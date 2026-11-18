Dù nhiều ngân hàng đã triển khai các gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho vay 1,5-2%/năm, không ít doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn lãi suất thấp. Theo các doanh nghiệp và chuyên gia, trở ngại chính nằm ở khâu thực thi: điều kiện vay, hạn mức tín dụng, yêu cầu hồ sơ và việc phải tất toán khoản vay cũ trước khi được áp dụng mức lãi suất mới.

Sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất đã có điều chỉnh. Tuy nhiên, mức lãi suất được công bố chưa đồng nghĩa mọi doanh nghiệp đều vay được vốn rẻ đúng thời điểm cần.

Phải tất toán khoản vay cũ mới được hạ lãi suất

Tại một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm ở Hà Tĩnh, ông H.M.C., Giám đốc điều hành, cho biết từ đầu tháng 11, các ngân hàng đã thông báo giảm lãi suất đối với các khoản vay của công ty, mức giảm từ 1-1,4 điểm phần trăm. Trong đó, Vietcombank báo giảm lãi suất khoản vay trung hạn từ 8,6%/năm xuống 7,2%/năm, áp dụng trong một năm.

Tuy nhiên, để hưởng mức này, công ty phải dồn tiền tất toán các khoản vay cũ, sau đó làm thủ tục vay mới cho một dự án thực tế. Ông C. cho rằng nếu không thu xếp được dòng tiền để trả nợ cũ, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn rẻ. Dù vậy, lãi suất thấp hơn sẽ giúp công ty giảm chi phí vốn và có thêm điều kiện chuẩn bị nguồn hàng dịp Tết.

Có đơn vị vẫn vay ở mức 9%/năm

Ở chiều ngược lại, ông Lâm Tuấn Ngọc, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc (TPHCM), cho biết dù thuộc diện ưu tiên về vốn vay, khoản vay tại Agribank phục vụ xây dựng nhà lưới, nhà màng của đơn vị vẫn ở mức 9%/năm, cao hơn 1 điểm phần trăm so với thời điểm 2 tháng trước.

Doanh nghiệp của ông Ngọc vẫn chưa tiếp cận được vốn rẻ do nhiều nguyên nhân khách quan và nội tại. Ảnh: Thu Hà

Ông Ngọc cho biết, muốn hưởng lãi suất mới, hợp tác xã phải tất toán khoản vay cũ và lập hồ sơ vay lại đúng mục đích. Tuy nhiên, đơn vị không có sẵn tiền mặt để trả ngay nợ cũ, đồng thời hạng mục đầu tư đã hoàn thành nên không có cơ sở mục đích mới để tái vay.

Theo kinh nghiệm tài chính của ông, việc điều chỉnh giảm lãi suất thường có độ trễ ít nhất 3 tháng kể từ khi có thông báo, do ngân hàng cần thời gian để lãi suất huy động đầu vào ổn định trước khi cân đối giảm lãi suất đầu ra.

Để ứng phó, hợp tác xã buộc phải tăng giá bán một số loại rau từ 10.000 đồng/kg lên 11.000 đồng/kg. Bên cạnh lãi vay, đơn vị còn chịu tác động từ chi phí nhiên liệu (xăng, điện, nước), tiền lương nhân công và chi phí tuân thủ.

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo chịu áp lực vốn cuối năm

Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, nhận xét giữa định hướng chính sách và khâu thực thi tại các ngân hàng vẫn còn khoảng cách.

Ông Phan Văn Có, Giám đốc Marketing Công ty TNHH Vrice, cho biết ngành gạo phải chuẩn bị nguồn hàng trước 2-3 tháng, thanh toán tiền mặt ngay cho nông dân và chịu chi phí lưu kho nên phụ thuộc nhiều vào vốn ngân hàng. Lãi suất vay của Vrice tăng dần, từ khoảng 7,5%/năm trước tháng 9 lên 8,3%/năm vào tháng 11. Đây là mức áp dụng cho doanh nghiệp chuyên xuất khẩu, có lịch sử tín dụng tốt và tài sản bảo đảm như bất động sản hoặc nguồn thu bằng ngoại tệ (USD).

Khi đề nghị giảm lãi suất, doanh nghiệp được ngân hàng phản hồi rằng chi phí huy động đầu vào vẫn cao nên chưa thể điều chỉnh ngay, đồng thời hạn mức tín dụng còn hạn chế. Vrice phải chấp nhận mức lãi suất hiện hành và chờ ngân hàng cân đối nguồn vốn để giải ngân. Do cần tiền ngay để thu mua hàng tạm trữ cho đơn hàng cuối năm và thanh toán hợp đồng quốc tế, doanh nghiệp không thể chờ 3-4 tháng để chính sách phát huy tác dụng.

Vốn rẻ không có ý nghĩa nếu không thể tiếp cận

Ông C. cho rằng thông điệp giảm lãi suất đã được đưa ra nhiều lần, nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn phù hợp với khả năng sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp cần một mức lãi suất hợp lý và ổn định trong thời gian đủ dài. Ảnh: Thu Hà

Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu TPHCM Phạm Văn Xô cho rằng doanh nghiệp không nhất thiết đòi hỏi lãi suất quá thấp mà cần mức hợp lý và ổn định trong thời gian đủ dài. Nếu lãi suất liên tục thay đổi, doanh nghiệp không dám vay để đầu tư mở rộng sản xuất.

TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế độc lập, nhận định vấn đề lớn nhất không nằm ở việc ngân hàng có giảm lãi suất hay không, mà ở chỗ dòng vốn chưa thực sự đến được doanh nghiệp đang cần. Ông đề xuất năm nhóm giải pháp đồng bộ:

Chuyển trọng tâm từ giảm lãi suất danh nghĩa sang giảm chi phí vốn thực tế.

Thiết kế cơ chế giảm lãi suất cho cả dư nợ hiện hữu; doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi, lịch sử tín dụng tốt và không có nợ xấu cần được xem xét điều chỉnh lãi suất khoản vay cũ, thay vì buộc vay mới.

Thay đổi tư duy cấp tín dụng, từ dựa chủ yếu vào tài sản bảo đảm sang đánh giá dòng tiền và năng lực tạo doanh thu.

Phát triển quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời mở rộng tín dụng theo chuỗi cung ứng.

Phối hợp đồng bộ chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa và cải cách môi trường kinh doanh.

Theo ông Nhân, khi sức mua yếu, đơn hàng thiếu và thủ tục đầu tư kéo dài, dù lãi suất thấp, doanh nghiệp cũng không dám vay. “Vốn rẻ không có ý nghĩa nếu doanh nghiệp không tiếp cận được; tín dụng tăng trưởng cũng không đồng nghĩa với kinh tế tăng trưởng. Thước đo thành công của chính sách tiền tệ phải là số doanh nghiệp thực sự vay được vốn với chi phí hợp lý, mở rộng được sản xuất, tạo thêm việc làm và đóng góp vào tăng trưởng GDP, chứ không đơn thuần là mức lãi suất ngân hàng công bố”, ông nhấn mạnh.

Cho thuê tài chính là kênh vốn bổ sung

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, cho biết bên cạnh tín dụng ngân hàng truyền thống, cho thuê tài chính là kênh vốn hỗ trợ doanh nghiệp hạn chế về năng lực tài chính. Đến cuối tháng 9/2026, dư nợ cho thuê tài chính đạt khoảng 37.000 tỷ đồng, tăng trưởng 11,35%.

Hình thức này tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới máy móc, đầu tư tài sản cố định và ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình sản xuất.