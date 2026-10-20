Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, nâng sức cạnh tranh

Từ tự động hóa dây chuyền sản xuất đến chế biến sâu nông sản, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đang từng bước ứng dụng công nghệ để tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Ông Phan Thạch Vũ (bên trái) giới thiệu máy rang cà phê thông minh với khách hàng.

Ứng dụng công nghệ vào chế biến nông sản

Tại xưởng rang của Công ty Cổ phần VA Roastery Coffee (phường Nam Nha Trang), máy móc vận hành liên tục nhưng không phát sinh khói và mùi khét ra môi trường xung quanh. Đây là kết quả của gần 10 năm nghiên cứu, chế tạo hệ thống VA Eco Roastery - xưởng rang cà phê thông minh hướng đến mục tiêu không phát thải, do ông Phan Thạch Vũ - Giám đốc công ty cùng các cộng sự phát triển và làm chủ công nghệ.

Theo ông Vũ, hệ thống được điều khiển thông qua màn hình thông minh Smart PLC Control Hub, kết hợp với các cảm biến giúp tự động lấy hạt cà phê, điều chỉnh lửa, theo dõi nhiệt độ và xác định thời điểm kết thúc mẻ rang. Nhờ đó, quá trình rang được kiểm soát chặt chẽ, góp phần bảo đảm chất lượng thành phẩm, hạn chế các lỗi như cháy xém hoặc chai hạt. Khói thải từ máy rang được dẫn qua tháp xử lý với 4 lớp lọc liên tiếp để loại bỏ bụi, khói và mùi trước khi thải ra môi trường. Hệ thống có thể vận hành liên tục 24 giờ mỗi ngày, cho sản lượng khoảng 15kg cà phê rang mỗi giờ và chỉ cần một nhân sự điều khiển thông qua màn hình trung tâm. Việc tự động hóa các công đoạn không chỉ giúp giảm nhân lực vận hành mà còn góp phần nâng cao tính ổn định của chất lượng sản phẩm. Mô hình là 1 trong 2 dự án đại diện khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp xanh lần thứ 12 năm 2026 toàn quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10. Cuộc thi do Hiệp hội DN hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ DN tổ chức.

Với định hướng khai thác giá trị nông sản Việt Nam, Công ty Anvan Food (Cụm Công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền) phát triển nhiều dòng sản phẩm gia vị sấy khô dạng nguyên liệu, dạng lát và bột như: Tỏi, gừng, nghệ, sả, ớt, tiêu và xoài sấy không đường. Trong đó, phát triển xoài sấy Cam Lâm là hướng đi nhằm góp phần nâng cao giá trị nông sản. Bà Đỗ Thị Thu Vân - Giám đốc Công ty Anvan Food cho biết, DN đã dành 9 tháng nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đầu tư hệ thống thiết bị trước khi đưa vào sản xuất, kinh doanh. Theo đó, công ty ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp khử khuẩn, kiểm soát độ ẩm và giữ màu sắc của sản phẩm. Quy trình sản xuất được xây dựng theo các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO và HACCP. Đến nay, sản phẩm của DN đã được xuất khẩu sang Pháp và Argentina; đồng thời đang xúc tiến mở rộng thị trường tại Mỹ và Hàn Quốc.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Anvan Food.

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Thực tế cho thấy, ứng dụng công nghệ giúp DN nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, song quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn. Nguồn lực đầu tư hạn chế, thiếu nhân sự có chuyên môn và lúng túng trong lựa chọn giải pháp phù hợp khiến một số DN chưa mạnh dạn chuyển đổi số. Điều này đặt ra yêu cầu cần có sự đồng hành, hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý, giúp DN lựa chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu, quy mô và khả năng tài chính, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Huỳnh Tấn Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, toàn tỉnh hiện có 19.244 DN đang hoạt động, trong đó DN nhỏ và vừa chiếm khoảng 96%. Đây là lực lượng quan trọng trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ hỗ trợ DN chuyển đổi số phù hợp với quy mô, điều kiện và nhu cầu thực tế, tập trung vào 3 lĩnh vực: Sản xuất thông minh, thương mại điện tử và logistics số. Cụ thể, ngành sẽ hỗ trợ DN ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, phát triển các kênh bán hàng trực tuyến, tham gia sàn thương mại điện tử, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc hàng hóa; đồng thời thúc đẩy ứng dụng nền tảng số trong quản lý kho bãi, vận chuyển và kết nối chuỗi cung ứng nhằm giảm chi phí logistics. Qua đó, tỉnh hướng đến hỗ trợ DN nhỏ và vừa nâng cao năng lực số, cải thiện sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Theo Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng DN giai đoạn 2026 - 2030 của UBND tỉnh, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 80% DN nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số trong quản trị, điều hành và sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ ít nhất 1.000 DN nâng cao năng lực số, 60 DN thử nghiệm, ứng dụng giải pháp số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, ít nhất 100 DN công nghiệp, thương mại sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển sản xuất thông minh.

MÃ PHƯƠNG