Doanh nghiệp tuyển sinh viên mới ra trường: Bằng Giỏi chưa đủ, cần gì hơn?

Theo chuyên gia, tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự đang dịch chuyển mạnh mẽ. Thay vì nhìn vào tấm bằng đại học, nhiều doanh nghiệp quan tâm tới kỹ năng, cách thích ứng với môi trường doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, do Bộ GD - ĐT tổ chức ngày 8/10, một số chuyên gia cho rằng, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Việc cầm một tấm bằng tốt chưa thể đảm bảo ứng viên sẽ được tuyển dụng.

GS Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch, trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) thừa nhận thực tế rất nhiều sinh viên cầm tấm bằng Giỏi nhưng không đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp đưa ra. Thậm chí, có sinh viên mới ra trường chỉ đáp ứng được 1/7 tiêu chí. Do vậy, giờ đây doanh nghiệp yêu cầu ứng viên rất nhiều kỹ năng mềm, bên cạnh bằng cấp. Đặc biệt, khi công nghệ đang thay đổi công việc, ngành nghề với tốc độ nhanh chóng.

Theo một khảo sát mà BUV thực hiện, yếu tố các đơn vị tuyển dụng đặt lên hàng đầu đối với sinh viên mới ra trường là thái độ làm việc và khả năng thích ứng với văn hóa của doanh nghiệp; bằng cấp quốc tế có vai trò quan trọng thứ hai và kỹ năng mềm của sinh viên được xếp thứ ba. Thông tin trong khảo sát khiến nhiều người ngạc nhiên là danh tiếng ngôi trường mà sinh viên đang học được xếp cuối cùng trong các chỉ số quan tâm của nhà tuyển dụng.

GS Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch trường ĐH Anh Quốc Việt Nam. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng tình với ý kiến trên, bà Ngô Thị Ngọc Lan - Giám đốc điều hành Công ty tuyển dụng Navigos cũng nhận định, các doanh nghiệp giờ đây không đặt nặng vấn đề chuyên môn - tất nhiên có sẽ càng tốt. Điều họ quan tâm là nhân sự mới ra trường có đủ bền bỉ và dễ dàng nhảy việc hay không, có định hình và quản lý thời gian, công việc tốt hay không.

Đưa ra lời khuyên cho sinh viên mới ra trường, ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Le Group cho rằng, các bạn nên tìm cơ hội thực tập càng nhiều càng tốt.

Ông Vinh đề cao những người có trải nghiệm, biết cách ứng xử, hiểu văn hóa của doanh nghiệp. Để có được điều này, theo ông, doanh nghiệp và nhà trường cần bắt tay trong việc đào tạo nhân lực.

Bà Thu Anh - Thành viên Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực, nguyên Hiệu trưởng trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành cũng cho rằng, nhà trường cần chủ động kết nối với doanh nghiệp nhằm đào tạo phù hợp nhu cầu của xã hội. Như vậy, sinh viên ra trường vừa có học thuật nhưng cũng làm được việc và phù hợp với doanh nghiệp.