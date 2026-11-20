AI càng tự động, trách nhiệm kiểm soát càng lớn

Ứng dụng AI có thể giúp giảm khối lượng công việc thủ công nhưng không đồng nghĩa giúp doanh nghiệp giảm được trách nhiệm vận hành. Ngược lại, khi AI được trao quyền tiếp nhận yêu cầu, phân tích và tự động thực hiện nhiệm vụ, sai sót ở một khâu có thể ảnh hưởng tới quy trình vận hành toàn hệ thống.

Ông Lâm Quang Nam (ngoài cùng bên trái) nhấn mạnh trách nhiệm kiểm soát khi ứng dụng AI.

Tại tọa đàm chuyên đề “AI trong doanh nghiệp: Năng suất, tăng trưởng và cơ hội thị trường” trong khuôn khổ Diễn đàn AI 360 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, ông Lâm Quang Nam - Phó Chủ tịch VINASA đưa ra một tình huống giả định về một khách hàng nhắn tin lúc 23h, yêu cầu tách đơn hàng thành hai phần: một món giao trước thứ 6 để khách mang đi Đà Lạt, món còn lại chuyển về nhà mẹ. AI hiểu đúng yêu cầu, tự động in nhãn mới và điều phối giao hàng. Tuy nhiên, tuyến đường đến khu vực hẻo lánh đã bị đơn vị vận chuyển ngừng khai thác, trong khi thông tin chưa kịp cập nhật tới cửa hàng. Kết quả, hàng không thể đến tay khách đúng hẹn.

Theo ông Nam, sự cố cho thấy doanh nghiệp không thể phó mặc toàn bộ quy trình cho AI hay đổ lỗi cho công nghệ hoặc đối tác vận chuyển khi xảy ra sai sót. Khi AI được phép tự động hành động, nhà quản trị càng phải kiểm soát chặt đầu ra và khả năng phối hợp giữa các hệ thống.

Rủi ro không chỉ nằm ở vận hành mà còn liên quan trực tiếp đến trách nhiệm pháp lý. Ông Ngô Quang Toán - Giám đốc kỹ thuật tại Công ty NashTech cảnh báo việc dữ liệu bị rò rỉ qua các công cụ AI có thể khiến doanh nghiệp đối mặt với những hệ quả pháp lý. Tại Việt Nam, quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng được siết chặt; trong khi ở thị trường quốc tế, các quy định như EU AI Act cũng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt đối với hoạt động ứng dụng AI.

Việc sử dụng AI không mặc nhiên miễn trừ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với những vi phạm phát sinh từ hoạt động của mình.

Để hạn chế những vấn đề phát sinh khi ứng dụng AI, các đại biểu đều đồng tình rằng con người phải luôn giữ vai trò kiểm soát cuối cùng trong các tác vụ có độ rủi ro cao.

Chẳng hạn, trong phát triển phần mềm, yêu cầu kiểm soát này cũng được đặt ra ở từng công đoạn. Ông Vũ Bình Minh - AI Engineering Manager tại NSC Software, cho biết theo mô hình AIDLC (AI Development Life Cycle) của công ty, mã nguồn và tài liệu do AI tạo ra phải được con người phê duyệt trước khi đưa vào bộ nhớ hệ thống. Ở khâu triển khai, phát hành phần mềm, AI không được tự ý thực thi lệnh mà phải thông qua hệ thống tích hợp liên tục/triển khai liên tục (CI/CD) do kỹ sư thiết lập và kiểm soát.

Dữ liệu vừa là lợi thế cạnh tranh, vừa là điểm yếu bảo mật

Khi các mô hình ngôn ngữ lớn ngày càng phổ biến, doanh nghiệp có thể tiếp cận công nghệ AI với chi phí thấp hơn trước. Tuy nhiên, thực tế này chẳng những không giúp doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh mà còn khiến nguy cơ lộ lọt dữ liệu trở nên rõ ràng hơn.

Ông Ngô Quang Toán cảnh báo AI Agent có thể trở thành một điểm rủi ro mới nếu được cấp quyền truy cập dữ liệu nội bộ nhưng thiếu cơ chế kiểm soát. Khác với nguy cơ tấn công từ bên ngoài thường được ngăn chặn bằng tường lửa, AI Agent có thể vô tình đưa thông tin mật ra ngoài hoặc thực hiện hành động vượt quá quyền hạn được giao.

Một rủi ro khác đến từ chính nhân viên khi sao chép hợp đồng, dữ liệu tài chính hoặc thông tin nội bộ rồi dán vào các công cụ AI công cộng bằng tài khoản cá nhân mà không có biện pháp bảo vệ an toàn thông tin.

Ông Vũ Anh Dũng - CEO và đồng sáng lập Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Lạc Hồng, cảnh báo việc sử dụng các nền tảng AI không được kiểm soát có thể khiến doanh nghiệp đánh mất bí quyết kinh doanh tích lũy nhiều năm.

Để hạn chế tình trạng rò rỉ dữ liệu, ông Dũng cho biết, với các tác vụ nhạy cảm như kiểm tra hợp đồng kinh tế hoặc thẩm định tài chính, công ty ông triển khai mô hình AI chạy cục bộ (Local AI), xử lý dữ liệu trong hệ thống nội bộ nhằm hạn chế việc truyền thông tin ra môi trường bên ngoài.

Ông Nguyễn Phúc Hậu - Giám đốc Kinh doanh và Giải pháp khối Chuyển đổi số miền Nam của GMO-Z.com RUNSYSTEM.

Một kinh nghiệm khác được ông Nguyễn Phúc Hậu - Giám đốc Kinh doanh và Giải pháp khối Chuyển đổi số miền Nam của GMO-Z.com RUNSYSTEM chia sẻ khi triển khai hệ thống AI nội bộ tại một tổ chức tài chính Nhật Bản: đó là tự động che mờ thông tin nhạy cảm trước khi gửi câu lệnh đến các mô hình ngôn ngữ lớn bên ngoài. Trong ba tháng đầu, hệ thống đã phát hiện và che mờ khoảng 20% số cuộc hội thoại có chứa từ khóa nhạy cảm. Sau khi sử dụng dữ liệu cảnh báo để đào tạo lại nhân viên, tỷ lệ này giảm còn khoảng 5% trong quý tiếp theo.

Theo các chuyên gia, bên cạnh việc bảo vệ dữ liệu, doanh nghiệp cần xây dựng kho dữ liệu và tri thức nội bộ để khai thác AI hiệu quả, tạo lợi thế cạnh tranh.

Về tạo kho dữ liệu, ông Vũ Anh Dũng cho rằng, không nhất thiết bắt đầu bằng một dự án số hóa quy mô lớn. Doanh nghiệp có thể tập hợp dữ liệu đang nằm rải rác trong các hệ thống kế toán, ERP. Cùng với đó, việc tài liệu hóa quy trình và kinh nghiệm của nhân sự giúp hình thành kho tri thức nội bộ. Cách làm này vừa giúp lưu trữ, khai thác dữ liệu hiệu quả hơn, vừa hạn chế nguy cơ tri thức bị thất thoát khi nhân sự nghỉ việc.

Bên cạnh việc tập hợp, doanh nghiệp cần chuẩn hóa dữ liệu để AI có thể đưa ra các gợi ý chính xác, hiệu quả. Trong thương mại điện tử, ông Lê Ngọc Hùng - Trưởng phòng Giải pháp khách hàng tại Haravan cho rằng để AI bán hàng tư vấn chính xác, doanh nghiệp phải làm sạch danh mục sản phẩm và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống. Nếu thiếu dữ liệu về lịch sử tương tác với khách hàng, AI khó hiểu đầy đủ ngữ cảnh để đưa ra tư vấn phù hợp.

Trong lĩnh vực bất động sản, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc dự án Meey Group, lưu ý dữ liệu thị trường thường chứa nhiều thông tin nhiễu. Nếu doanh nghiệp chỉ dựa vào gợi ý của AI để lựa chọn phân khúc hoặc địa bàn đầu tư, đối thủ cũng có thể đưa ra quyết định tương tự, dẫn đến cạnh tranh trực diện hoặc tồn kho khó tiêu thụ. Việc sử dụng dữ liệu bán hàng thực tế để đánh giá mức độ phù hợp của sản phẩm, giá bán và phương pháp phân phối sẽ giúp doanh nghiệp tạo được lợi thế cạnh tranh.

Trong cuộc đua ứng dụng AI, lợi thế của doanh nghiệp không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận công nghệ mà còn ở chất lượng dữ liệu, tri thức tích lũy và năng lực quản trị. Đây là những yếu tố quyết định khả năng biến AI thành giá trị kinh doanh thực chất, thay vì chỉ dừng ở tự động hóa công việc.