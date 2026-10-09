'Doanh nghiệp văn minh-Công nhân tích cực, tự quản về an ninh, trật tự'

Chi nhánh miền Trung-Công ty Thăng Long được thành lập năm 2018. Hiện nay, chi nhánh có khoảng 230 cán bộ, nhân viên và người lao động (NLĐ), trong đó khoảng 90% lao động là người địa phương. Mặt hàng sản xuất chủ yếu của chi nhánh là gỗ ván ép xuất khẩu sang thị trường Mỹ (thông qua đơn vị trung gian tại TP. Hồ Chí Minh).

Các tổ sản xuất trực thuộc Chi nhánh miền Trung-Công ty Thăng Long ký cam kết tự quản an ninh, trật tự - Ảnh: X.H

Với mục tiêu tạo môi trường lao động, SX, KD ổn định, lành mạnh, đầu tháng 6/2026, Chi nhánh miền Trung-Công ty Thăng Long đã phối hợp với Công an xã Nam Trạch ra mắt mô hình “Doanh nghiệp văn minh-Công nhân tích cực, tự quản về ANTT”. Mô hình được xây dựng nhằm cụ thể hóa chủ trương nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp và NLĐ trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Liên, Tổ chuyền Birch 1, Chi nhánh miền Trung-Công ty Thăng Long, chia sẻ: “Thực hiện mô hình “Doanh nghiệp văn minh-Công nhân tích cực, tự quản về ANTT”, tôi luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật; nêu cao tinh thần tự giác chấp hành nội quy công ty, thực hiện tốt các quy định về sản xuất, bảo vệ tài sản, phòng cháy, chữa cháy... Trong các mối quan hệ, tôi luôn thể hiện lối sống văn minh, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các đồng nghiệp. Bản thân luôn cảnh giác, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, giữ bí mật công nghệ mới trong sản xuất của đơn vị… Tôi nhận thấy từ khi triển khai mô hình đến nay, tinh thần trách nhiệm của NLĐ ngày một nâng cao, tình hình ANTT trong công ty tiếp tục được bảo đảm”.

Công tác phối hợp giữa lãnh đạo Chi nhánh miền Trung-Công ty Thăng Long với chính quyền, lực lượng Công an địa phương được triển khai thường xuyên, chặt chẽ - Ảnh: X.H

Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai mô hình, chi nhánh còn tổ chức cho các tổ sản xuất trực thuộc ký cam kết thực hiện, chung tay tự quản ANTT. Các tổ được phân công trách nhiệm cụ thể, chủ động tự quản về ANTT trong tổ của mình, kịp thời báo cáo các vấn đề nảy sinh với Ban Giám đốc chi nhánh. Nếu xảy ra vấn đề, các tổ liên quan phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo chi nhánh, lãnh đạo chi nhánh chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương, Công an xã.

Ông Lâm Văn Đào, Phó Giám đốc Chi nhánh miền Trung-Công ty Thăng Long, Tổ trưởng mô hình “Doanh nghiệp văn minh-Công nhân tích cực, tự quản về ANTT” cho biết: “Ngay khi ra mắt mô hình, chúng tôi đã phổ biến đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp thực hiện mô hình cho từng cán bộ, nhân viên, NLĐ của chi nhánh. Nhờ vậy, mọi người đã nắm bắt được ý nghĩa của mô hình, tích cực hưởng ứng, thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của lực lượng Công an xã, nhằm triển khai hiệu quả việc tự quản về ANTT. Từ đó, mọi người chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện mâu thuẫn, gây mất đoàn kết trong nội bộ đơn vị; phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Mô hình góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa chi nhánh công ty với lực lượng Công an địa phương, từ đó, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh nếu có”.

Tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, giúp cán bộ, nhân viên, người lao động Chi nhánh miền Trung-Công ty Thăng Long yên tâm sản xuất, kinh doanh - Ảnh: L.M

Được biết, từ khi thành lập đến nay, vấn đề ANTT tại Chi nhánh miền Trung-Công ty Thăng Long luôn được bảo đảm, không xảy ra tệ nạn xã hội hay tình trạng trộm cắp… Với sự quan tâm của lãnh đạo chi nhánh, việc thành lập mô hình sẽ tiếp tục góp phần xây dựng môi trường lao động văn minh, an toàn tại đơn vị; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy lao động; phát huy tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của cán bộ, công nhân viên trong công tác bảo đảm ANTT.

Theo thượng tá Lê Ngọc Nghị, Trưởng Công an xã Nam Trạch: “Việc xây dựng mô hình “Doanh nghiệp văn minh-Công nhân tích cực, tự quản về ANTT” tại Chi nhánh miền Trung-Công ty Thăng Long có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo đảm ANTT tại doanh nghiệp. Mô hình không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của cán bộ, công nhân viên, NLĐ mà còn phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi NLĐ trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật…”.

Ông Nguyễn An Bích, Giám đốc Chi nhánh miền Trung-Công ty Thăng Long cho biết: “Năm 2026, chi nhánh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chi phí vận tải, do giá xăng dầu tăng cao, cùng với đó là giá nguyên liệu đầu vào tăng. Trước những khó khăn đó, Ban Giám đốc chi nhánh đang tập trung tháo gỡ bằng một số giải pháp, như: Điều chỉnh đơn giá nguyên liệu; đàm phán với khách hàng, đối tác để tăng giá bán cho phù hợp với điều kiện SX, KD của chi nhánh… Nhờ đó, đến quý 3/2026, chi nhánh cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản lượng do tổng công ty giao vào cuối năm. Kết quả này có sự đóng góp của mô hình “Doanh nghiệp văn minh-Công nhân tích cực, tự quản về ANTT”. Mô hình góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên, NLĐ trong công tác tự quản về ANTT; đồng thời, tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp với chính quyền, lực lượng Công an địa phương. ANTT được giữ vững, chúng tôi yên tâm SX, KD, nâng cao hiệu quả kinh tế”.