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề đặt ra đối với tính minh bạch trong xây dựng giá dịch vụ, nhất là khi chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành vận tải.

Trong khi đó nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao dịp cuối năm, việc giá cước chưa có sự điều chỉnh tương ứng với biến động chi phí tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dân. Thực tế này cho thấy, bên cạnh những khó khăn trong tính toán chi phí của doanh nghiệp, việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa đơn vị kinh doanh và hành khách vẫn là yêu cầu quan trọng, góp phần duy trì ổn định mặt bằng giá vận tải trên địa bàn Thủ đô.