Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số để phát triển

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại, những năm qua, Công ty cổ phần Xuất nhập Khẩu Cao Bằng từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị và điều hành doanh nghiệp. Bà Chu Thị Xuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng chia sẻ: Công ty đưa vào sử dụng nhiều phần mềm phục vụ quản lý bán hàng, quản lý kho, nhân sự và chuỗi kinh doanh siêu thị. Các hoạt động quản lý, điều hành và kết nối với cơ quan thuế được thực hiện trên môi trường điện tử thông qua các nền tảng số. Đến nay, các nền tảng số phát huy hiệu quả, nhất là trong công tác quản lý thông tin, nhân sự, dịch vụ khách hàng và quy trình giao dịch. Các ứng dụng phần mềm lõi như: App khách hàng; giao dịch; điều phối; tổ đội; hệ thống camera giám sát thông minh; quản lý phương tiện ra vào tự động… giúp Công ty tiết kiệm chi phí vận hành, nhân sự, nâng cao tính chặt chẽ và chính xác hơn.

Trong lĩnh vực sản xuất, các doanh nghiệp chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, từng bước đổi mới, số hóa quy trình sản xuất. Tại Công ty TNHH Bê tông Tuổi trẻ Cao Bằng, việc đầu tư thiết bị, công nghệ mới là một trong những giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nhờ đó hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì ổn định. 9 tháng năm 2026, Công ty sản xuất 22.500 m³ bê tông thương phẩm, doanh thu 36,7 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 400 triệu đồng, tạo việc làm cho hơn 20 lao động với thu nhập 12 triệu đồng/người/ tháng.

Giám đốc Công ty TNHH Bê tông Tuổi trẻ Cao Bằng Vũ Hoàng Hiệp cho biết: Thời gian qua, Công ty đầu tư trang thiết bị, máy móc mới để phù hợp với sản xuất kinh doanh trong thời đại công nghệ số, đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới chất lượng sản phẩm.

Tại Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng, hoạt động CĐS được đơn vị hoạch định một cách có hệ thống từ khi doanh nghiệp được thành lập đến nay. Theo ông Dư Hữu Nghĩa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, để CĐS thành công, doanh nghiệp phải có chiến lược cụ thể, xây dựng được hệ thống dữ liệu, bố trí nhân sự phù hợp. Trên cơ sở đó, từng bước số hóa quy trình, dữ liệu và tổ chức quản trị trên các hệ thống riêng biệt. Hiện Công ty sử dụng nhiều phần mềm như: kế toán, nhân sự, sản xuất… Các giao dịch và việc thực hiện hợp đồng được triển khai trực tuyến, giúp giảm thời gian đi lại, chờ đợi và chi phí hoạt động. Qua đó phương thức làm việc từng bước được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhân sự và sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Cao Bằng Đàm Văn Tiến khẳng định: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực đổi mới phương thức quản lý, đầu tư máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản đến thương mại, xuất nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp coi CĐS là giải pháp quan trọng để thích ứng với yêu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh sản xuất, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh CĐS trong hoạt động phân phối, tiếp thị sản phẩm. Thay vì phụ thuộc vào các phương thức giao dịch truyền thống, nhiều đơn vị chủ động xây dựng trang mạng xã hội, tham gia các sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng. Một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại khai thác các nền tảng như: Shopee, TikTok Shop, PotMart… kết hợp truyền thông số để mở rộng kênh bán hàng, tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường tiêu thụ.

Để thúc đẩy CĐS trong cộng đồng doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tập huấn nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy thương mại điện tử và hỗ trợ CĐS trong sản xuất kinh doanh. Hội Doanh nhân trẻ tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các nền tảng ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành. Cùng với đó, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số tiếp tục được tỉnh quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khai thác hiệu quả các công nghệ hiện đại.

Từ sản xuất đến quản lý, công nghệ số đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và mở rộng cơ hội phát triển. Qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận các mô hình kinh doanh hiện đại, nâng cao khả năng thích ứng với biến động thị trường, khai thác hiệu quả các cơ hội phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế số.

CĐS không phải là đích đến mà là một hành trình, đòi hỏi sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn. Trong tiến trình hội nhập sâu rộng, nhờ chủ động nắm bắt cơ hội từ công nghệ, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh.