Doanh nghiệp VACOD-HBA thích ứng, đón cơ hội từ làn sóng chính sách mới

Chương trình Bữa sáng Doanh nhân tuần này có ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam; ông Mai Xuân Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch thường trực VACOD; ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; bà Ninh Thị Ty Phó Chủ tịch HBA cùng đông đảo doanh nhân đến từ hai Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Hà Nội – HBA…

Xuyên suốt chương trình, các doanh nghiệp chia sẻ về tác động từ những điều chỉnh chính sách mới của Nhà nước đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cuộc trao đổi bắt đầu từ những khoản chi mà doanh nghiệp phải tính mỗi ngày: tiền nhiên liệu cho một ca máy trên công trường, cước phí vận chuyển một lô hàng dệt may ra cảng hay chi phí logistics chặng giao cuối… Từ những câu chuyện đó, các doanh nghiệp cũng nói đến điều họ mong đợi nhất: giá đầu vào ổn định đủ lâu để có thể đưa phần tiết kiệm vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Vào thời điểm cuối năm 2026, khi nền kinh tế cần thêm những “liều thuốc” kịp thời nhằm đảm bảo nhịp tăng trưởng GDP hai con số, doanh nghiệp cần thêm vốn để nhập nguyên liệu, hoàn tất đơn hàng và chuẩn bị kế hoạch sản xuất cho năm sau, 4 biện pháp điều hành mạnh tay cùng lúc được Chính phủ tung ra đã mang lại những tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh đủ điều kiện được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đưa ra phương án hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày để bổ sung thanh khoản tiền đồng cho hệ thống ngân hàng.

Trao đổi với Thương Gia, ông Mai Xuân Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng các biện pháp này có thể bổ trợ nhau. Giảm chi phí năng lượng giúp doanh nghiệp bớt áp lực tăng giá bán và người dân có thêm dư địa chi tiêu. Giảm thuế thu nhập giúp cơ sở kinh doanh giữ lại một phần vốn để xoay vòng, trong khi thanh khoản ngân hàng được cải thiện có thể hỗ trợ nhu cầu vay. Mức hưởng lợi phụ thuộc vào cách từng chính sách đi vào giá bán, chi phí sản xuất và điều kiện tín dụng.

Với xăng, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% được áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Theo ông Hùng, nếu phần thuế giảm được phản ánh vào giá bán lẻ, tác động sẽ thấy trước hết ở chi phí đi lại của người dân và chi phí nhiên liệu của doanh nghiệp. Những ngành phải vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa qua nhiều chặng có thêm dư địa kiểm soát giá thành. Khi cước vận chuyển bớt áp lực tăng, tác động của giá nhiên liệu lên giá hàng hóa và dịch vụ cũng có thể dịu đi. Mức tiết kiệm thực tế vẫn phụ thuộc vào diễn biến giá dầu thế giới, tỷ giá và giá bán lẻ qua từng kỳ điều hành.

Với điện, mức giảm bình quân 2%, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh trước thuế giá trị gia tăng, tác động đến cả sản xuất và sinh hoạt. Ở các ngành sử dụng nhiều điện như thép, dệt may và chế biến thực phẩm, nếu chi phí điện trên mỗi đơn vị sản phẩm giảm, doanh nghiệp có thêm dư địa giữ giá chào hàng hoặc cải thiện biên lợi nhuận. Với hộ gia đình, khoản tiết kiệm phụ thuộc vào lượng điện tiêu thụ và các bậc giá áp dụng.

Chính sách giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong hai kỳ tính thuế 2026 và 2027 hướng tới doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh đủ điều kiện, có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng. Theo ông Hùng, ý nghĩa thiết thực là cơ sở kinh doanh có thêm tiền để thanh toán cho nhà cung cấp, trả nợ hoặc nhập nguyên liệu cho lô hàng tiếp theo. Với những đơn vị phải chi tiền trước khi thu được tiền bán hàng, khoản giữ lại có thể giúp duy trì vòng quay vốn. Tác động đến tăng trưởng và việc làm sẽ rõ hơn nếu một phần nguồn lực này được dùng để tái đầu tư, đồng thời hiệu quả hỗ trợ cần được xem xét cùng khả năng cân đối thu, chi ngân sách.

Ở kênh tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước mua USD giao ngay từ các tổ chức tín dụng và thỏa thuận bán lại lượng ngoại tệ tương ứng sau 182 ngày. Nếu sử dụng hết hạn mức 2 tỷ USD, lượng tiền đồng cung ứng ban đầu có thể đạt gần 48.800 tỷ đồng. Theo ông Hùng, khi có thêm nguồn tiền đồng có kỳ hạn, ngân hàng có thể giảm áp lực vay ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng hoặc cạnh tranh nâng lãi suất huy động.

“Chi phí vốn ổn định hơn sẽ tạo điều kiện để ngân hàng xem xét lãi suất cho vay, còn mức độ hưởng lợi của doanh nghiệp phụ thuộc vào lượng vốn thực tế, cách phân bổ tín dụng và khả năng trả nợ của từng khách hàng. Cơ quan điều hành cũng cần theo dõi tỷ giá, chất lượng tín dụng và khả năng cân đối nguồn tiền đồng khi giao dịch đáo hạn”, ông Hùng phân tích thêm.

Đặt cạnh phân tích của ông Mai Xuân Hùng, chia sẻ của các doanh nghiệp tại chương trình Bữa sáng Doanh nhân càng làm rõ chi phí nào có thể giảm ngay, khoản nào cần thời gian để phản ánh vào giá bán và người tiêu dùng có thể hưởng lợi ra sao. Các ý kiến từ bất động sản, dệt may xuất khẩu, vận tải và sản xuất làm rõ khoản chi nào có thể giảm trước, khi nào phần tiết kiệm có thể đến tay khách hàng và vì sao sự ổn định của giá đầu vào có ý nghĩa với kế hoạch kinh doanh năm 2027.

Với lĩnh vực bất động sản, bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Mỹ Group, cho biết biến động giá nhiên liệu thể hiện rõ ở khâu thi công. Xe chở vật liệu và máy móc hoạt động hằng ngày nên phần chi phí tăng thêm qua từng chuyến xe, từng ca máy có thể cộng dồn vào giá thành công trình. Khi giá nhiên liệu hạ, chủ đầu tư có thêm dư địa kiểm soát dự toán.

“Nếu tiết kiệm được một phần chi phí thi công và vận chuyển, doanh nghiệp có thể dành thêm nguồn lực đầu tư cho cảnh quan và các hạng mục phục vụ cư dân. Đó cũng là một cách để người mua nhà hưởng lợi từ việc giảm chi phí đầu vào”, bà Liễu nói.

Ở ngành dệt may xuất khẩu, ông Nguyễn Duy Ninh, Tổng Giám đốc Khối Dịch vụ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm nhìn thấy dư địa tiết kiệm ở chặng vận chuyển nội địa, từ đưa nguyên phụ liệu về nhà máy đến giao thành phẩm ra cảng hoặc sân bay. Nếu phần chi phí nhiên liệu giảm được phản ánh vào cước, doanh nghiệp sẽ dễ cân đối hơn khoản logistics trong giá thành đơn hàng.

Với chặng quốc tế, cước hàng không còn tùy tuyến, trong khi vận tải biển chịu ảnh hưởng của tình hình an ninh hàng hải và diễn biến thị trường thế giới. Trong bối cảnh đó, tiết kiệm ở chặng nội địa giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực ở khâu có thể chủ động hơn.

Cách khoản tiết kiệm này chuyển thành lợi ích cho khách hàng được ông Tạ Tuấn Việt, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì, Vận chuyển Hà Nội lý giải từ thực tế vận hành. Doanh nghiệp dùng đường sắt cho chặng chính và xe tải cho chặng giao cuối. Cước toa xe chiếm phần lớn chi phí và được ấn định theo mức giá của đơn vị đường sắt, nên những biến động nhỏ của giá nhiên liệu chủ yếu tác động đến đội xe tải.

“Tuy nhiên, khi chi phí mỗi chuyến giảm, doanh nghiệp có thể bố trí xe theo tuyến và khung giờ linh hoạt hơn. Khách hàng nhờ đó có thêm lựa chọn về thời gian nhận hàng, thay vì phải chờ xe gom đủ đơn rồi giao qua nhiều điểm”, ông Việt phân tích.

Với doanh nghiệp sản xuất, bà Thịnh Thị Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Primer, quan tâm nhiều đến thời gian duy trì mặt bằng chi phí ổn định. Giá điện và nhiên liệu ít biến động giúp doanh nghiệp chủ động tính giá thành và lập kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, từ khi chi phí đầu vào giảm đến khi doanh nghiệp có thể điều chỉnh giá bán cần có độ trễ.

“Chính vì vậy, tôi mong muốn mặt bằng giá ổn định đủ lâu để doanh nghiệp có thể cân đối chi phí qua nhiều kỳ sản xuất. Khi đó, phần tiết kiệm mới có điều kiện chuyển thành lợi ích cụ thể cho người mua, đồng thời giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động và việc làm”, bà Liên kỳ vọng.

Từ góc độ người tiêu dùng, ông Nguyễn Thiện Bảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm - Thiết bị Y tế NOVATECH, cho rằng giá xăng giảm giúp các gia đình bớt một phần chi phí đi lại và có thêm tiền cho những nhu cầu khác. Điều ông mong đợi là giá nhiên liệu được duy trì ở mức ổn định để người dân dễ dự tính các khoản chi thường xuyên. Tương tự, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Tổng Giám đốc Công ty Sống Chất - Khoẻ Đẹp Vui, cũng đánh giá cao việc hỗ trợ đi vào hai khoản thiết yếu là xăng và điện. Với người trực tiếp cân đối ngân sách gia đình, khoản tiết kiệm có thể nhỏ ở mỗi lần đổ xăng hoặc trên một hóa đơn điện, nhưng vẫn có ý nghĩa khi cộng vào chi tiêu hằng tháng.

Nhìn sang năm 2027, tác động thực sự của gói chính sách hỗ trợ chi phí và thanh khoản không nằm ở sự kích thích tức thời, mà ở khả năng thiết lập một mặt bằng chi phí dự báo được. Với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, một hợp đồng dài hạn hay quyết định mở rộng quy mô đòi hỏi biên lợi nhuận phải được đảm bảo trong nhiều kỳ kế toán liên tục. Việc chi phí năng lượng và tín dụng bớt áp lực biến động chính là điều kiện cần để các giám đốc tài chính tự tin tính toán bài toán dòng tiền, từ đó chuyển từ thế phòng thủ sang chủ động nhận đơn hàng dài hạn.

Từ những câu chuyện thực tế tại Bữa sáng Doanh nhân, thước đo hiệu quả chính sách trong thời gian tới sẽ không chỉ dừng lại ở những chi phí được tiết giảm nhờ hạ giá năng lượng, số thuế được giảm hay quy mô, kỳ hạn gói hỗ trợ tỷ giá được Ngân hàng Nhà nước đảm bảo. Điều thị trường chờ đợi là những điều chỉnh chính sách hết sức cần thiết đó sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, giúp doanh nghiệp đứng vững, tái đầu tư thiết bị, giữ chân lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh...

Chương trình Bữa sáng Doanh nhân hàng tuần do VACOD-HBA tổ chức ngoài các cuộc tọa đàm, những chuyên đề thảo luận vẫn luôn diễn ra sôi nổi, hiệu quả, ngày càng thêm gắn kết bởi những cuộc trò chuyện, chia sẻ giữa các doanh nhân không chỉ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và cả về nhiều khía cạnh trong cuộc sống như một điểm hẹn không thể thiếu ...