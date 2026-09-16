Doanh nghiệp ứng dụng AI được Nhà nước tài trợ tới 3 tỷ đồng

NATIF ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng AI trong 6 lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp và chế biến nông sản; y tế và dược phẩm; logistics và chuỗi cung ứng; thương mại, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp; cơ quan hành chính nhà nước.

Ưu tiên AI giải quyết bài toán thực tế

NATIF cho biết, thời gian thực hiện mỗi nhiệm vụ không quá 12 tháng, hướng tới những giải pháp AI có khả năng nhanh chóng được đưa vào thực tế, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh mới.

Đối tượng đề xuất là doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân có nhu cầu ứng dụng AI để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đáng kể những sản phẩm, dịch vụ và quy trình hiện có.

Thay vì chỉ tập trung vào ý tưởng công nghệ, chương trình đặt trọng tâm vào khả năng ứng dụng AI để giải quyết những bài toán cụ thể.

Hồ sơ phải làm rõ mục tiêu, nội dung, phương án triển khai, kết quả đầu ra, kế hoạch tài chính và cơ cấu nguồn vốn.

Tính khả thi của nhiệm vụ được xem xét trên nhiều khía cạnh, gồm phương pháp thực hiện, tiến độ, thời gian và tổng mức kinh phí.

Các nhiệm vụ được lựa chọn phải có khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết vấn đề xã hội, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

NATIF ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng AI trong 6 lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp và chế biến nông sản; y tế và dược phẩm; logistics và chuỗi cung ứng; thương mại, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp; cơ quan hành chính nhà nước.

Các địa bàn được ưu tiên gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Tây Ninh và những địa phương có nhu cầu tham gia.

Dữ liệu trở thành điều kiện quan trọng

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của chương trình là hồ sơ phải làm rõ vấn đề dữ liệu phục vụ giải pháp AI.

Tổ chức đề xuất cần xác định nguồn dữ liệu, khả năng tiếp cận và quyền sử dụng, chất lượng dữ liệu cũng như kế hoạch chuẩn bị dữ liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ triển khai.

Bên cạnh đó, giải pháp AI phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tính năng, chỉ tiêu kỹ thuật, dữ liệu, tiếng Việt, khả năng tích hợp, quy trình nghiệp vụ hoặc chi phí triển khai.

Như vậy, hồ sơ không chỉ cần mô tả công nghệ mà còn phải chứng minh giải pháp có thể vận hành trong môi trường thực tế và phù hợp với nhu cầu của đơn vị sử dụng.

Thời gian thực hiện tối đa 12 tháng cũng hướng các đề xuất tới những giải pháp có mức độ sẵn sàng tương đối cao, có khả năng hình thành sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình cụ thể trong thời gian ngắn, thay vì tập trung vào nghiên cứu hoặc thử nghiệm kéo dài.

Tài trợ tối đa 3 tỷ đồng mỗi nhiệm vụ

Mức tài trợ từ ngân sách nhà nước tối đa là 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Tổ chức chủ trì phải có phương án và tài liệu chứng minh khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước.

Các tổ chức có hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết hợp pháp với viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa có giải pháp công nghệ AI được ưu tiên xem xét.

Cơ chế này nhằm gắn nhu cầu ứng dụng AI của doanh nghiệp, tổ chức với năng lực nghiên cứu và cung cấp giải pháp của các đơn vị công nghệ.

Các nhiệm vụ cũng phải tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp số hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện vượt quá số lượng nhiệm vụ dự kiến tài trợ hoặc nguồn kinh phí được giao trong năm 2026, NATIF sẽ xét chọn theo thứ tự nộp hồ sơ hợp lệ trong phạm vi kinh phí được cấp.

Hồ sơ được nộp trực tuyến tại (https://oms.natif.vn), gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tài trợ và Đặt hàng, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.