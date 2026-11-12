Doanh nghiệp tuyển mới, sử dụng lao động khuyết tật được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp về 0%

Nghị định số 374/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về BHTN, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, nêu rõ: người sử dụng lao động khi tuyển dụng mới và sử dụng người lao động là người khuyết tật thì được giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống 0% đối với phần tiền đóng thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động phải đóng cho người lao động là người khuyết tật trong thời gian người lao động làm việc. Thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng đầu kể từ khi tuyển mới người lao động khuyết tật.

Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng lao động là người khuyết tật tại Sàn việc làm Hà Nội. Ảnh: Nhật Dương.

Để được thực hiện giảm đóng, người sử dụng lao động đăng ký tham gia BHTN đối với người lao động là người khuyết tật với cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo bản sao giấy xác nhận khuyết tật của từng người lao động. Việc đóng được thực hiện qua cơ quan bảo hiểm xã hội, chủ yếu bằng phương thức điện tử.

Theo Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Trần Tuấn Tú, việc giảm mức đóng BHTN được xem là công cụ khuyến khích, hỗ trợ người sử dụng lao động tuyển dụng và sử dụng lao động là người khuyết tật, qua đó góp phần thúc đẩy tính bao trùm của chính sách; thủ tục thực hiện tương đối đơn giản. Ông Tú cũng cho rằng chính sách mang tính hỗ trợ, khuyến khích, không nhằm bao cấp toàn bộ chi phí cho doanh nghiệp; đây là bước khởi đầu và có thể được xem xét điều chỉnh trên cơ sở nguồn lực thực tế.

Ghi nhận từ phía cơ sở, bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, doanh nghiệp đánh giá cao quy định này bởi giúp giảm chi phí ban đầu và tạo động lực tuyển dụng nhóm lao động khuyết tật. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp còn băn khoăn thời gian hỗ trợ 12 tháng tương đối ngắn; đề nghị quy trình xác nhận, kiểm tra cần rõ ràng, thuận tiện; đồng thời lưu ý việc tuyển dụng người khuyết tật còn đòi hỏi đầu tư thêm về điều kiện làm việc như lối đi riêng, hỗ trợ phương tiện đi lại.

Doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, đăng ký thực hiện chính sách giảm đóng ngay khi tuyển dụng mới lao động khuyết tật để được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định, góp phần để người khuyết tật có việc làm ổn định, hòa nhập cộng đồng.