Doanh nghiệp ứng phó với giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao

Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị (Khu Công nghiệp Hoàng Long) chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.

Áp lực chi phí bủa vây, biên độ lợi nhuận thêm sức ép

Hiện nay, sản xuất phân bón vẫn phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các nguyên phụ liệu, như ammonia, urea, lưu huỳnh và kali. Trong khi đó, đây đều là những mặt hàng chịu tác động mạnh từ xung đột địa chính trị, giá năng lượng, chi phí vận tải, bảo hiểm hàng hải và thanh toán quốc tế. Chỉ tính từ giữa quý III, đầu quý IV đến nay, giá nhiều nguyên liệu nhập khẩu đã tăng từ 15% đến 20%, cá biệt có những mặt hàng tăng gấp đôi, gấp ba, gây áp lực lên hoạt động sản xuất. Tại nhà máy của Công ty Liên doanh Phân bón Hữu Nghị (Khu Công nghiệp Hoàng Long), nguyên liệu đã được tập kết chuẩn bị cho sản xuất vụ chiêm xuân. Tuy nhiên, do giá tăng nên việc dự trữ nguyên liệu cũng phải được doanh nghiệp tính toán hợp lý về số lượng, thời điểm mua hàng. Ông Lê Hùng Mạnh, giám đốc công ty cho biết: Khi giá các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất biến động, doanh nghiệp phải cân đối giữa nhu cầu duy trì sản lượng, khả năng tiêu thụ của thị trường và hiệu quả kinh doanh.

Với ngành may mặc, sức ép chi phí có những đặc điểm riêng. Vải, phụ liệu, chỉ may, bao bì và chi phí vận chuyển đều ảnh hưởng đến giá thành đơn hàng. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng của đối tác, với mức giá và tiến độ giao hàng đã được thỏa thuận từ trước. Khi chi phí đầu vào tăng sau thời điểm ký kết, khả năng điều chỉnh giá bán thường không dễ dàng. Ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Công ty TNHH May Toàn Thư (xã Quảng Chính) chia sẻ: Bài toán duy trì năng lực cạnh tranh không chỉ nằm ở quy mô đơn hàng mà còn ở năng suất lao động, thời gian hoàn thành sản phẩm và khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Nếu những yếu tố này không được cải thiện, chi phí tăng có thể làm thu hẹp phần giá trị mà doanh nghiệp giữ lại sau mỗi đơn hàng.

Đối với các ngành sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo, nông - lâm - thủy sản, sản xuất hàng tiêu dùng,... chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Rủi ro hiện nay không chỉ nằm ở mức giá cao, mà nằm ở sự biến động khó lường của thị trường nguyên liệu. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó trong xây dựng kế hoạch sản xuất, kiểm soát giá vốn, dự báo lợi nhuận và quản trị tồn kho. Vì vậy, những doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt, chủ động chuỗi cung ứng và kiểm soát hiệu suất hiệu quả sẽ có lợi thế rõ rệt hơn.

Chủ động thích ứng, tạo dư địa tăng trưởng từ nội lực

Trước sức ép chi phí, giải pháp của doanh nghiệp không thể chỉ dừng ở việc cắt giảm những khoản chi trước mắt. Điều quan trọng hơn là rà soát toàn bộ quy trình sản xuất; xác định những khâu còn lãng phí và tổ chức lại nguồn lực theo hướng hiệu quả, linh hoạt hơn. “Chúng tôi nâng chất lượng công tác dự báo thị trường và lập kế hoạch mua sắm nguyên liệu. Việc theo dõi sát diễn biến giá cả, đánh giá nhu cầu sản xuất theo từng giai đoạn và chủ động làm việc với các nhà cung cấp giúp doanh nghiệp hạn chế tình trạng mua nguyên liệu trong thời điểm bất lợi. Với những nguyên liệu có biến động lớn, đa dạng hóa nguồn cung và xây dựng phương án mua hàng phù hợp có thể giảm mức độ phụ thuộc vào một nhà cung cấp”, ông Lưu Văn Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam (Khu Công nghiệp Lễ Môn) chia sẻ.

Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam (Khu Công nghiệp Lễ Môn) chủ động nguyên liệu để duy trì sản xuất ổn định.

Đồng quan điểm, nhiều doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh cho rằng: Khi giá nguyên liệu biến động, việc đa dạng hóa nguồn cung là yếu tố quan trọng. Cùng với đó, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và nghiên cứu nguyên liệu thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào một thị trường hoặc một nhóm nhà cung cấp nhất định. Đây được xem là giải pháp quan trọng để tăng tính chủ động và hạn chế rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, chuyển đổi số và đổi mới công nghệ cần được xem là công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh. Thông qua các phần mềm quản trị sản xuất, quản lý kho và theo dõi định mức nguyên vật liệu, doanh nghiệp có thể phát hiện sớm những khâu phát sinh chi phí bất hợp lý, giảm sai sót trong quá trình vận hành và điều chỉnh kế hoạch.

Chủ động trước biến động giá nguyên vật liệu, kiểm soát chặt chi phí và đổi mới phương thức sản xuất chính là cách để doanh nghiệp giữ vững nhịp vận hành, bảo vệ thành quả kinh doanh và tạo dư địa phát triển. Khi từng doanh nghiệp nâng cao được sức chống chịu, thích ứng nhanh và kiểm soát tốt chi phí, khu vực doanh nghiệp sẽ có thêm nền tảng vững chắc để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những tháng cuối năm.